В польском городе Вроцлав состоялся последний летний товарищеский матч перед началом нового сезона итальянской Серии А. Милан уверенно победил Манчестер Юнайтед со счётом 4:2. По данным иксбт.ком, эта встреча стала важным испытанием для главного тренера «Милана» в подготовке команды к стартовому туру Серии А против «Торино», который состоится 23 августа. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Несмотря на несколько ограниченный состав из-за травм и ситуации на трансферном рынке, в действиях команды были заметны как положительные сигналы, так и аспекты, требующие внимания. В частности, новые трансферы и игра отдельных футболистов произвели большое впечатление на болельщиков и специалистов.

Лидеры и главные герои

Гонсалу Рамуш , впервые вышедший в стартовом составе «Милана», забил свой дебютный гол. Помимо точного удара головой в качестве нападающего, он также отдал две великолепные голевые передачи на Чуквуэзе и Лофтуса-Чика. Рамуш приносил команде пользу благодаря умным действиям на поле, действуя как игрок под номером 10.

Чуквуэзе, признанный лучшим игроком матча, также провёл на поле все 90 минут. Он растягивал игру и стал главным оружием команды при взламывании обороны соперника. Особенно важными оказались его передачи, которые помогли команде добиться победы, а в новой схеме 3-4-2-1 он начал проявлять себя с лучшей стороны.

Молодые игроки и неожиданные открытия

Положительно отзывались и о других футболистах, которые выделялись своей активностью на поле:

Джашари — активно боролся за мяч в центре поля, отбирал его у соперника и организовывал прессинг.

Сиссе — в первом тайме продемонстрировал атакующие намерения и забил красивый гол после передачи Чуквуэзе.

Торриани — голкипер, отлично проводящий летний сезон, и на этот раз отразил пенальти капитана Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеша, а также совершил ещё несколько важных сейвов.

Эта победа позволила «Милану» вернуть уверенность в себе перед началом нового сезона Серии А и подвести окончательные итоги тактической подготовки.