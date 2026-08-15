Интер сыграет с Реал Бетис в последнем товарищеском матче перед сезоном

Итальянский Интер готовится провести последний контрольный матч перед новым сезоном-2026/2027. Как сообщает Goal.com, сегодня команда сыграет против испанского Реал Бетис на стадионе «Сан-Никола» в Бари. Эта встреча имеет большое значение для главного тренера Кристиана Киву: ему предстоит выявить последние недочёты в составе и проверить физическое состояние футболистов перед стартом официальных соревнований. Об этом сообщает Goal.com.

До официального старта нового сезона для Интера осталась всего неделя. В первом туре Серии А команда в субботу, 23 августа, на своём поле сыграет против Монцы. Ожидается, что матч на «Сан-Сиро» станет первым серьёзным шагом миланцев в чемпионате. Поэтому сегодняшняя товарищеская встреча с Реал Бетис — последняя возможность для тренерского штаба окончательно определить основной состав и тактические схемы.

Изменения в составе и основные акценты

По имеющейся информации, главный тренер Кристиан Киву, вероятно, выпустит на поле состав, который планируется использовать в матче с Монцей. Однако новичок команды Спенс не сможет принять участие в этой встрече, несмотря на то что о его переходе было официально объявлено только вчера. Кроме того, нападающий Тюрам ещё не набрал оптимальную физическую форму, поэтому тренерский штаб решил поберечь его.

Основное внимание будет уделено физическому состоянию двух футболистов, которые до сих пор не появлялись на поле, — Стоунза и Лаутаро. Оба игрока начнут матч на скамейке запасных. Это оценивается как часть процесса их постепенного возвращения в основной состав.

Официальные составы и заявки команд

Оба тренера выбрали на матч наиболее оптимальные составы. Хозяева, Интер, сыграют по тактической схеме 3-5-2:

Основной состав Интера: Х. Мартинес; Биссек, Бовьо, Бастони; Дьюф, Барелла, Чалханоглу, Зелиньски, Карлос Аугусто; Эспозито, Бонни.

Х. Мартинес; Биссек, Бовьо, Бастони; Дьюф, Барелла, Чалханоглу, Зелиньски, Карлос Аугусто; Эспозито, Бонни. Запасные Интера: Ди Дженнаро, Проведель, Станкович, Стоунз, Сучич, Лаутаро, Луис Энрике, Мхитарян, Аканджи, Павар, Димарко, Идриссу.

Гости из Испании, Реал Бетис, предположительно будут использовать схему 4-2-3-1:

Основной состав Реал Бетис: Вальес; Бельерин, Бартра, Натан, Фран Гарсия; Факундо Берналь, Марк Рока; Антони, Форнальс, Рикельме; Эрнандес.

Вальес; Бельерин, Бартра, Натан, Фран Гарсия; Факундо Берналь, Марк Рока; Антони, Форнальс, Рикельме; Эрнандес. Запасные Реал Бетис: Ману Гонсалес, Д. Льоренте, Икер, Фидальго, В. Гомес, Деосса, Иско, Жуниор Фирпо, Пабло Гарсия, Буаре, Ортис.

Матч на стадионе «Сан-Никола» в Бари начнётся в 19:30 по местному времени и позволит обеим командам сделать последние тактические выводы перед новым сезоном. Каждое действие на поле и состояние футболистов будут в центре внимания болельщиков и специалистов перед официальными играми, которые стартуют на следующей неделе.