Почему Маркус Тюрам не поехал на матч с Реал Бетисом

Нападающий Интера Маркус Тюрам продолжает восстанавливаться и вынужден пропускать предсезонные контрольные матчи. Французский футболист не попал в заявку на последнюю товарищескую встречу команды и даже не оказался на скамейке запасных. Это вызывает у болельщиков и специалистов обоснованные вопросы о состоянии здоровья игрока. Об этом Goal.com сообщает .

Как сообщают Goal.com и ФкИнтер 1908, летний отпуск и период соревнований выдались для опытного нападающего крайне тяжёлыми. Выступавший за сборную футболист пока далёк от оптимальной спортивной формы из-за физических нагрузок и последствий старых травм. Тренерский штаб предпочёл не рисковать и занимается с ним по индивидуальной программе.

Физические проблемы и история травм

Французский форвард 1997 года рождения испытывал проблемы с икроножными мышцами во второй половине прошлого сезона. Хотя в конце сезона он помог команде завоевать титулы в Серии А и Кубке Италии, эта травма дала о себе знать и позднее. Даже в составе сборной Франции под руководством Дидье Дешама на чемпионате мира с ним обращались крайне осторожно: на групповом этапе он сыграл всего 1 минуту.

Вернувшись в клуб в середине августа, Тюрам начал восстановление на базе в Аппиано-Джентиле. Однако участие в двух крупных турнирах подряд и продолжительная реабилитация не могли не сказаться на его общей готовности. Сейчас футболисту необходимо полностью вернуть прежние взрывную скорость и манёвренность.

Решение тренерского штаба и дальнейшие планы

Руководство Интера и тренерский штаб решили не рисковать здоровьем футболиста. Поэтому Тюрам не поехал в Бари на товарищеский матч с Реал Бетисом. С учётом ограниченных возможностей для тренировок во время поездки и риска остаться без игровой практики было решено, что ему лучше остаться в Милане.

Как сообщили в пресс-службе клуба, состояние футболиста не вызывает серьёзных опасений: ему лишь необходимо работать с полной нагрузкой, используя условия на клубной базе. Вместо потери времени на дорогу и перелёты предпочтение отдали тренировкам в Аппиано-Джентиле. Это позволит Тюраму быстрее вернуться к уровню игрока основного состава.

Бывший нападающий Боруссии Менхенгладбах прикладывает все силы, чтобы набрать оптимальную физическую форму до начала нового сезона. Возвращение такого важного для Интера игрока атаки в строй здоровым и физически готовым имеет решающее значение перед стартом чемпионата. Специалисты клуба держат процесс его восстановления под строгим контролем.