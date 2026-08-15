Интер и «Реал Бетис» сыграли без голов

Как сообщает Goal.com, «Интер», проведший последний контрольный матч перед началом нового сезона, сыграл вничью с «Реал Бетис». Встреча прошла на стадионе «Сан-Никола» в городе Бари и стала важной проверкой готовности команд перед официальными соревнованиями. Об этом Goal.com сообщает .

Поскольку до начала нового сезона чемпионата Италии остаются считаные дни, для миланцев этот матч стал заключительным этапом подготовки. В частности, свой первый официальный поединок «Интер» проведёт в следующую субботу дома против «Монцы» — до этой встречи остаётся ровно семь дней.

Поиск Чиву оптимального состава

Перед стартом сезона главный тренер Кристиан Киву продолжает экспериментировать с основным составом. В последнем матче тренировочного сбора было особенно заметно, что специалист пытается найти оптимальное сочетание игроков.

Перед встречей основное внимание уделялось новичкам и футболистам, восстанавливающимся после травм. В частности, недавно присоединившийся Спенс и Тюрам, ещё не набравший оптимальную спортивную форму, не смогли выйти на поле в этом матче.

Кроме того, лидеры вроде Стоунза и Лаутаро остались в запасе и не появились на поле с первых минут. Тренерский штаб осторожно оценил их физическое состояние и предпочёл поберечь игроков к официальным матчам.

Составы команд и ход игры

В этой встрече подопечные Кристиана Чиву вышли на поле по тактической схеме 3-5-2. Ворота защищал Ж. Мартинес, а линию обороны составили Биссек, Бовио и Бастони.

В центре поля сыграли Диуф, Барелла, Чалханоглу, Зелиньски и Карлос Аугусто, а в атаке за свои шансы боролась пара Эспозито и Бонни. На скамейке запасных остались Ди Дженнаро, Проведель, Станкович, Стоунз, Сучич, Лаутаро, Луис Энрике, Мхитарян, Аканджи, Павар, Димарко и Идриссу.

«Реал Бетис» под руководством Мануэля Пеллегрини выбрал схему 4-2-3-1. В воротах сыграл Вальес, а оборону обеспечивали Бельерин, Бартра, Натан и Фран Гарсия. В центре поля действовали Факундо Берналь и Марк Рока, а за линией атаки — Антони, Форнальс и Рикельме. На острие вышел Эрнандес.