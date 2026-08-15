Манчестер Сити столкнулся с новыми проблемами при поиске замены Родри

Английский клуб «Манчестер Сити» столкнулся с неожиданными трудностями при поиске кандидатов на замену полузащитнику Родри, который может внезапно покинуть команду. По сообщениям СМИ, опытный испанец, вероятно, продолжит карьеру в «Барселоне», уже направившей три предложения о его переходе. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Как сообщает спортивное издание, «горожане» рассматривали полузащитника «Челси» Энцо в качестве одного из основных вариантов на случай ухода Родри. Однако условия и сроки, ранее установленные лондонским клубом, изменились, что ещё больше усложнило трансферный процесс.

Изменение условий и сроков, установленных «Челси»

Ранее лондонский клуб заявлял о готовности рассмотреть предложение в размере 120 миллионов фунтов стерлингов за Энцо и установил соответствующий срок. Однако этот срок истёк, а «Манчестер Сити» не смог зарезервировать необходимую сумму.

В результате «Челси» отозвал ранее согласованные условия продажи футболиста. Теперь лондонский клуб рассчитывает, что полузащитник останется на «Стэмфорд Бридж» и в сезоне-2026/27.

Неопределённость на трансферном рынке

Тем не менее, по данным Те Телеграф и известного трансферного эксперта Фабрицио Романо, «Манчестер Сити» полностью не отказался от этого варианта. Поскольку ситуация перешла в совершенно неопределённую фазу, нельзя исключать возобновления переговоров в ближайшие дни.

Если английский клуб решит предпринять ещё одну попытку, на этот раз ему придётся обсуждать условия трансфера с нуля — без каких-либо ранее согласованных привилегий.