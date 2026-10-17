Гегемон английского футбола последних лет — клуб «Манчестер Сити» может столкнуться с беспрецедентно суровым наказанием на международной арене. Как сообщают европейские СМИ, УЕФА рассматривает вопрос об отстранении (дисквалификации) манчестерцев от еврокубков на срок от семи до десяти лет за массовые нарушения правил финансового фейр-плей.

Если апелляция клуба будет отклонена, «горожане» не смогут принимать участие в Лиге чемпионов и других еврокубках как минимум до 2034 года.

Нарушено 114 статей из 115: Детали обвинений

По данным известного спортивного журналиста Сесара Аугусто Лондоно, ситуация развивается следующим образом:

Когда будет объявлено решение? УЕФА официально представит свое окончательное и жесткое решение после того, как независимая комиссия Английской премьер-лиги (АПЛ) полностью подтвердит официальные обвинения;

Обвинения по 114 пунктам: В адрес «Манчестер Сити» выдвинут огромный пакет обвинений в нарушении 114 из 115 пунктов регламента финансовой прозрачности и фейр-плей;

Титулы отобраны не будут: При этом отмечается, что УЕФА не ставит на повестку дня вопрос о лишении клуба ранее завоеванных на поле чемпионских титулов Англии, кубка Лиги чемпионов и других трофеев.

Массовый уход звезд и судьба Абдукодира Хусанова

Столь разрушительные штрафные санкции, ожидающие клуб, напрямую повлияют на будущее ключевых лидеров и молодых талантов в составе:

Интерес грандов к Хусанову: В составе «Манчестер Сити» также выступает защитник национальной сборной Узбекистана Абдукодир Хусанов . В текущем сезоне он уже успел выйти на поле в 7 официальных матчах в футболке основной команды. В европейской прессе широко распространились сообщения о том, что к нашему соотечественнику проявляют серьезный интерес другие именитые клубы АПЛ — «Челси» , «Астон Вилла» , а также «Эвертон» и «Борнмут» ;

Клубная гонка началась: Ведущие европейские гранды пользуются возникшей неопределенностью и уже сейчас устанавливают первичные контакты со звездными игроками манчестерской команды и их агентами;

Угроза низшего дивизиона и неизбежные трансферы: По мнению отраслевых экспертов, если АПЛ отправит клуб в низший дивизион, а УЕФА закроет двери на международную арену на 10 лет, это станет главным фактором, который заставит покинуть Манчестер не только Хусанова, но и практически всех звезд команды.

Самый громкий финансовый судебный процесс в истории английского футбола подходит к концу, и его результат может кардинально изменить расстановку сил во всем континентальном футболе.