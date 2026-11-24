В самом престижном клубном турнире Европы — Лиге чемпионов — стартуют матчи 5-го тура общего этапа. 24–25 ноября болельщиков ждут напряженные противостояния: «Галатасарай» — «Астон Вилла», «Реал» — ПСВ, «Манчестер Сити» — «Наполи», «Сабах» — «Барселона», «ПСЖ» — «Рома». Особенно для некоторых команд этот тур может стать важным шагом на пути к выходу в следующий этап.

Половина общего этапа позади. Теперь каждое очко команд напрямую влияет на их положение в турнирной таблице и шансы на выход в плей-офф. Согласно календарю УЕФА, в 5-м туре будет проведено 18 матчей с участием 36 команд.

«Галатасарай» — «Астон Вилла»: испытание в Стамбуле

Один из самых примечательных матчей тура пройдет в Стамбуле. Турецкий «Галатасарай» примет английскую «Астон Виллу».

Бирмингемцы под руководством Унаи Эмери стремятся продемонстрировать свой потенциал на европейской арене. В текущем сезоне «Астон Вилла» забила соперникам 12 голов. Для команды матч в Стамбуле важен как с точки зрения демонстрации своих атакующих возможностей, так и для укрепления позиций в турнире.

Однако «Галатасарай» на своем поле — весьма опасный соперник. В последние годы турецкий клуб показывает хорошие результаты в домашних матчах против английских команд. По данным УЕФА, команда выиграла все три последних домашних матча против английских клубов.

Поэтому подопечных Эмери ждет непростой матч. Атмосфера в Стамбуле и агрессивная игра хозяев могут стать серьезным испытанием для «Астон Виллы».

«Реал» — ПСВ: продолжит ли команда Моуринью победную серию?

На мадридском стадионе «Сантьяго Бернабеу» «Реал» примет нидерландский ПСВ. Испанский гранд под руководством Жозе Моуринью постарается продолжить свое победное шествие в турнире.

Однако ПСВ нельзя недооценивать. Эйндховенцы способны показывать атакующий футбол и нацелены оказать серьезное сопротивление мадридцам.

Согласно статистике УЕФА, два клуба встречались друг с другом в европейских турнирах восемь раз. «Реал» побеждал трижды, ПСВ — один раз, еще четыре матча завершились вничью. Последняя очная встреча команд состоялась в четвертьфинале Кубка европейских чемпионов сезона 1988/89.

Примечательно, что Килиан Мбаппе близок к своему 75-му голу в Лиге чемпионов. Если французская звезда забьет в ворота ПСВ, он станет одним из самых молодых футболистов в истории турнира, достигших этой отметки.

«Манчестер Сити» — «Наполи»: Де Брюйне против бывшего клуба

Еще один матч тура, вызывающий большой интерес, пройдет в Манчестере. «Манчестер Сити» примет итальянский «Наполи».

Особенность этой встречи — выход Кевина Де Брюйне против своей бывшей команды. Бельгийский полузащитник провел десять сезонов в составе «Манчестер Сити», прежде чем перейти в «Наполи» летом 2025 года, достигнув с командой больших успехов в Лиге чемпионов и Английской Премьер-лиге.

Де Брюйне принял участие в 442 матчах за «Сити», забив 108 голов. Теперь он выйдет на поле против своей бывшей команды в качестве соперника.

Результаты «Манчестер Сити» на своем поле также примечательны. Английский клуб проиграл лишь два из последних 27 домашних матчей в Лиге чемпионов. А Эрлинг Холанд забивал в каждом из трех предыдущих европейских матчей против «Наполи».

Для итальянцев же выезды в Англию проходят непросто. «Наполи» еще ни разу не побеждал на полях английских клубов в Лиге чемпионов. Поэтому матч в Манчестере станет для команды серьезным экзаменом.

«Сабах» — «Барселона»: каталонский клуб в Азербайджане

Один из самых обсуждаемых матчей среды пройдет в Азербайджане. Местный «Сабах» примет на своем поле «Барселону».

Для каталонского клуба этот матч имеет важное значение для реализации целей на общем этапе. «Барселона» хочет занять высокие места и получить прямую путевку в 1/8 финала.

Статистика подтверждает атакующий потенциал команды Ханси Флика. По данным УЕФА, в каждом из последних 22 матчей «Барселоны» на общем этапе Лиги чемпионов забивалось не менее трех голов, а всего в этих играх было забито 105 мячей.

Однако «Сабах» нельзя назвать легким соперником. Азербайджанский клуб демонстрирует бойцовский характер в домашних матчах. Для хозяев встреча с европейским гигантом — это возможность проявить себя и порадовать своих болельщиков.

Конечно, по составу и международному опыту «Барселона» имеет явное преимущество. Но атмосфера в Азербайджане и боевой настрой хозяев могут придать матчу дополнительный интерес.

«Лилль» — «Бавария»: важный выезд для мюнхенцев

В 5-м туре «Бавария» будет гостить во Франции у «Лилля». Главная задача мюнхенцев в этом матче — победить и улучшить свое положение в турнирной таблице.

Атакующая игра «Баварии» в последних матчах заслуживает внимания. Согласно статистике УЕФА, немецкий клуб забивал как минимум два гола в 12 из последних 13 матчей Лиги чемпионов.

Молодая звезда команды Леннарт Карл также находится в центре внимания болельщиков. Не достигнув 19 лет, он уже успел забить пять голов в Лиге чемпионов. Еще один гол может поднять его выше в списке самых молодых результативных футболистов в истории турнира.

Однако «Лилль» способен оказать достойное сопротивление на своем поле. Французский клуб забивал в каждом из последних девяти домашних матчей. Поэтому «Баварию» не ждет легкая победа.

«ПСЖ» — «Рома»: большое противостояние в Париже

Действующий чемпион Европы «ПСЖ» примет на своем поле итальянскую «Рому». Команда Луиса Энрике намерена продолжить свою сильную игру на общем этапе и одержать очередную победу.

Парижане в первых четырех матчах забили в ворота соперников 20 голов. Этот результат показывает, насколько высоки их атакующие возможности.

Еще одно преимущество «ПСЖ» — уверенная игра на своем поле. Команда не проигрывала в последних 14 матчах Лиги чемпионов. Это считается одним из лучших результатов в истории клуба.

«Рома» же едет в Париж с непростой задачей. Главная цель для итальянцев — сдержать атаки соперника и эффективно использовать свои шансы. Тот факт, что римляне выиграли лишь один из последних 11 выездных матчей, показывает, насколько сложным будет этот выезд.

«Спортинг» — «Манчестер Юнайтед»: новое испытание для английского клуба

В Лиссабоне состоится матч между «Спортингом» и «Манчестер Юнайтед». Для обеих команд эта встреча важна с точки зрения укрепления позиций на общем этапе.

«Спортинг» отличается тем, что демонстрирует атакующий футбол на своем поле. Португальский клуб забивал в каждом из последних 22 матчей общего этапа Лиги чемпионов. Это показывает стабильность команды в атаке.

«Манчестер Юнайтед» же должен улучшить свои результаты на выезде. Английский клуб выиграл лишь один из последних 11 выездных матчей в Лиге чемпионов.

Поэтому матч в Лиссабоне может оказаться непростым для гостей. Если «Спортинг» будет стремиться к победе перед своими болельщиками, то «Манчестер Юнайтед» постарается набрать важные очки.

Другие важные матчи 5-го тура

24 ноября «Арсенал» примет на своем поле дортмундскую «Боруссию». Лондонцы не проигрывали в последних 16 матчах общего этапа Лиги чемпионов. «Арсенал» выиграл все свои последние 12 домашних матчей.

В этот же день пройдут матчи «Фейеноорд» — «Порту», «Лейпциг» — «Ланс», «Комо» — АЕК и «Слован» — «Бетис».

25 ноября в центре внимания болельщиков будут матчи «Брюгге» — «Ливерпуль», «Интер» — «Штутгарт», «Шахтер» — «Фенербахче», «Атлетико» — «Викинг» и «Славия» — «Вильярреал».

Лига чемпионов: календарь матчей 5-го тура

24 ноября, вторник — по ташкентскому времени:

22:45 — «Галатасарай» — «Астон Вилла»

22:45 — «Будё-Глимт» — «ЛАСК»

В ночь на 25 ноября, 01:00 — «Реал» — ПСВ

В ночь на 25 ноября, 01:00 — «Манчестер Сити» — «Наполи»

В ночь на 25 ноября, 01:00 — «Арсенал» — «Боруссия» Д

В ночь на 25 ноября, 01:00 — «Фейеноорд» — «Порту»

В ночь на 25 ноября, 01:00 — «Комо» — АЕК

В ночь на 25 ноября, 01:00 — «Слован» — «Бетис»

В ночь на 25 ноября, 01:00 — «Лейпциг» — «Ланс»

25 ноября, среда — по ташкентскому времени:

22:45 — «Сабах» — «Барселона»

22:45 — «Славия» — «Вильярреал»

В ночь на 26 ноября, 01:00 — «Лилль» — «Бавария»

В ночь на 26 ноября, 01:00 — «ПСЖ» — «Рома»

В ночь на 26 ноября, 01:00 — «Спортинг» — «Манчестер Юнайтед»

В ночь на 26 ноября, 01:00 — «Брюгге» — «Ливерпуль»

В ночь на 26 ноября, 01:00 — «Атлетико» — «Викинг»

В ночь на 26 ноября, 01:00 — «Интер» — «Штутгарт»

В ночь на 26 ноября, 01:00 — «Шахтер» — «Фенербахче»

Ожидается, что 5-й тур Лиги чемпионов еще раз продемонстрирует истинную силу команд. Особенно в центре внимания болельщиков будут матчи с участием «Реала», «Барселоны», «Баварии», «ПСЖ» и «Манчестер Сити». В то время, когда мы вступаем во вторую половину общего этапа, каждая победа имеет огромное значение на пути к плей-офф.