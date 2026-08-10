Астон Вилла хочет арендовать нападающего Реал Мадрида

Английский клуб «Астон Вилла» в последние дни трансферного окна начал активные переговоры по переходу нападающего «Реал Мадрида» Эндрика. Команда под руководством Унаи Эмери рассматривает возможность арендовать молодого бразильского футболиста и привезти его в Бирмингем. По информации талкСПОРТ, переговоры между сторонами вошли в активную фазу. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

20-летний талант сборной Бразилии вторую половину прошлого сезона провёл в аренде во французском «Лионе». За этот период он принял участие в 21 матче, забив 8 голов и отдав столько же результативных передач. Кроме того, он выступил на чемпионате мира, продемонстрировав свой потенциал на международном уровне.

«Астон Вилла» продолжает активность на трансферном рынке

Бирмингемский клуб активно работает над усилением состава. На Эндрика претендует не только английская команда, но и итальянская «Рома». Однако главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери хочет видеть молодого нападающего в своей команде, чтобы усилить линию атаки и достойно подготовиться к матчам Лиги чемпионов.

В настоящее время основным нападающим команды является Олли Уоткинс, который в прошлом сезоне забил 21 гол. Кроме того, в составе есть Темми Абрахам и молодой талант Брайан Маджо. Однако предстоящий тяжёлый и насыщенный сезон, а также матчи Лиги чемпионов требуют от руководства клуба дальнейшего усиления линии атаки.

Изменения в составе и новые планы

«Астон Вилла» была весьма активна в летнее трансферное окно. Особенно важной для клуба стала продажа Моргана Роджерса в «Челси» за рекордные 117 миллионов фунтов стерлингов, что обеспечило команде дополнительные финансовые возможности. Руководство сразу начало искать ему замену и подписало Хуана Мансамби, Жоау Гомеса из «Вулверхэмптона», Алехандро Гарначо на правах аренды из «Челси» и Моду Кебу Сиссе.

Кроме того, клуб близок к соглашению с левым защитником «Атлетико Мадрид» Маттео Руджери за 17 миллионов фунтов стерлингов. Эти трансферы направлены на то, чтобы «Астон Вилла» оставалась конкурентоспособной как во внутреннем чемпионате, так и на международной арене.

Впереди команду ждут серьёзные испытания. Благодаря победе в Лиге Европы в прошлом сезоне «Астон Вилла» в среду сыграет против «Пари Сен-Жермен» в матче за Суперкубок УЕФА. Эта встреча станет своеобразной проверкой перед выступлением команды в Премьер-лиге и Лиге чемпионов.