Что Рубен Диаш сказал об Абдуқодире Хусанове перед матчем с «ПСЖ»?
Ведущий центральный защитник действующего чемпиона Англии и европейского гранда «Манчестер Сити» Рубен Диаш перед важным матчем в рамках Лиги чемпионов УЕФА высоко оценил потенциал и мастерство своего одноклубника — талантливого узбекистанского защитника Абдуқодира Хусанова.
На официальной пресс-конференции перед напряженным противостоянием с французским «ПСЖ» португальская звезда особо отметил роль Хусанова в команде и его физические возможности.
«Очень талантлив и физически силен»: искреннее признание Диаша
Рубен Диаш охарактеризовал адаптацию молодого узбекистанского защитника к команде и его сильные стороны следующим образом:
Полноценный член команды: «Хусанов — часть команды. Он полностью влился в нашу семью»;
Физическая мощь и потенциал: «Он — очень талантливый футболист, к тому же физически очень сильный. Абдуқодир — игрок, который может принести большую пользу и помочь “Манчестер Сити”», — подчеркнул Диаш.
Показатели Абдуқодира Хусанова в текущем сезоне
Узбекистанский центральный защитник продолжает укреплять свои позиции в составе «горожан»:
Минуты на поле: в текущем сезоне с учетом всех турниров Хусанов принял участие в общей сложности в 6 официальных матчах;
Действия: хотя на данный момент он еще не отметился результативными действиями (голами или голевыми передачами), своей надежной игрой в защитной линии он завоевывает доверие тренерского штаба и звездных одноклубников.
Детали центрального матча
Турнир: Лига чемпионов УЕФА, общий этап, 2-й тур;
Команды: «Манчестер Сити» — «ПСЖ»;
Дата и время: среда, 14 октября;
Стадион: город Манчестер, стадион «Этихад».
Ожидается, что появление Хусанова на поле в этом супермачче между двумя гигантами Европы станет большим событием для узбекистанских любителей футбола.
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