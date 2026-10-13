Что Рубен Диаш сказал об Абдуқодире Хусанове перед матчем с «ПСЖ»?

·78·Спорт
Что Рубен Диаш сказал об Абдуқодире Хусанове перед матчем с «ПСЖ»?

Ведущий центральный защитник действующего чемпиона Англии и европейского гранда «Манчестер Сити» Рубен Диаш перед важным матчем в рамках Лиги чемпионов УЕФА высоко оценил потенциал и мастерство своего одноклубника — талантливого узбекистанского защитника Абдуқодира Хусанова.

На официальной пресс-конференции перед напряженным противостоянием с французским «ПСЖ» португальская звезда особо отметил роль Хусанова в команде и его физические возможности.

«Очень талантлив и физически силен»: искреннее признание Диаша

Рубен Диаш охарактеризовал адаптацию молодого узбекистанского защитника к команде и его сильные стороны следующим образом:

  • Полноценный член команды: «Хусанов — часть команды. Он полностью влился в нашу семью»;

  • Физическая мощь и потенциал: «Он — очень талантливый футболист, к тому же физически очень сильный. Абдуқодир — игрок, который может принести большую пользу и помочь “Манчестер Сити”», — подчеркнул Диаш.

Показатели Абдуқодира Хусанова в текущем сезоне

Узбекистанский центральный защитник продолжает укреплять свои позиции в составе «горожан»:

  • Минуты на поле: в текущем сезоне с учетом всех турниров Хусанов принял участие в общей сложности в 6 официальных матчах;

  • Действия: хотя на данный момент он еще не отметился результативными действиями (голами или голевыми передачами), своей надежной игрой в защитной линии он завоевывает доверие тренерского штаба и звездных одноклубников.

Детали центрального матча

Ожидается, что появление Хусанова на поле в этом супермачче между двумя гигантами Европы станет большим событием для узбекистанских любителей футбола.

Абдуқодир ХусановМанчестер СитиРубен ДиашЛига чемпионов УЕФА
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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