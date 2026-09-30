«Челси» начал действовать по Хусанову: Алонсо сделал узбекского защитника главной целью

·73·Спорт
«Челси» начал действовать по Хусанову: Алонсо сделал узбекского защитника главной целью

В Английской Премьер-лиге перед зимним трансферным окном назревает очередная крупная интрига. Согласно сообщениям влиятельных британских спортивных изданий и клубной прессы, лондонский «Челси» проявляет серьезный интерес к 22-летнему талантливому центральному защитнику «Манчестер Сити» из Узбекистана Абдукодиру Хусанову. Новый главный тренер «аристократов» Хаби Алонсо, планирующий привезти его в Лондон уже в январе, намерен решить катастрофический кризис в обороне команды именно с помощью Хусанова.

Как стало известно, «Челси» пропустил 12 мячей в первых 5 турах, имея худший показатель защиты в АПЛ. Инсайдер Саймон Филлипс отмечает, что руководство клуба решило не терять времени и уже установило контакт с агентами узбекского футболиста. Более того, угроза финансовых санкций и возможное исключение «Манчестер Сити» из соревнований могут еще больше ускорить этот трансфер.

«12 пропущенных голов, план Хаби Алонсо и неопределенность в Сити»: 5 главных фактов

Самые важные детали потенциального перехода Абдукодира Хусанова в «Челси»:

  • «Челси» вступает в переговоры: По сообщениям инсайдеров, лондонцы в ближайшее время выйдут на официальный контакт с представителями 22-летнего Хусанова;

  • Кризис в обороне Хаби Алонсо: «Челси», пропустив 12 голов в первых 5 турах, стал самой слабой защитой чемпионата, и тренер выбирает Хусанова для перехода на схему с 3 защитниками;

  • Лидер АПЛ по отборам мяча: Абдукодир с показателем в среднем 2,7 отбора за игру является абсолютным лидером в команде Энцо Марески;

  • Неопределенность в «Манчестер Сити»: Узбекский защитник, начавший сезон в основном составе, но оставшийся в запасе в последних матчах, имеет вероятность покинуть команду на фоне финансовых санкций клуба;

  • Серьезная конкуренция среди европейских грандов: Помимо «Челси», серьезный интерес к Хусанову проявляют такие клубы Премьер-лиги, как «Астон Вилла», «Эвертон» и «Борнмут».

Классификация проблем Абдукодира Хусанова и линии обороны «Челси»

Анализ ситуации футболиста в «Сити», его показателей и потенциальной роли в лондонском клубе:

Показатели и критерии анализа

Абдукодир Хусанов («Манчестер Сити»)

Оборона «Челси» и ситуация Хаби Алонсо

Возраст и амплуа футболиста

22 года, современный центральный/правый защитник

Неуверенность в защите и нарушение баланса молодежи

Активность в текущем сезоне

В старте в первых 3 играх, затем остался в запасе

Установил антирекорд АПЛ, пропустив 12 голов в 5 играх

Основное статистическое преимущество

2,7 отбора за матч (лидер клуба)

Проигрыш в единоборствах и нехватка агрессии

Тактическая гибкость

Безупречно играет в центре защиты при схемах с 3 и 4 защитниками

Хаби Алонсо планирует его на правый фланг в схеме с 3 защитниками

Изменения в составе

Возможность ухода на фоне риска санкций «Сити»

План расставания зимой с Фофана или Ачимпонгом

Заинтересованные стороны

«Челси», «Астон Вилла», «Эвертон», «Борнмут»

Готовность потратить основные силы в январское трансферное окно

Тактическая экспертиза и трансферный рынок: Почему Хусанов нужен Хаби Алонсо как воздух?

Выводы экспертов английского футбола:

  • «Нехватка агрессии и бескомпромиссности»: Такие защитники, как Максанс Лакруа, Леви Колвилл и Уэсли Фофана, хорошо обращаются с мячом, но им не хватает жесткости в единоборствах; Хусанов же считается настоящим «щитом», который «хищно» отбирает мяч у соперника и не дает шансов в верховых дуэлях;

  • Классическая система Хаби Алонсо 3-4-2-1: В чемпионском сезоне в «Байере» тренер использовал трех физически крепких и быстрых защитников; действия Хусанова в правом центре защиты позволяют фланговым вингерам свободно идти вперед и минимизируют опасность при контратаках;

  • Кризис «Ман Сити» — золотая возможность «Челси»: Если «Манчестер Сити» лишат очков за финансовые нарушения или исключат из турниров, футболисты начнут массово покидать клуб; то, что «Челси» уже сейчас связывается с Хусановым — это стратегический шаг, чтобы опередить конкурентов (в частности «Астон Виллу») и заполучить самого перспективного защитника Европы.

Как вы считаете, лучше ли Абдукодиру Хусанову остаться в «Манчестер Сити» и бороться за основной состав, или перейти в «Челси» под руководством Хаби Алонсо и стать главным защитником лондонского клуба? Если выбор будет за ним, какая команда в АПЛ идеально подойдет для узбекского легионера? Оставляйте свои личные мнения в комментариях и делитесь этим эксклюзивным анализом трансферной саги гордости узбекского футбола Абдукодира Хусанова со всеми поклонниками!

Абдукодир ХусановЧелсиМанчестер СитиХаби Алонсо
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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