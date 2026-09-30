«Челси» начал действовать по Хусанову: Алонсо сделал узбекского защитника главной целью
В Английской Премьер-лиге перед зимним трансферным окном назревает очередная крупная интрига. Согласно сообщениям влиятельных британских спортивных изданий и клубной прессы, лондонский «Челси» проявляет серьезный интерес к 22-летнему талантливому центральному защитнику «Манчестер Сити» из Узбекистана Абдукодиру Хусанову. Новый главный тренер «аристократов» Хаби Алонсо, планирующий привезти его в Лондон уже в январе, намерен решить катастрофический кризис в обороне команды именно с помощью Хусанова.
Как стало известно, «Челси» пропустил 12 мячей в первых 5 турах, имея худший показатель защиты в АПЛ. Инсайдер Саймон Филлипс отмечает, что руководство клуба решило не терять времени и уже установило контакт с агентами узбекского футболиста. Более того, угроза финансовых санкций и возможное исключение «Манчестер Сити» из соревнований могут еще больше ускорить этот трансфер.
«12 пропущенных голов, план Хаби Алонсо и неопределенность в Сити»: 5 главных фактов
Самые важные детали потенциального перехода Абдукодира Хусанова в «Челси»:
«Челси» вступает в переговоры: По сообщениям инсайдеров, лондонцы в ближайшее время выйдут на официальный контакт с представителями 22-летнего Хусанова;
Кризис в обороне Хаби Алонсо: «Челси», пропустив 12 голов в первых 5 турах, стал самой слабой защитой чемпионата, и тренер выбирает Хусанова для перехода на схему с 3 защитниками;
Лидер АПЛ по отборам мяча: Абдукодир с показателем в среднем 2,7 отбора за игру является абсолютным лидером в команде Энцо Марески;
Неопределенность в «Манчестер Сити»: Узбекский защитник, начавший сезон в основном составе, но оставшийся в запасе в последних матчах, имеет вероятность покинуть команду на фоне финансовых санкций клуба;
Серьезная конкуренция среди европейских грандов: Помимо «Челси», серьезный интерес к Хусанову проявляют такие клубы Премьер-лиги, как «Астон Вилла», «Эвертон» и «Борнмут».
Классификация проблем Абдукодира Хусанова и линии обороны «Челси»
Анализ ситуации футболиста в «Сити», его показателей и потенциальной роли в лондонском клубе:
Показатели и критерии анализа
Абдукодир Хусанов («Манчестер Сити»)
Оборона «Челси» и ситуация Хаби Алонсо
Возраст и амплуа футболиста
22 года, современный центральный/правый защитник
Неуверенность в защите и нарушение баланса молодежи
Активность в текущем сезоне
В старте в первых 3 играх, затем остался в запасе
Установил антирекорд АПЛ, пропустив 12 голов в 5 играх
Основное статистическое преимущество
2,7 отбора за матч (лидер клуба)
Проигрыш в единоборствах и нехватка агрессии
Тактическая гибкость
Безупречно играет в центре защиты при схемах с 3 и 4 защитниками
Хаби Алонсо планирует его на правый фланг в схеме с 3 защитниками
Изменения в составе
Возможность ухода на фоне риска санкций «Сити»
План расставания зимой с Фофана или Ачимпонгом
Заинтересованные стороны
«Челси», «Астон Вилла», «Эвертон», «Борнмут»
Готовность потратить основные силы в январское трансферное окно
Тактическая экспертиза и трансферный рынок: Почему Хусанов нужен Хаби Алонсо как воздух?
Выводы экспертов английского футбола:
«Нехватка агрессии и бескомпромиссности»: Такие защитники, как Максанс Лакруа, Леви Колвилл и Уэсли Фофана, хорошо обращаются с мячом, но им не хватает жесткости в единоборствах; Хусанов же считается настоящим «щитом», который «хищно» отбирает мяч у соперника и не дает шансов в верховых дуэлях;
Классическая система Хаби Алонсо 3-4-2-1: В чемпионском сезоне в «Байере» тренер использовал трех физически крепких и быстрых защитников; действия Хусанова в правом центре защиты позволяют фланговым вингерам свободно идти вперед и минимизируют опасность при контратаках;
Кризис «Ман Сити» — золотая возможность «Челси»: Если «Манчестер Сити» лишат очков за финансовые нарушения или исключат из турниров, футболисты начнут массово покидать клуб; то, что «Челси» уже сейчас связывается с Хусановым — это стратегический шаг, чтобы опередить конкурентов (в частности «Астон Виллу») и заполучить самого перспективного защитника Европы.
Как вы считаете, лучше ли Абдукодиру Хусанову остаться в «Манчестер Сити» и бороться за основной состав, или перейти в «Челси» под руководством Хаби Алонсо и стать главным защитником лондонского клуба? Если выбор будет за ним, какая команда в АПЛ идеально подойдет для узбекского легионера? Оставляйте свои личные мнения в комментариях и делитесь этим эксклюзивным анализом трансферной саги гордости узбекского футбола Абдукодира Хусанова со всеми поклонниками!
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