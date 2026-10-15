Объявлены слабейшие футболисты матча «Манчестер Сити» — «ПСЖ»

·92·Спорт
Объявлены слабейшие футболисты матча «Манчестер Сити» — «ПСЖ»

Болельщики ожидали бескомпромиссной и равной борьбы от противостояния «Манчестер Сити» и «ПСЖ» в рамках Лиги чемпионов УЕФА. Однако три гола, забитые гостями уже в первом тайме, повергли всех на стадионе в шок. Грубые ошибки в оборонительной линии «горожан» не только оформили второе поражение команды в сезоне, но и положили конец их 8-матчевой победной серии подряд.

Если бы Ферран Торрес реализовал пенальти, счет для англичан мог бы выглядеть еще более ужасающим. Действующий победитель Лиги чемпионов наглядно показал «Сити», кто сегодня является настоящим хозяином на поле.

После матча авторитетное издание «Евро-футбол» подробно проанализировало встречу, оценило подопечных Энцо Марески по 10-балльной системе и назвало трех слабейших игроков вечера.

«Манчестер Сити» — «ПСЖ»: три футболиста, получившие самые низкие оценки

1. Абдукодир Хусанов — 3,0 балла

Одна из главных проблем «Сити» в обороне проявилась на фланге. Как отмечают эксперты издания, именно в этой зоне Хусанов словно забыл о необходимости контролировать соперника:

  • Свобода Дуэ: Трудно объяснить, почему парижский вингер Дезире Дуэ практически в каждой атаке оставался абсолютно свободным. В момент приема мяча перед ним возникало огромное пространство, что привело к первому голу;

  • Ошибка во втором голе: В дальнейшем картина повторилась — никем не прикрытый Дуэ перед штрафной площадью отдал мяч партнеру и стал автором ассиста ко второму голу;

  • Позиционные проблемы: Абдукодир несколько раз терял свою зону, оставлял тыловую линию открытой и за время матча допустил 5–7 серьезных позиционных ошибок.

2. Марк Гехи — 3,0 балла

Интересно, что тренер не спешил менять футболистов, подвергшихся наибольшей критике в центре защиты:

  • Пассивные действия: При счете 0:3 Мареска дал отдохнуть другим лидерам, но Марк Гехи остался на поле;

  • Голы Дембеле и Аклиуша: Гехи на протяжении всей встречи отстранялся от мяча и вяло встречал соперника. Усман Дембеле под условным «прессингом» Гехи легко создал момент и забил второй гол. Позже Аклиуш в том же стиле забил четвертый гол.

3. Джанлуиджи Доннарумма — 3,0 балла

Действия итальянского голкипера также не смогли спасти команду из тяжелой ситуации:

  • Запоздалая реакция: Казалось, он пытался немного сгладить ситуацию после нереализованного пенальти Торреса, но в решающие моменты опаздывал;

  • Ошибки у ближней штанги: В эпизоде с четвертым голом Доннарумма не успел закрыть ближний угол при ударах Дуэ и Дембеле;

  • Негативная статистика: Дальний удар Витиньи также не был слишком сложным для вратаря. По подсчетам специалистов, показатель его возможных «сейвов» ушел в минус, а четыре пропущенных мяча стали еще одним тяжелым ударом по его позициям.

Команде Энцо Марески необходимо сделать правильные выводы из этого поражения и безотлагательно устранить хаос в линии обороны, иначе в решающей части сезона «Сити» может понести еще большие потери.

Манчестер СитиПСЖЛига чемпионовФерран Торрес
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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