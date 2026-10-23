Жаркий вечер на ЧМ по боксу: представители Узбекистана вступают в бой за медали

·102·Спорт
Жаркий вечер на ЧМ по боксу: представители Узбекистана вступают в бой за медали

Молодежный чемпионат мира по боксу входит в свою самую жаркую и бескомпромиссную фазу. В программу соревнований вошли очередные поединки 1/8 и четвертьфиналы, и сегодня в напряженных боях за мировой трофей на ринг поднимутся 6 членов сборной Узбекистана.

По сообщению Федерации бокса Узбекистана, в течение дня наши соотечественники выйдут на ринг против именитых мастеров кожаной перчатки континента и мира, в том числе представителей России и США.

Расписание сегодняшних боев и соперники наших соотечественников

В течение дня болельщики станут свидетелями противостояний следующих пар:

  • -48 кг: Мухтасар Алиева — Банучичак Насирли (Азербайджан) | Ринг «Б», 17:30

  • -57 кг: Робия Равшанова — Бесма Бахри (Алжир) | Ринг «А», 19:00

  • -70 кг: Мафтуна Янгиева — Александра Кошелева (Россия) | Ринг «А», 22:15

  • -85 кг: Сардорбек Бахромходжаев — Иоаннис Пумпуридис (Греция) | Ринг «А», 22:45

  • -90 кг: Асадбек Султанбоев — Темирсултан Темирсултанов (Россия) | Ринг «Б», 23:15

  • +90 кг: Ислам Салихов — Стеварт Рейд (США) | Ринг «Б», 23:45

Время начала боев

Поединки будут организованы по ташкентскому времени в два этапа:

  • Дневная программа: Старт в 17:00;

  • Вечерняя программа: Продолжение в 21:00.

Сегодняшние выступления членов молодежной сборной Узбекистана имеют важное значение в определении судьбы медального зачета и высоких мест на турнире.

Молодежный чемпионат мира по боксуФедерация бокса УзбекистанаМолодежная сборная Узбекистана
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Молодые узбекистанские самбисты завоевали 5 медалей на чемпионате мираМолодые узбекистанские самбисты завоевали 5 медалей на чемпионате мира4 октября 23:56Азиатские игры: Узбекистан занял второе место по боксу с 7 медалямиАзиатские игры: Узбекистан занял второе место по боксу с 7 медалями2 октября 15:49Золотой день на Азиатских играх: завтра 3 наших боксера выйдут на ринг за чемпионствоЗолотой день на Азиатских играх: завтра 3 наших боксера выйдут на ринг за чемпионство1 октября 19:43«Четвертьфинал наш!»: Шавкатжон Болтаев одержал яркую победу на Азиатских играх«Четвертьфинал наш!»: Шавкатжон Болтаев одержал яркую победу на Азиатских играх24 сентября 12:04Феруза Казакова сенсационной победой начала Азиатские игры «Айти-Нагоя-2026»Феруза Казакова сенсационной победой начала Азиатские игры «Айти-Нагоя-2026»24 сентября 11:28Объявлен окончательный состав сборной Узбекистана по боксу на Азиатские игрыОбъявлен окончательный состав сборной Узбекистана по боксу на Азиатские игры17 сентября 22:16
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Накамура отреагировал на вознаграждение узбекских шахматистов в размере 200 тысяч долларов
Накамура отреагировал на вознаграждение узбекских шахматистов в размере 200 тысяч долларов
«Свадьба будет»: дедушка Синдарова высказался об Асаубаевой
«Свадьба будет»: дедушка Синдарова высказался об Асаубаевой
Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
Почему западные обозреватели не могут переварить стиль Баходира Джалолова?
Почему западные обозреватели не могут переварить стиль Баходира Джалолова?
Эрлинг Холанд решил уйти из «Манчестер Сити» — назван его новый адрес
Эрлинг Холанд решил уйти из «Манчестер Сити» — назван его новый адрес
«Играть постоянно с Узбекистаном роняет наш авторитет» — наставник «Персеполиса»
«Играть постоянно с Узбекистаном роняет наш авторитет» — наставник «Персеполиса»
Объявлены слабейшие футболисты матча «Манчестер Сити» — «ПСЖ»
Объявлены слабейшие футболисты матча «Манчестер Сити» — «ПСЖ»
«Манчестер Сити» официально прокомментировал победу Узбекистана над Ираном
«Манчестер Сити» официально прокомментировал победу Узбекистана над Ираном