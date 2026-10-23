Жаркий вечер на ЧМ по боксу: представители Узбекистана вступают в бой за медали

Молодежный чемпионат мира по боксу входит в свою самую жаркую и бескомпромиссную фазу. В программу соревнований вошли очередные поединки 1/8 и четвертьфиналы, и сегодня в напряженных боях за мировой трофей на ринг поднимутся 6 членов сборной Узбекистана.

По сообщению Федерации бокса Узбекистана, в течение дня наши соотечественники выйдут на ринг против именитых мастеров кожаной перчатки континента и мира, в том числе представителей России и США.

Расписание сегодняшних боев и соперники наших соотечественников

В течение дня болельщики станут свидетелями противостояний следующих пар:

-48 кг: Мухтасар Алиева — Банучичак Насирли (Азербайджан) | Ринг «Б», 17:30

-57 кг: Робия Равшанова — Бесма Бахри (Алжир) | Ринг «А», 19:00

-70 кг: Мафтуна Янгиева — Александра Кошелева (Россия) | Ринг «А», 22:15

-85 кг: Сардорбек Бахромходжаев — Иоаннис Пумпуридис (Греция) | Ринг «А», 22:45

-90 кг: Асадбек Султанбоев — Темирсултан Темирсултанов (Россия) | Ринг «Б», 23:15

+90 кг: Ислам Салихов — Стеварт Рейд (США) | Ринг «Б», 23:45

Время начала боев

Поединки будут организованы по ташкентскому времени в два этапа:

Дневная программа: Старт в 17:00 ;

Вечерняя программа: Продолжение в 21:00.

Сегодняшние выступления членов молодежной сборной Узбекистана имеют важное значение в определении судьбы медального зачета и высоких мест на турнире.