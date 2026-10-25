Узбекистан вышел в полуфинал Чемпионата мира с 8 боксерами

·64·Спорт
Узбекистан вышел в полуфинал Чемпионата мира с 8 боксерами

В эти дни в городе Будва (Черногория) в самом разгаре престижный Чемпионат мира по боксу среди молодежи. На соревнованиях, где соревнуются сильнейшие молодые мастера кожаной перчатки мира, молодежная сборная Узбекистана демонстрирует высокую подготовку и мастерство, завоевав путевку в решающую полуфинальную стадию и гарантировав себе как минимум бронзовые медали.

Узбекистан — в числе лидеров: показатели полуфинала

По официальным данным, предоставленным Федерацией бокса Узбекистана, наши соотечественники идут бок о бок с сильнейшими сборными мира по количеству полуфиналистов:

  • Острая конкуренция с Россией и Казахстаном: Наибольшее количество полуфиналистов турнира приходится на долю России (9 человек), Узбекистана (8 человек) и Казахстана (8 человек);

  • Опережая Европу и Америку: Представители узбекской школы бокса значительно опережают такие боксерские державы, как Ирландия (6), США (5), Китай (5), Англия (4) и Куба (1);

  • Шествие к золотым медалям: Все наши боксеры, вышелшие в полуфинал, уже гарантировали себе как минимум бронзовую медаль Чемпионата мира в своих весовых категориях, теперь главная цель — финал и золотые медали.

Рейтинг стран, вышедших в полуфинал (по количеству боксеров):

  • Россия — 9 человек

  • Узбекистан — 8 человек

  • Казахстан — 8 человек

  • Ирландия — 6 человек

  • США, Китай — по 5 человек

  • Англия, Бразилия, Украина, Индия — по 4 человека

  • Алжир, Италия — по 3 человека

  • Азербайджан, Кыргызстан — по 2 человека

  • Куба, Аргентина, Армения, Испания, Иран, Греция, Грузия, Шотландия, Венгрия, Канада, Япония, Венесуэла, Турция — по 1 человеку.

Решающие полуфинальные бои соревнований стартуют в ближайшие часы, и наши соотечественники выйдут на ринг за путевку в финал.

Молодежный чемпионат мира по боксуБудваФедерация бокса Узбекистана
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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