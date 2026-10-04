Молодые узбекистанские самбисты завоевали 5 медалей на чемпионате мира

В греческом городе Салоники продолжается престижный чемпионат мира по самбо среди молодежи, юношей и кадетов. На этих соревнованиях, собравших сильнейших молодых самбистов планеты, члены молодежной сборной Узбекистана выступают успешно и уже с первых дней турнира показывают высокие результаты.

Вчера по итогам бескомпромиссных поединков в молодежной категории наши соотечественники завоевали в общей сложности 5 медалей: 1 золотую, 1 серебряную и 3 бронзовые.

Ислам Абдузокиров — мастерство континентального масштаба и мировое золото

Самый яркий результат дня зафиксировал наш талантливый палван Ислам Абдузокиров. Уверенно победив соперников на всех этапах, он поднялся на высшую ступень пьедестала почета и принес в копилку сборной Узбекистана первую золотую медаль этого чемпионата мира.

Еще один наш перспективный спортсмен Озодбек Атоев дошел до финального поединка, прошедшего в напряженной и равной борьбе, и оформил серебряную медаль соревнований.

Боевое самбо и ряды призеров

Среди спортсменов, пополнивших копилку нашей команды бронзовыми медалями, весомый вклад внесли и мастера боевого самбо:

Золотая медаль: Ислам Абдузокиров;

Серебряная медаль: Озодбек Атоев;

Бронзовые медали: Асадбек Матюкубов; Бахтджан Мамутов (боевое самбо); Дониёр Муминов (боевое самбо).



Теперь очередь за кадетами: борьба продолжается

Бескомпромиссные поединки на первенстве мира в Салониках не прекращаются. Сегодня в рамках соревнований стартуют отборочные и решающие схватки среди кадетов.

Узбекский молодой перспективный спортсмен и столь яркий результат первого дня, без сомнения, станут важным морально-психологическим толчком и для кадетской сборной, которая сегодня выйдет на ковер.