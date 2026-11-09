0:1 на 88-й минуте, 2:1 на 90+7-й! Тренер «Нефтчи» рассказал о чудесном камбэке

Один из самых драматичных и напряженных матчей текущего сезона Суперлиги Узбекистана прошел в Фергане. «Нефтчи», уверенно идущий к чемпионству, принял на своем поле команду АГМК, проявил настоящий характер и одержал победу со счетом 2:1.

Судьба встречи решилась в последние минуты: хотя на 88-й минуте гости открыли счет с пенальти, ферганцы восстановили равновесие на 90-й минуте, а на последней секунде 7-й добавленной арбитром минуты забили победный гол.

После этого матча главный тренер «Нефтчи» Ислом Исмоилов принял участие в пресс-конференции и дал откровенные ответы на важные вопросы.

«Это характер команды»: как произошло чудо в Фергане?

Ислом Исмоилов связал драматический поворот в последние секунды с психологической силой команды:

Вера до финального свистка: Пропустив гол на 88-й минуте, команда поняла, что терять нечего, и бросилась вперед всеми силами. По словам тренера, вера в победу не угасала до последней секунды;

Чемпионское давление: «Чем ближе мы к золотым медалям, тем сильнее давление. Преодолеть это непросто ни футболистам, ни мне. Но поддержка руководства и хокима области помогает нам выходить из сложных ситуаций», — сказал главный тренер;

«Были на волоске»: Было отмечено, что после критики в социальных сетях внутри команды удалось сохранить единство, личные амбиции были отложены в сторону, и все объединились ради общей победы.

Юный герой Сарсенбаев и Куао, прилетевший из Африки

На пресс-конференции также были затронуты важные кадровые решения и герои матча:

Рискованное решение по Сарсенбаеву: Из-за травмы основного нападающего Марушича и игры Перицы через боль, Исмоилов выпустил на замену молодого форварда Нурбека Сарсенбаева, который еще вчера забил 2 гола за дублирующий состав, и это решение оправдало себя на 100 процентов. Молодой футболист, имеющий контракт до 2028 года, забил гол и заложил фундамент победы;

Стойкость Коффи Куао: Африканский защитник восемь дней находился на своем континенте для оформления паспорта и прибыл за день до игры. Несмотря на то, что он неделю не тренировался, он вышел в основном составе, выложился полностью и в конце матча покинул поле с помощью медицинского персонала из-за мышечных болей.

«В футболе никто не имеет права на отдых»

Говоря о предстоящей паузе на матчи ФИФА, наставник «Нефтчи» твердо подчеркнул, что команда не будет останавливаться: