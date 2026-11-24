Федерация бокса России получила право голоса в Ворлд Боксинг
Федерация бокса России получила статус полноправного члена международной организации Ворлд Боксинг. Это решение, одобренное 20 ноября на конгрессе в Панаме, позволяет российской стороне участвовать в деятельности международной организации на равных правах с другими национальными федерациями.
Это, прежде всего, является важным шагом для Федерации бокса России на пути к усилению своего влияния в международном спортивном управлении. Теперь федерация может голосовать по вопросам, включенным в повестку дня на конгрессах Ворлд Боксинг.
Членство Федерации России было одобрено большинством голосов
Заместитель генерального секретаря Федерации бокса России Андрей Истомин рассказал о результатах конгресса в Панаме в видео, опубликованном пресс-службой организации.
«Мы приняли участие в конгрессе по поручению генерального секретаря Федерации бокса России. В течение двух дней был рассмотрен ряд вопросов. Самый важный для нас результат — Федерация бокса России стала полноправным членом Ворлд Боксинг большинством голосов стран-участниц», — сказал Истомин.
Он подчеркнул, что именно полноправное членство стало самым важным результатом для федерации.
Что дает полноправное членство?
Согласно уставу Ворлд Боксинг, национальные федерации со статусом полноправного члена пользуются правом голоса на конгрессах организации. Это дает им возможность участвовать в процессе принятия решений, касающихся будущего мирового бокса, управления организацией и проведения соревнований.
По официальным данным Ворлд Боксинг, в организации существуют категории членства: полноправное, утвержденное и ассоциированное. Полноправные члены могут голосовать на конгрессе. В организации действует принцип «одна страна — один голос».
Новый статус Федерации России расширил ее права в международной организации. Однако само членство не означает автоматического участия конкретных спортсменов во всех соревнованиях — такие вопросы определяются на основе правил соревнований и соответствующих решений.
Федерация бокса Узбекистана также является полноправным членом
В списке национальных федераций Ворлд Боксинг Федерация бокса Узбекистана также указана как полноправный член. Это означает, что Узбекистан также входит в число федераций, имеющих право голоса на конгрессах организации.
Получение Федерацией России этого статуса после конгресса в Панаме означает расширение состава международного представительства в рамках Ворлд Боксинг.
Теперь Федерация России также сможет участвовать в обсуждении важных решений организации и выражать свою позицию по ним путем голосования.
С подпиской рекламы не будет
Zamin Premium — 4 900 сум в месяц
Комментарии0
…