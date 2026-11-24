Федерация бокса России получила статус полноправного члена международной организации Ворлд Боксинг. Это решение, одобренное 20 ноября на конгрессе в Панаме, позволяет российской стороне участвовать в деятельности международной организации на равных правах с другими национальными федерациями.

Это, прежде всего, является важным шагом для Федерации бокса России на пути к усилению своего влияния в международном спортивном управлении. Теперь федерация может голосовать по вопросам, включенным в повестку дня на конгрессах Ворлд Боксинг.

Членство Федерации России было одобрено большинством голосов

Заместитель генерального секретаря Федерации бокса России Андрей Истомин рассказал о результатах конгресса в Панаме в видео, опубликованном пресс-службой организации.

«Мы приняли участие в конгрессе по поручению генерального секретаря Федерации бокса России. В течение двух дней был рассмотрен ряд вопросов. Самый важный для нас результат — Федерация бокса России стала полноправным членом Ворлд Боксинг большинством голосов стран-участниц», — сказал Истомин.