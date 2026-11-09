«Для этого мне нужно остаться в Узбекистане на месяц и каждый день есть плов», — Ислам Махачев
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- Чемпион UFC Ислам Махачев высказался о перспективах перехода в средний вес (84 кг) на пресс-конференции, прошедшей в Ташкенте.
- Спортсмен подчеркнул необходимость набора качественной мышечной массы для перехода в этот вес.
- Он в шутливой форме связал это с необходимостью есть плов каждый день в Узбекистане на протяжении месяца.
Действующий чемпион UFC в полусреднем весе, один из сильнейших бойцов планеты Ислам Махачев принял участие в пресс-конференции, прошедшей в Ташкенте.
В ходе открытого диалога с узбекскими болельщиками и журналистами дагестанская звезда ответил на вопросы о возможном следующем шаге в карьере — переходе в средний вес (84 кг) — с присущим ему искренним юмором и профессиональной серьезностью.
Конференция в Ташкенте: «Придется есть плов каждый день»
Журналисты спросили его о возможности перехода в еще более высокий дивизион и завоевания чемпионского титула в третьей весовой категории, на что Махачев отреагировал следующим образом:
Шутка о национальной кухне и наборе веса: «Средний вес? Для этого мне нужно остаться в Узбекистане на месяц и каждый день есть плов», — с улыбкой ответил чемпион UFC;
Проблема мышечной массы: Переходя к профессиональной стороне вопроса, Ислам подчеркнул, что этот шаг потребует серьезных физических изменений: «Это будет непросто. Мы обсуждали это с нашей командой. Нужно хорошо подумать, потому что, как оказалось, набрать качественную мышечную массу не так-то легко».
Успешная защита в полусреднем весе
Ислам Махачев продолжает демонстрировать свое полное превосходство и после перехода в полусредний дивизион.
Показатель / Фактор
Детали
Текущий статус
Чемпион UFC в полусреднем весе (Велтервеигхт)
Последний бой
Победа над непобежденным ирландским претендентом Иэном Гэрри
Достижение
Первая успешная защита чемпионского пояса в полусреднем весе
Следующая цель
Анализ перспектив перехода в средний вес (Миддлевеигхт)
Будет ли сделан шаг к третьему поясу?
Для Махачева, который был королем легкого веса, а затем завоевал чемпионство в полусреднем весе и достойно защитил его в бою против Иэна Гэрри, средний вес может стать новой исторической вехой.
Однако из-за физической мощи дивизиона 84 кг и габаритов бойцов, спортсмен и его тренерский штаб планируют делать следующий шаг без спешки, не нанося лишнего вреда организму.
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