«Для этого мне нужно остаться в Узбекистане на месяц и каждый день есть плов», — Ислам Махачев

Действующий чемпион UFC в полусреднем весе, один из сильнейших бойцов планеты Ислам Махачев принял участие в пресс-конференции, прошедшей в Ташкенте.

В ходе открытого диалога с узбекскими болельщиками и журналистами дагестанская звезда ответил на вопросы о возможном следующем шаге в карьере — переходе в средний вес (84 кг) — с присущим ему искренним юмором и профессиональной серьезностью.

Конференция в Ташкенте: «Придется есть плов каждый день»

Журналисты спросили его о возможности перехода в еще более высокий дивизион и завоевания чемпионского титула в третьей весовой категории, на что Махачев отреагировал следующим образом:

Шутка о национальной кухне и наборе веса: «Средний вес? Для этого мне нужно остаться в Узбекистане на месяц и каждый день есть плов», — с улыбкой ответил чемпион UFC;

Проблема мышечной массы: Переходя к профессиональной стороне вопроса, Ислам подчеркнул, что этот шаг потребует серьезных физических изменений: «Это будет непросто. Мы обсуждали это с нашей командой. Нужно хорошо подумать, потому что, как оказалось, набрать качественную мышечную массу не так-то легко».

Успешная защита в полусреднем весе

Ислам Махачев продолжает демонстрировать свое полное превосходство и после перехода в полусредний дивизион.

Показатель / Фактор Детали Текущий статус Чемпион UFC в полусреднем весе (Велтервеигхт) Последний бой Победа над непобежденным ирландским претендентом Иэном Гэрри Достижение Первая успешная защита чемпионского пояса в полусреднем весе Следующая цель Анализ перспектив перехода в средний вес (Миддлевеигхт)

Будет ли сделан шаг к третьему поясу?

Для Махачева, который был королем легкого веса, а затем завоевал чемпионство в полусреднем весе и достойно защитил его в бою против Иэна Гэрри, средний вес может стать новой исторической вехой.

Однако из-за физической мощи дивизиона 84 кг и габаритов бойцов, спортсмен и его тренерский штаб планируют делать следующий шаг без спешки, не нанося лишнего вреда организму.