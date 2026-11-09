«Для этого мне нужно остаться в Узбекистане на месяц и каждый день есть плов», — Ислам Махачев

·86·Спорт
«Для этого мне нужно остаться в Узбекистане на месяц и каждый день есть плов», — Ислам Махачев
КороткоПодготовлено с помощью ИИПоказать
  • Чемпион UFC Ислам Махачев высказался о перспективах перехода в средний вес (84 кг) на пресс-конференции, прошедшей в Ташкенте.
  • Спортсмен подчеркнул необходимость набора качественной мышечной массы для перехода в этот вес.
  • Он в шутливой форме связал это с необходимостью есть плов каждый день в Узбекистане на протяжении месяца.

Действующий чемпион UFC в полусреднем весе, один из сильнейших бойцов планеты Ислам Махачев принял участие в пресс-конференции, прошедшей в Ташкенте.

В ходе открытого диалога с узбекскими болельщиками и журналистами дагестанская звезда ответил на вопросы о возможном следующем шаге в карьере — переходе в средний вес (84 кг) — с присущим ему искренним юмором и профессиональной серьезностью.

Конференция в Ташкенте: «Придется есть плов каждый день»

Журналисты спросили его о возможности перехода в еще более высокий дивизион и завоевания чемпионского титула в третьей весовой категории, на что Махачев отреагировал следующим образом:

  • Шутка о национальной кухне и наборе веса: «Средний вес? Для этого мне нужно остаться в Узбекистане на месяц и каждый день есть плов», — с улыбкой ответил чемпион UFC;

  • Проблема мышечной массы: Переходя к профессиональной стороне вопроса, Ислам подчеркнул, что этот шаг потребует серьезных физических изменений: «Это будет непросто. Мы обсуждали это с нашей командой. Нужно хорошо подумать, потому что, как оказалось, набрать качественную мышечную массу не так-то легко».

Успешная защита в полусреднем весе

Ислам Махачев продолжает демонстрировать свое полное превосходство и после перехода в полусредний дивизион.

Показатель / Фактор

Детали

Текущий статус

Чемпион UFC в полусреднем весе (Велтервеигхт)

Последний бой

Победа над непобежденным ирландским претендентом Иэном Гэрри

Достижение

Первая успешная защита чемпионского пояса в полусреднем весе

Следующая цель

Анализ перспектив перехода в средний вес (Миддлевеигхт)

Будет ли сделан шаг к третьему поясу?

Для Махачева, который был королем легкого веса, а затем завоевал чемпионство в полусреднем весе и достойно защитил его в бою против Иэна Гэрри, средний вес может стать новой исторической вехой.

Однако из-за физической мощи дивизиона 84 кг и габаритов бойцов, спортсмен и его тренерский штаб планируют делать следующий шаг без спешки, не нанося лишнего вреда организму.

Ислам МахачевUFCТашкентММА
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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