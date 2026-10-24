Падерборн — Гамбург: составы и текстовая трансляция

Бундеслига: Падерборн — Гамбург. Начало матча: 24 октября, 18:30 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Падерборн»: 15. Нолль Н., 5. Кастаньеда С., 17. Чурда Л., 22. Хансен М., 30. Марино С., 23. Обермайр Р., 25. Шеллер Т., 21. тер Хорст Й., 27. Тиггес С., 28. Ульрих Л., 40. Видович Г.

Запасные «Падерборн»: 6. Баак Т., 20. Гётце Ф., 11. Михель С., 2. Мюллер Р., 9. Филипп Р., 18. Пирингер М., 1. Шуберт М., 3. Штикер Й., 38. Цайтлер Д.

Главный тренер «Падерборн»: Кеттеманн Р.

Стартовый состав «Гамбург»: 1. Хойер Фернандес Д., 5. Аделин М., 33. Борнау С., 7. Эль-Уахди З., 28. Мухайм М., 4. Надир Б., 43. Нанджа С., 17. Омари У., 15. Поульсен Ю., 20. Виейра Ф., 3. Вульф Д.

Запасные «Гамбург»: 22. Амоако К., 48. Бисси Муэлль Ж., 11. Грёнбек А., 37. Лемке Л., 6. Локонга А. С., 9. Моффи Т., 38. Россинг-Лелесиит А., 19. Штанге О., 12. Тангвик С.

Главный тренер «Гамбург»: Польцин М.