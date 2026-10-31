Боруссия Мёнхенгладбах — Падерборн: составы и текстовая трансляция

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Боруссия Мёнхенгладбах — Падерборн: составы и текстовая трансляция

Бундеслига: Боруссия Мёнхенгладбах — Падерборн. Начало матча: 31 октября, 19:30 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Боруссия Мёнхенгладбах»: 33. Бац Д., 2. Кьяродия Ф. К., 25. Хак Р., 14. Хасиока Д., 18. Матино С., 36. Мойя У., 10. Нойхаус Ф., 16. Зандер П., 29. Скалли Дж., 26. Ульрих Л., 47. Уно З.

Запасные «Боруссия Мёнхенгладбах»: 17. Кастроп Й., 20. Герольд Д., 6. Итакура К., 22. Конопля Ю., 19. Кюн Н., 3. Лидберг И., 34. Нгефак М., 23. Ольшовски Й., 7. Штегер К.

Главный тренер «Боруссия Мёнхенгладбах»: Блессин А.

Стартовый состав «Падерборн»: 15. Нолль Н., 6. Баак Т., 5. Кастаньеда С., 17. Чурда Л., 22. Хансен М., 30. Марино С., 23. Обермайр Р., 18. Пирингер М., 25. Шеллер Т., 21. тер Хорст Й., 40. Видович Г.

Запасные «Падерборн»: 20. Гётце Ф., 29. Липпманн К., 2. Мюллер Р., 9. Филипп Р., 1. Шуберт М., 3. Штикер Й., 27. Тиггес С., 28. Ульрих Л., 38. Цайтлер Д.

Главный тренер «Падерборн»: Кеттеманн Р.

Боруссия МёнхенгладбахПадерборнБундеслига
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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