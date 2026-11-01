Айнтрахт Франкфурт — Гамбург: составы и текстовая трансляция
Бундеслига: Айнтрахт Франкфурт — Гамбург. Начало матча: 1 ноября, 21:30 (по ташкентскому времени).
После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.
Стартовый состав «Айнтрахт Франкфурт»: 1. Атуболу Н., 15. Асеко-Нкили Н., 2. Баум Э., 3. Брассье Л., 8. Шайби Ф., 20. Доан Р., 11. Эбнуталиб Я., 4. Кох Р., 26. Косуги К., 25. Оньедика Р., 42. Узун Д.
Запасные «Айнтрахт Франкфурт»: 29. Амаймуни А., 9. Буркардт Й., 22. Чендлер Т., 34. Коллинз Н., 27. Гётце М., 23. Иличевич Н., 40. Кауа Сантос, 7. Кнауфф А., 37. Малузе Ж.
Главный тренер «Айнтрахт Франкфурт»: Хюттер А.
Стартовый состав «Гамбург»: 1. Хойер Фернандес Д., 5. Аделин М., 11. Грёнбек А., 37. Лемке Л., 6. Локонга А. С. (капитан), 9. Моффи Т., 28. Мухайм М., 43. Нанджа С., 17. Омари У., 23. Торунарига Дж., 3. Вульф Д.
Запасные «Гамбург»: 22. Амоако К., 48. Бисси Муэлль Ж., 27. Дака П., 7. Эль-Уахди З., 18. Ятта Б., 10. Ферраи И., 38. Россинг-Лелесиит А., 19. Штанге О., 12. Тангвик С.
Главный тренер «Гамбург»: Польцин М.
Комментарии 0
…