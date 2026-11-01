Айнтрахт Франкфурт — Гамбург: составы и текстовая трансляция

·2·Спорт
Айнтрахт Франкфурт — Гамбург: составы и текстовая трансляция

Бундеслига: Айнтрахт Франкфурт — Гамбург. Начало матча: 1 ноября, 21:30 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Айнтрахт Франкфурт»: 1. Атуболу Н., 15. Асеко-Нкили Н., 2. Баум Э., 3. Брассье Л., 8. Шайби Ф., 20. Доан Р., 11. Эбнуталиб Я., 4. Кох Р., 26. Косуги К., 25. Оньедика Р., 42. Узун Д.

Запасные «Айнтрахт Франкфурт»: 29. Амаймуни А., 9. Буркардт Й., 22. Чендлер Т., 34. Коллинз Н., 27. Гётце М., 23. Иличевич Н., 40. Кауа Сантос, 7. Кнауфф А., 37. Малузе Ж.

Главный тренер «Айнтрахт Франкфурт»: Хюттер А.

Стартовый состав «Гамбург»: 1. Хойер Фернандес Д., 5. Аделин М., 11. Грёнбек А., 37. Лемке Л., 6. Локонга А. С. (капитан), 9. Моффи Т., 28. Мухайм М., 43. Нанджа С., 17. Омари У., 23. Торунарига Дж., 3. Вульф Д.

Запасные «Гамбург»: 22. Амоако К., 48. Бисси Муэлль Ж., 27. Дака П., 7. Эль-Уахди З., 18. Ятта Б., 10. Ферраи И., 38. Россинг-Лелесиит А., 19. Штанге О., 12. Тангвик С.

Главный тренер «Гамбург»: Польцин М.

Айнтрахт ФранкфуртГамбургБундеслига
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Падерборн — Гамбург: составы и текстовая трансляцияПадерборн — Гамбург: составы и текстовая трансляция24 октября 17:29Гамбург — Штутгарт: составы и текстовая трансляцияГамбург — Штутгарт: составы и текстовая трансляция17 октября 17:40Айнтрахт Франкфурт — Кёльн: составы и текстовая трансляцияАйнтрахт Франкфурт — Кёльн: составы и текстовая трансляция16 октября 22:34Миши Батшуайи продолжит карьеру в Саудовской АравииМиши Батшуайи продолжит карьеру в Саудовской Аравии16 августа 22:38Софи Лундгор покинула Ливерпуль и присоединилась к АйнтрахтуСофи Лундгор покинула Ливерпуль и присоединилась к Айнтрахту14 августа 16:19Суперкамбэк «Вердера» после 0:2: безумие в Мёнхенгладбахе, ничья во ФранкфуртеСуперкамбэк «Вердера» после 0:2: безумие в Мёнхенгладбахе, ничья во Франкфурте19 сентября 22:00
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Неожиданное поражение: Диёра Келдиёрова покинула турнир «Большого шлема»
Неожиданное поражение: Диёра Келдиёрова покинула турнир «Большого шлема»
Неожиданный бунт в «Сити»: Рико Льюис решил покинуть команду из-за Хусанова
Неожиданный бунт в «Сити»: Рико Льюис решил покинуть команду из-за Хусанова
«Свадьба будет»: дедушка Синдарова высказался об Асаубаевой
«Свадьба будет»: дедушка Синдарова высказался об Асаубаевой
Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
Почему западные обозреватели не могут переварить стиль Баходира Джалолова?
Почему западные обозреватели не могут переварить стиль Баходира Джалолова?
Эрлинг Холанд решил уйти из «Манчестер Сити» — назван его новый адрес
Эрлинг Холанд решил уйти из «Манчестер Сити» — назван его новый адрес
Объявлены слабейшие футболисты матча «Манчестер Сити» — «ПСЖ»
Объявлены слабейшие футболисты матча «Манчестер Сити» — «ПСЖ»
«Играть постоянно с Узбекистаном роняет наш авторитет» — наставник «Персеполиса»
«Играть постоянно с Узбекистаном роняет наш авторитет» — наставник «Персеполиса»