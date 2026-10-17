Вердер — Падерборн: составы и текстовая трансляция
Бундеслига: Вердер — Падерборн. Начало матча: 17 октября, 18:30 (по ташкентскому времени).
После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.
Стартовый состав «Вердер»: 1. Хейн К., 13. Артур, 20. Чуки, 2. Деман О., 18. Динкчи Э., 32. Фридль М., 10. Фюллькруг Н., 17. Грюлль М., 5. Пипер А., 44. Регер Ю., 15. Рейс Л.
Запасные «Вердер»: 38. Эревбенаги П., 26. Иттен С., 30. Шлагер А., 33. Шметгенс М., 34. Сойлу Д., 23. Стальмах Д., 4. Штарк Н., 8. Вайзер М., 3. Войчик О.
Главный тренер «Вердер»: Тюне Д.
Стартовый состав «Падерборн»: 15. Нолль Н., 5. Кастаньеда С., 17. Чурда Л., 22. Хансен М., 30. Марино С., 23. Обермайр Р., 25. Шеллер Т., 21. тер Хорст Й., 27. Тиггес С., 28. Ульрих Л., 40. Видович Г.
Запасные «Падерборн»: 6. Баак Т., 29. Липпманн К., 11. Михель С., 2. Мюллер Р., 9. Филипп Р., 18. Пирингер М., 1. Шуберт М., 3. Штикер Й., 38. Цайтлер Д.
Главный тренер «Падерборн»: Кеттеманн Р.
Комментарии 0
…