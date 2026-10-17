Вердер — Падерборн: составы и текстовая трансляция

·7·Спорт
Вердер — Падерборн: составы и текстовая трансляция

Бундеслига: ВердерПадерборн. Начало матча: 17 октября, 18:30 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Вердер»: 1. Хейн К., 13. Артур, 20. Чуки, 2. Деман О., 18. Динкчи Э., 32. Фридль М., 10. Фюллькруг Н., 17. Грюлль М., 5. Пипер А., 44. Регер Ю., 15. Рейс Л.

Запасные «Вердер»: 38. Эревбенаги П., 26. Иттен С., 30. Шлагер А., 33. Шметгенс М., 34. Сойлу Д., 23. Стальмах Д., 4. Штарк Н., 8. Вайзер М., 3. Войчик О.

Главный тренер «Вердер»: Тюне Д.

Стартовый состав «Падерборн»: 15. Нолль Н., 5. Кастаньеда С., 17. Чурда Л., 22. Хансен М., 30. Марино С., 23. Обермайр Р., 25. Шеллер Т., 21. тер Хорст Й., 27. Тиггес С., 28. Ульрих Л., 40. Видович Г.

Запасные «Падерборн»: 6. Баак Т., 29. Липпманн К., 11. Михель С., 2. Мюллер Р., 9. Филипп Р., 18. Пирингер М., 1. Шуберт М., 3. Штикер Й., 38. Цайтлер Д.

Главный тренер «Падерборн»: Кеттеманн Р.

ВердерПадерборнБундеслига
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Арсенал расстался со вторым игроком в летнее трансферное окноАрсенал расстался со вторым игроком в летнее трансферное окно23 мая 17:31Суперкамбэк «Вердера» после 0:2: безумие в Мёнхенгладбахе, ничья во ФранкфуртеСуперкамбэк «Вердера» после 0:2: безумие в Мёнхенгладбахе, ничья во Франкфурте19 сентября 22:00Сенсационные результаты 3-го тура Бундеслиги — смена лидеровСенсационные результаты 3-го тура Бундеслиги — смена лидеров12 сентября 20:51Унион Берлин — Дортмунд: составы и текстовая трансляцияУнион Берлин — Дортмунд: составы и текстовая трансляцияСегодня 17:27Эльверсберг — Аугсбург: составы и текстовая трансляцияЭльверсберг — Аугсбург: составы и текстовая трансляцияСегодня 17:24Шальке — Майнц: составы и текстовая трансляцияШальке — Майнц: составы и текстовая трансляцияСегодня 17:17
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Накамура отреагировал на вознаграждение узбекских шахматистов в размере 200 тысяч долларов
Накамура отреагировал на вознаграждение узбекских шахматистов в размере 200 тысяч долларов
Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
«Играть постоянно с Узбекистаном роняет наш авторитет» — наставник «Персеполиса»
«Играть постоянно с Узбекистаном роняет наш авторитет» — наставник «Персеполиса»
«Манчестер Сити» официально прокомментировал победу Узбекистана над Ираном
«Манчестер Сити» официально прокомментировал победу Узбекистана над Ираном
Объявлены слабейшие футболисты матча «Манчестер Сити» — «ПСЖ»
Объявлены слабейшие футболисты матча «Манчестер Сити» — «ПСЖ»
Зарубежный эксперт подверг критике шаги «Большого узбека» в профессиональном боксе
Зарубежный эксперт подверг критике шаги «Большого узбека» в профессиональном боксе
Иранская пресса в шоке: настоящий тактический урок от Каннаваро и 7-матчевая позорная серия
Иранская пресса в шоке: настоящий тактический урок от Каннаваро и 7-матчевая позорная серия
Команду Фабио Каннаваро в ноябре ждет еще одно серьезное испытание...
Команду Фабио Каннаваро в ноябре ждет еще одно серьезное испытание...