Гамбург — Штутгарт: составы и текстовая трансляция

Бундеслига: Гамбург — Штутгарт. Начало матча: 17 октября, 18:30 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Гамбург»: 1. Хойер Фернандес Д., 5. Аделин М., 33. Борнау С., 24. Капальдо Н., 37. Лемке Л., 28. Мухайм М., 4. Надир Б., 17. Омари У., 15. Поульсен Ю., 20. Виейра Ф., 3. Вульф Д.

Запасные «Гамбург»: 22. Амоако К., 7. Эль-Уахди З., 11. Грёнбек А., 9. Моффи Т., 43. Нанджа С., 38. Россинг-Лелесиит А., 19. Штанге О., 12. Тангвик С., 23. Торунарига Дж.

Главный тренер «Гамбург»: Польцин М.

Стартовый состав «Штутгарт»: 41. Займен Д., 24. Шабо Ж., 9. Демирович Э., 11. Эль-Ханнус Б., 3. Хендрикс Р., 29. Ельч Ф., 16. Каразор А., 18. Левелинг Дж., 6. Штиллер А., 26. Ундав Д. (капитан), 4. Вагноман Ж.

Запасные «Штутгарт»: 22. Ассиньон Л., 1. Бредлоу Ф., 10. Фюрих К., 14. Жакес Л., 17. Пейчинович Д., 21. Премель Г., 44. Зауэр Л., 47. Шпальт Я., 45. Стергиу Л.

Главный тренер «Штутгарт»: Хёнесс С.