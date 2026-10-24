«Арсенал» уверенно обыграл «Эвертон» и догнал «Манчестер Сити»

·69·Спорт
«Арсенал» уверенно обыграл «Эвертон» и догнал «Манчестер Сити»

В рамках 8-го тура Английской Премьер-лиги лондонский «Арсенал» на своем поле принял ливерпульский «Эвертон» и одержал уверенную победу со счетом 2:0. Благодаря этому успеху подопечные Микеля Артеты довели количество своих очков до

21 и поднялись на 2-е место в турнирной таблице. «Манчестер Сити», имеющий столько же очков, занимает 1-ю строчку лишь за счет дополнительных показателей (разницы мячей). «Эвертон» с 10 очками остался на 9-м месте. Матч, в котором забивали защитники: как прошла встреча? Лондонцы с первых минут завладели инициативой и эффективно использовали стандартные положения:Быстрый гол Консы:

Уже на 7-й минуте матча Эзри Конса поразил ворота соперника, открыв счет (1:0);

Точка от Габриэля:

  • Во втором тайме, а именно на 68-й минуте, бразильский центральный защитник Габриэл Магальяйнс забил второй мяч хозяев, окончательно решив исход встречи (2:0); Уверенный контроль:

  • «Эвертон» на протяжении всей игры не смог создать серьезных угроз у ворот «канониров» и был вынужден вернуться из гостей без очков. Протокол матча:

  • Английская Премьер-лига. 8-й тур «Арсенал» — «Эвертон» 2:0

Голы:

Конса 7, Магальяйнс 68.

«Арсенал»:

  • Райя, Уайт, Конса, Габриэл дос Сантос, Льюис-Скелли (Калафьори, 68), Мерино (Гимарайнс, 68), Эзе (Субименди, 80), Райс (Думан, 80), Мадуэке, Эдегор, Дьёкереш (Хаверц, 68). «Эвертон»:

  • Пикфорд, О’Брайен, Миколенко (Хакни, 74), Тарковски, Рёль, Джонсон (Диблинг, 72), Армстронг, Гарнер, Дьюсбери-Холл (Алькарас, 86), Джордж, Барри. Райя, Уайт, Конса, Габриел дос Сантос, Люис-Скелли (Калафиори, 68), Мерино (Гимараес, 68), Эзе (Субименди, 80), Райс (Думан, 80), Мадуеке, Эдегор, Дёкереш (Хаверс, 68).

  • «Эвертон»: Пикфорд, О'Браен, Миколенко (Хакни, 74), Тарковски, Рёл, Джонсон (Диблинг, 72), Армстронг, Гарнер, Дюсбери-Ксолл (Алкарас, 86), Джордж, Барри.

АрсеналЭвертонМанчестер СитиМикель АртетаГабриэл Магальяйнс
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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