Громкое заявление Артеты: что стало причиной вылета «Арсенала» из турнира?

В 1/8 финала Кубка английской лиги один из главных претендентов на трофей, лондонский «Арсенал», неожиданно уступил скромной команде «Флитвуд», представляющей четвертый дивизион страны (Лига 2), и досрочно покинул турнир. Основное время матча завершилось вничью 1:1, а в серии пенальти хозяева поля оказались сильнее со счетом 5:3.

После сенсационного поражения главный тренер «канониров» Микель Артета в интервью Sky Sports подробно остановился на деталях игры и психологическом состоянии команды.

«У меня нет претензий к игрокам»: Артета защитил настрой команды

Испанский специалист не скрывал, что поражение вызвало шок, однако подчеркнул, что не сомневается в самоотдаче своих подопечных:

Похвала «Флитвуду» и глубокая печаль: «Прежде всего, поздравляю “Флитвуд” с выходом в следующий раунд. Они добились этого, исходя из своих возможностей. Для нас же это очень печальный день»;

Ответственность и работа были на месте: «У меня нет никаких претензий к отношению футболистов к игре. Я не видел ни одного игрока, который не выполнял бы требуемые задачи. Не было проблем с самоотдачей, работой или желанием победить»;

Не гнев, а глубокое разочарование: «Дело не в пренебрежительном отношении к игре. В противном случае я бы сейчас стоял здесь в ярости. Я расстроен, мы все расстроены. Мы обязаны всегда достойно защищать эмблему клуба».

Почему преимущество не превратилось в победу? Основные факторы

Поражению лондонцев, контролировавших ход встречи, способствовали следующие аспекты:

Бесчисленное количество нереализованных моментов: «Арсенал» больше владел мячом, постоянно наносил удары по воротам соперника, но не смог вовремя реализовать созданные моменты, чтобы избежать лотереи в виде пенальти;

Беспощадный закон кубковых матчей: «В кубковых турнирах шансы команд часто уравниваются, особенно когда соперник выходит вперед в счете. На протяжении всей игры мы почти не давали им шансов, но мелкие детали решили всё»;

Хроника матча: На 21-й минуте Лупало-Би вывел «Флитвуд» вперед, а на 50-й минуте Виктор Дьёкереш восстановил равновесие. Однако в серии пенальти удача была полностью на стороне представителя низшей лиги.

Как отметил Микель Артета, показанная качественная игра не отразилась на счете, и эта неудача показала лондонцам, что пришло время сделать серьезные выводы перед предстоящими матчами в Английской Премьер-лиге и Лиге чемпионов.