Уверенная победа в Праге: «Арсенал» обыграл «Славию» и поднялся на 3-е место в ЛЧ

В рамках 4-го тура Лиги чемпионов УЕФА лондонский «Арсенал» гостил в столице Чехии у пражской «Славии». Решив исход встречи еще в первом тайме, «канониры» одержали важную выездную победу со счетом 2:1.

Благодаря этому результату команда Микеля Артеты еще больше укрепила свои позиции в верхней части общей турнирной таблицы.

Преимущество в первом тайме и поздний гол престижа

«Канониры» начали встречу с быстрых и острых атак:

Быстрый гол Мадуэке: Уже на 9-й минуте матча Нони Мадуэке точно поразил ворота хозяев, выведя англичан вперед — 0:1;

Второй удар от Дьёкереша: На 38-й минуте шведский бомбардир Виктор Дьёкереш продемонстрировал свое мастерство, увеличив разрыв в счете до двух мячей (0:2);

Ответ на 90-й минуте: Усилив оборонительную осторожность во втором тайме, «Арсенал» пропустил в концовке игры. На 90-й минуте Филип Новак сократил отставание, однако этого не хватило, чтобы спасти хозяев от поражения — 1:2.

Протокол матча и составы:

Турнир: Лига чемпионов УЕФА, 4-й тур;

Счет: «Славия» (Чехия) — «Арсенал» (Англия) — 1:2;

Голы: Новак (90) — Мадуэке (9), Дьёкереш (38);

«Славия»: Домчак, Влчек (Конечни, 61), Голеш, Зима, Кубяк, Сулейман (Хитил, 46), Штурм, Аяоси (Юрасек, 71), Мозес (Халоупек, 81), Садилек, Новак;

«Арсенал»: Райя, Уайт (Тимбер, 78), Конса (Москера, 62), Габриэль, Инкапье, Мадуэке (Думен, 90+3), Субименди, Мерино, Райс, Эзе (Солис, 62), Дьёкереш (Эдегор, 78).

Подъем в турнирной таблице

После важной выездной победы в Праге «Арсенал» довел количество своих очков до 10 и поднялся на 3-ю строчку в общей таблице, сделав большой шаг к выходу в плей-офф напрямую.

Достойно сражавшаяся «Славия» после 4 туров остается на 34-м месте с 1 очком.