Уверенная победа в Праге: «Арсенал» обыграл «Славию» и поднялся на 3-е место в ЛЧ

·64·Спорт
Уверенная победа в Праге: «Арсенал» обыграл «Славию» и поднялся на 3-е место в ЛЧ
КороткоПодготовлено с помощью ИИПоказать
  • В рамках 4-го тура Лиги чемпионов УЕФА лондонский «Арсенал» обыграл в гостях пражскую «Славию» со счетом 2:1.
  • Победу английскому клубу принесли голы Нони Мадуэке на 9-й минуте и Виктора Дьёкереша на 38-й минуте, а Филип Новак сократил отставание в концовке встречи на 90-й минуте.
  • После этого результата команда Микеля Артеты, набравшая 10 очков, поднялась на 3-е место в турнирной таблице.

В рамках 4-го тура Лиги чемпионов УЕФА лондонский «Арсенал» гостил в столице Чехии у пражской «Славии». Решив исход встречи еще в первом тайме, «канониры» одержали важную выездную победу со счетом 2:1.

Благодаря этому результату команда Микеля Артеты еще больше укрепила свои позиции в верхней части общей турнирной таблицы.

Преимущество в первом тайме и поздний гол престижа

«Канониры» начали встречу с быстрых и острых атак:

  • Быстрый гол Мадуэке: Уже на 9-й минуте матча Нони Мадуэке точно поразил ворота хозяев, выведя англичан вперед — 0:1;

  • Второй удар от Дьёкереша: На 38-й минуте шведский бомбардир Виктор Дьёкереш продемонстрировал свое мастерство, увеличив разрыв в счете до двух мячей (0:2);

  • Ответ на 90-й минуте: Усилив оборонительную осторожность во втором тайме, «Арсенал» пропустил в концовке игры. На 90-й минуте Филип Новак сократил отставание, однако этого не хватило, чтобы спасти хозяев от поражения — 1:2.

Протокол матча и составы:

  • Турнир: Лига чемпионов УЕФА, 4-й тур;

  • Счет: «Славия» (Чехия) — «Арсенал» (Англия) — 1:2;

  • Голы: Новак (90) — Мадуэке (9), Дьёкереш (38);

  • «Славия»: Домчак, Влчек (Конечни, 61), Голеш, Зима, Кубяк, Сулейман (Хитил, 46), Штурм, Аяоси (Юрасек, 71), Мозес (Халоупек, 81), Садилек, Новак;

  • «Арсенал»: Райя, Уайт (Тимбер, 78), Конса (Москера, 62), Габриэль, Инкапье, Мадуэке (Думен, 90+3), Субименди, Мерино, Райс, Эзе (Солис, 62), Дьёкереш (Эдегор, 78).

Подъем в турнирной таблице

После важной выездной победы в Праге «Арсенал» довел количество своих очков до 10 и поднялся на 3-ю строчку в общей таблице, сделав большой шаг к выходу в плей-офф напрямую.

Достойно сражавшаяся «Славия» после 4 туров остается на 34-м месте с 1 очком.

Лига чемпионов УЕФААрсеналСлавия ПрагаМикель Артета
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Славия Прага — Арсенал: составы и текстовая трансляцияСлавия Прага — Арсенал: составы и текстовая трансляцияВчера 23:59Фенербахче — Славия Прага: составы и текстовая трансляцияФенербахче — Славия Прага: составы и текстовая трансляция20 октября 20:31Громкое заявление Артеты: что стало причиной вылета «Арсенала» из турнира?Громкое заявление Артеты: что стало причиной вылета «Арсенала» из турнира?28 октября 09:13«Арсенал» уверенно обыграл «Эвертон» и догнал «Манчестер Сити»«Арсенал» уверенно обыграл «Эвертон» и догнал «Манчестер Сити»24 октября 21:41«Арсенал» вырвал сложную победу в гостях у «Ноттингем Форест» (видео)«Арсенал» вырвал сложную победу в гостях у «Ноттингем Форест» (видео)18 октября 23:17«Арсенал» обыграл «Лидс» и накалил борьбу за лидерство«Арсенал» обыграл «Лидс» и накалил борьбу за лидерство10 октября 19:47
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Неожиданное поражение: Диёра Келдиёрова покинула турнир «Большого шлема»
Неожиданное поражение: Диёра Келдиёрова покинула турнир «Большого шлема»
Неожиданный бунт в «Сити»: Рико Льюис решил покинуть команду из-за Хусанова
Неожиданный бунт в «Сити»: Рико Льюис решил покинуть команду из-за Хусанова
«Свадьба будет»: дедушка Синдарова высказался об Асаубаевой
«Свадьба будет»: дедушка Синдарова высказался об Асаубаевой
Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
Почему западные обозреватели не могут переварить стиль Баходира Джалолова?
Почему западные обозреватели не могут переварить стиль Баходира Джалолова?
Эрлинг Холанд решил уйти из «Манчестер Сити» — назван его новый адрес
Эрлинг Холанд решил уйти из «Манчестер Сити» — назван его новый адрес
Объявлены слабейшие футболисты матча «Манчестер Сити» — «ПСЖ»
Объявлены слабейшие футболисты матча «Манчестер Сити» — «ПСЖ»
«Играть постоянно с Узбекистаном роняет наш авторитет» — наставник «Персеполиса»
«Играть постоянно с Узбекистаном роняет наш авторитет» — наставник «Персеполиса»