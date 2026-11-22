«Счет должен был быть 3:0 или 4:0»: Микель Артета после ничьей с «Ньюкаслом»
Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета поделился своими впечатлениями после боевой ничьей 2:2 в матче против «Ньюкасла» в рамках Английской Премьер-лиги. Испанский специалист подчеркнул, что его команда имела все возможности для крупной победы, но из-за собственных ошибок упустила важные два очка.
«Мы сами повысили уверенность соперника в себе»
По словам Артеты, «канониры» полностью доминировали над соперником в первом тайме, но грубая ошибка в простой ситуации изменила сценарий игры:
«Сегодня я чувствую, что мы потеряли два очка. В первом тайме мы играли великолепно, действовали на совершенно другом уровне. Наши комбинации при выходе из-под прессинга соперника были очень хороши. Счет должен был быть 2:0, 3:0 или даже 4:0, но этого не случилось.
Мы сами повысили уверенность соперника в себе. Мы подарили им гол. Потеряли мяч при вводе из аута и оставили флангового нападающего без присмотра.»
— Микель Артета
Неточности во втором тайме и травма Давида Райи
Главный тренер отметил, что после перерыва «Ньюкасл» тактически не изменился, просто многочисленные неточные передачи футболистов «Арсенала» сыграли на руку сопернику. Кроме того, серьезную тревогу у лондонцев вызывает травма основного вратаря Давида Райи, который был вынужден покинуть поле:
«Не думаю, что «Ньюкасл» серьезно изменил свою игру в перерыве. Они просто стали действовать гораздо эффективнее. Мы же допустили слишком много неточных передач и придали сопернику уверенности. В футболе уверенность — один из важнейших факторов, особенно когда играешь в такой потрясающей атмосфере.
Не знаю, каково состояние Райи. Видно, что ситуация не из лучших, раз он был вынужден покинуть поле. Сегодня или завтра будет проведено МРТ-обследование, и мы определим степень травмы.»
Анализ матча «Арсенал» — «Ньюкасл» (2:2)
Показатели
Детали и анализ Артеты
Турнир и результат
Английская Премьер-лига — «Арсенал» 2:2 «Ньюкасл»
Преимущество в 1-м тайме
Достаточно моментов для счета 3:0 или 4:0 за счет комбинационной игры и выхода из прессинга
Основная ошибка
Потеря мяча при вводе из аута и оставленный без присмотра фланговый нападающий
Проблема во 2-м тайме
Увеличение количества неточных передач и нехватка точности для реализации 3-го гола
Кадровая потеря
Вратарь Давид Райя получил травму (ожидается МРТ-обследование)
Как вы считаете, как повлияет на чемпионскую гонку то, что «Арсенал» упускает крупное преимущество в таких важных матчах, а также вероятная травма Давида Райи?
Оставляйте свои аналитические размышления в комментариях и делитесь этим интервью Микеля Артеты с фанатами АПЛ прямо сейчас!
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