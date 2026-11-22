Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета поделился своими впечатлениями после боевой ничьей 2:2 в матче против «Ньюкасла» в рамках Английской Премьер-лиги. Испанский специалист подчеркнул, что его команда имела все возможности для крупной победы, но из-за собственных ошибок упустила важные два очка.

«Мы сами повысили уверенность соперника в себе»

По словам Артеты, «канониры» полностью доминировали над соперником в первом тайме, но грубая ошибка в простой ситуации изменила сценарий игры:

«Сегодня я чувствую, что мы потеряли два очка. В первом тайме мы играли великолепно, действовали на совершенно другом уровне. Наши комбинации при выходе из-под прессинга соперника были очень хороши. Счет должен был быть 2:0, 3:0 или даже 4:0, но этого не случилось. Мы сами повысили уверенность соперника в себе. Мы подарили им гол. Потеряли мяч при вводе из аута и оставили флангового нападающего без присмотра.» — Микель Артета

Неточности во втором тайме и травма Давида Райи

Главный тренер отметил, что после перерыва «Ньюкасл» тактически не изменился, просто многочисленные неточные передачи футболистов «Арсенала» сыграли на руку сопернику. Кроме того, серьезную тревогу у лондонцев вызывает травма основного вратаря Давида Райи, который был вынужден покинуть поле:

«Не думаю, что «Ньюкасл» серьезно изменил свою игру в перерыве. Они просто стали действовать гораздо эффективнее. Мы же допустили слишком много неточных передач и придали сопернику уверенности. В футболе уверенность — один из важнейших факторов, особенно когда играешь в такой потрясающей атмосфере. Не знаю, каково состояние Райи. Видно, что ситуация не из лучших, раз он был вынужден покинуть поле. Сегодня или завтра будет проведено МРТ-обследование, и мы определим степень травмы.»

Анализ матча «Арсенал» — «Ньюкасл» (2:2)

Показатели Детали и анализ Артеты Турнир и результат Английская Премьер-лига — «Арсенал» 2:2 «Ньюкасл» Преимущество в 1-м тайме Достаточно моментов для счета 3:0 или 4:0 за счет комбинационной игры и выхода из прессинга Основная ошибка Потеря мяча при вводе из аута и оставленный без присмотра фланговый нападающий Проблема во 2-м тайме Увеличение количества неточных передач и нехватка точности для реализации 3-го гола Кадровая потеря Вратарь Давид Райя получил травму (ожидается МРТ-обследование)

Как вы считаете, как повлияет на чемпионскую гонку то, что «Арсенал» упускает крупное преимущество в таких важных матчах, а также вероятная травма Давида Райи?

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