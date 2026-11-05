Микель Артета откровенно высказался о трудной победе в Праге и ошибках во втором тайме

·75·Спорт
Микель Артета откровенно высказался о трудной победе в Праге и ошибках во втором тайме
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  • Лондонский клуб «Арсенал» одержал победу над «Славией» со счетом 2:1 в 4-м туре Лиги чемпионов УЕФА в Праге, увеличив количество очков до 10 и укрепив свое место в тройке лидеров.
  • Главный тренер Микель Артета положительно оценил атакующую игру в первом тайме.
  • Однако он подчеркнул, что ошибки и пассивные действия во втором тайме должны стать уроком для команды.

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета поделился своими мыслями после матча 4-го тура Лиги чемпионов УЕФА, в котором его команда одержала победу над «Славией» в столице Чехии со счетом 2:1. В эксклюзивном интервью телеканалу ТНТ Спортс испанский специалист высоко оценил важность завоеванных трех очков, однако не стал скрывать проблемы и ошибки, возникшие во втором тайме.

Несмотря на то, что Артета остался доволен атакующей игрой своей команды в первой половине встречи, он подчеркнул необходимость извлечь соответствующие уроки из пассивных действий после перерыва.

«Мы увидели два разных тайма»: Упущенные моменты и давление

Главный тренер «канониров» подчеркнул, что две части игры кардинально отличались друг от друга:

  • Неиспользованные возможности в первом тайме: «Каждая выездная победа в Лиге чемпионов очень ценна, потому что побеждать в гостях всегда невероятно трудно. В первом тайме мы должны были забивать 3-4 гола, но не смогли полностью реализовать созданные выгодные моменты», — сказал Артета;

  • Оборонительные трудности во втором тайме: Тренер признал, что контроль над игрой был утерян: «В начале второго тайма мы неожиданно были вынуждены глубоко обороняться. Мы допустили много ошибок и часто теряли мяч. Этот матч должен стать для нас важным уроком».

«Если бы ситуация повторилась, я принял бы те же решения»: О 6 заменах

Тренер, который по ходу матча произвел сразу 6 замен в составе, защитил свой выбор:

  • Потенциал футболистов: «Мы сделали 6 замен. Мы прекрасно знаем силу и высокий потенциал футболистов нашей команды. Не могу сейчас точно сказать, чего именно нам не хватило, но если бы такая ситуация возникла снова, я бы принял те же самые решения»;

  • Плотный график и выездная нагрузка: Артета отметил физическую стойкость своей команды по ходу сезона: «Я очень высоко оцениваю результаты, которых наша команда добилась к настоящему моменту. Мы провели уже 11-й выездной матч».

После победы в Праге «Арсенал» довел количество своих очков в общей турнирной таблице до 10, укрепив свои позиции в тройке лидеров.

АрсеналМикель АртетаЛига чемпионов УЕФА
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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