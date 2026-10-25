Главный тренер «Рубина», за который выступает Жахонгир Орозов, Франк Артига покинул клуб

·10·Спорт
Главный тренер «Рубина», за который выступает Жахонгир Орозов, Франк Артига покинул клуб

В тренерском штабе казанского «Рубина» произошли серьезные изменения после домашнего поражения от «Крыльев Советов» со счетом 0:2 в рамках очередного тура Российской Премьер-лиги. Руководство клуба приняло решение официально прекратить сотрудничество с главным тренером Франком Артигой.

Как сообщает пресс-служба казанцев, решение об освобождении испанского специалиста от занимаемой должности было принято президентом правления клуба Маратом Сафиуллиным. Руководство клуба выразило благодарность Артиге за работу и пожелало ему успехов в дальнейшей карьере.

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Франк Артига возглавил «Рубин» в начале 2026 года:

  • Показатели: Под руководством испанского тренера команда провела в общей сложности 28 матчей во всех турнирах, одержав 9 побед, 11 раз сыграв вничью и потерпев 8 поражений;

  • Положение в турнирной таблице: Из-за нестабильности результатов «Рубин» на данный момент занимает 10-ю строчку в турнирной таблице Российской Премьер-лиги, и этот показатель не удовлетворил амбиции клуба.

Участие Жахонгира Орозова в «Рубине»

Для узбекских любителей футбола данная отставка представляет большой интерес, так как она напрямую связана с нашим соотечественником в составе команды:

  • Роль в обороне: Защитник национальной сборной Узбекистана Жахонгир Орозов защищает цвета именно «Рубина»;

  • Статистика: Наш соотечественник в рамках текущего чемпионата принял участие в 8 матчах, отличившись активной и неуступчивой борьбой, за что получил 4 желтые карточки.

Кто придет в команду после отставки главного тренера и какое доверие новый специалист окажет узбекскому защитнику — это станет одной из главных интриг в предстоящих матчах «Рубина».

РубинФранк АртигаЖахонгир ОрозовРоссийская Премьер-лига
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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