«Рубин» получил отказ, но не сдался: Орозов поборется за место в стартовом составе

Переход Джахонгира Орозова в «Рубин» не стал результатом обычных переговоров. Первоначальное предложение казанского клуба на четыре года было отклонено: сторона защитника считала приоритетными варианты из европейских чемпионатов. Несмотря на это, «Рубин» не прекратил борьбу и вновь вернулся к переговорам по 22-летнему футболисту.

Теперь перед защитником сборной Узбекистана стоит другая задача: доказать на поле, зачем его привезли в Россию. Ведь в центре обороны команды Франка Артиги нет свободного места — за него предстоит серьезная конкуренция.

Почему первый вариант был отклонен?

В конце июня агент Орозова Шахриёр Эшбоев подтвердил, что «Рубин» предложил футболисту четырехлетний контракт. Однако тогда сторона защитника не приняла этот вариант.

По словам агента, главной целью Орозова было выступление в одном из сильных европейских чемпионатов. Сообщалось об интересе клубов из Италии, Германии, Англии, Турции и Нидерландов, причем некоторые команды наблюдали за футболистом на протяжении нескольких месяцев.

Несмотря на предложение казанцев по хорошей зарплате и долгосрочному соглашению, футболист и его представители решили подождать европейский вариант.

Это решение свидетельствовало об уверенности Орозова в себе. Вместо того чтобы сразу после чемпионата мира выбрать более выгодное финансовое предложение, он нацелился на более высокую спортивную цель.

Насколько серьезным был вариант с «Боруссией»?

Среди команд, проявлявших интерес к Орозову, чаще всего упоминалась менхенгладбахская «Боруссия». Немецкое издание Kicker включило узбекистанского футболиста в список кандидатов, которых клуб Бундеслиги рассматривал для усиления линии обороны.

Самаркандский «Динамо» также заявлял, что открыт к переговорам. Руководство клуба сообщало, что сумма отступных в контракте Орозова составляет 1 миллион долларов, и выражало готовность к сотрудничеству при наличии серьезных предложений.

Однако интерес из Европы не перерос в полноценный контракт. Пресс-секретарь «Динамо» в начале июля подтвердил, что официального предложения от «Боруссии» еще не поступало.

Тем временем «Рубин» не закрывал дверь для переговоров. Казанцы сохранили интерес к защитнику и возобновили работу над соглашением.

Почему «Рубин» не отступил?

Орозов не был случайным кандидатом для «Рубина». Казанский клуб искал левоногого футболиста, способного играть в системе с тремя центральными защитниками.

Сильные стороны 190-сантиметрового Орозова — игра в воздухе, физическая подготовка, отбор мяча и умение начинать атаки из обороны первым пасом. На момент начала переговоров он входил в число лидеров чемпионата Узбекистана по отборам и показателям в единоборствах.

Настойчивость «Рубина» в итоге принесла результат. Главный тренер самаркандского «Динамо» Вадим Абрамов в июле сообщил, что два клуба договорились о сумме трансфера, а теперь решение зависело от футболиста и его личных условий.

Таким образом, первоначально отклоненный вариант через несколько недель стал самым реальным путем в карьере Орозова.

Главная конкуренция будет с Нижегородовым?

Франк Артига часто использует в «Рубине» схему с тремя центральными защитниками. Испанский специалист возглавляет казанский клуб с января 2026 года, а его контракт рассчитан до лета 2027-го.

В первом матче нового сезона против «Краснодара» тройку защитников составили Егор Тесленко, Константин Нижегородов и капитан команды Игор Вуякич. На 64-й минуте Нижегородова заменил Денил Мальдонадо.

Самое естественное место для Орозова — левая часть тройки защитников. Он играет левой ногой, что позволяет ему продвигать мяч из обороны на этой позиции. Сейчас эту задачу в основном выполняет Нижегородов.

Капитанство Вуячича и его статус лидера центра обороны укрепляют его позиции. Тесленко также является одним из основных футболистов, которым доверяет тренерский штаб. Поэтому место Орозова в стартовом составе с первого дня не гарантировано.

Однако конкуренция не ограничивается тремя футболистами. В официальной заявке «Рубина» также есть защитники, способные сыграть в центре, — Мальдонадо, Максим Игнатьев, Урош Дрезгич и Никита Лобов.

Задача Орозова — показать на тренировках не только физическое превосходство, но и требуемые Артигой позиционную дисциплину и качество работы с мячом.

Условия соглашения подают важный сигнал

По информации Sport24, Орозов переходит в «Рубин» на правах аренды. Казанский клуб заплатит за аренду, возьмет на себя зарплату футболиста и будет обязан выкупить трансфер, если тот примет участие как минимум в половине официальных матчей.

Если эти условия подтвердятся, интересы обеих сторон совпадут.

«Рубин» получит возможность в достаточной мере проверить Орозова. «Динамо» заработает на полноценном трансфере футболиста, если тот будет регулярно играть. Для самого защитника каждый выход на поле будет влиять не только на место в команде, но и на будущий контракт.

Такая финансовая структура показывает, что казанцы привезли Орозова не просто для заполнения заявки. Клуб планирует дать ему шанс пробиться в стартовый состав, но воспользоваться этой возможностью предстоит самому футболисту.

Европейская мечта закончилась?

Переход в «Рубин» не означает, что Орозов отказался от цели играть в Европе. Напротив, Российская Премьер-лига может стать для него площадкой для следующего шага.

Теперь 22-летнему защитнику предстоит адаптироваться к чемпионату с высокой интенсивностью борьбы, сильным давлением и быстрым наказанием за каждую ошибку. Если он будет регулярно играть за «Рубин» и укрепит позиции в сборной, интерес европейских клубов вполне может возобновиться.

Но сначала необходимо выиграть конкуренцию в Казани. Первая большая цель Орозова — не «Реал», «Боруссия» или другой европейский клуб, а место в стартовом составе Франка Артиги.

«Рубин» боролся за него даже после первого отказа. Теперь очередь Орозова: оправдать доверие клуба на поле и превратить этот трансфер в новый этап своей карьеры.

Оставляйте свое мнение в комментариях и делитесь статьей со знакомыми в Telegram или других социальных сетях!

Вы достигли максимальной длины этого разговора, но можете продолжить, начав новый чат.

Начать новый чат