Автогол Джахонгир О‘розов обошелся «Рубину» дорого

·133·Спорт
Автогол Джахонгир О‘розов обошелся «Рубину» дорого

В рамках 10-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) казанский «Рубин» на своем поле принял московское «Динамо». Прошедший в напряженной и нервной обстановке центральный матч завершился минимальной победой гостей со счетом 1:0.

Судьбу игры решили обидный автогол в первом тайме, а также удаления в составах обеих команд.

Эпизод, решивший судьбу матча, и красные карточки

В противостоянии на стадионе «Ак Барс Арена» произошли следующие важные события:

  • Автогол на 30-й минуте: Единственный гол в матче был забит в середине первого тайма — защитник национальной сборной Узбекистана Джахонгир Орозов допустил ошибку при выносе мяча и поразил собственные ворота (0:1);

  • Полная игровая практика: 20-летний узбекистанский легионер вышел в стартовом составе и отыграл на поле все 90 минут;

  • Страсти на поле: Положение «Рубина», уступающего в счете, на 37-й минуте усугубило удаление Ильи Самошникова, получившего красную карточку. В составе гостей на 82-й минуте с поля был удален Рубенс.

Изменения в турнирной таблице

Этот результат привел к серьезным перестановкам в верхней части турнирной таблицы:

  • «Динамо» поднялось на вершину: Московский клуб, завоевавший ценные 3 очки в Казани, довел количество своих очков до 22 и захватил лидерство в турнирной таблице РПЛ;

  • «Рубин» остался на 6-м месте: Подопечные Рашида Рахимова, потерпевшие поражение на своем поле, с 12 очками остаются на 6-й строчке турнирной таблицы.

Хотя этот матч оставил у Джахонгира Орозова горькие воспоминания, то, что молодой защитник обретает полное доверие в качестве игрока основы, говорит о его дальнейшем профессиональном росте в следующих турах.

Рубин КазаньДинамо МоскваРПЛ 10-й турДжахонгир Орозов
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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