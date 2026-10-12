В рамках 10-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) казанский «Рубин» на своем поле принял московское «Динамо». Прошедший в напряженной и нервной обстановке центральный матч завершился минимальной победой гостей со счетом 1:0.

Судьбу игры решили обидный автогол в первом тайме, а также удаления в составах обеих команд.

Эпизод, решивший судьбу матча, и красные карточки

В противостоянии на стадионе «Ак Барс Арена» произошли следующие важные события:

Автогол на 30-й минуте: Единственный гол в матче был забит в середине первого тайма — защитник национальной сборной Узбекистана Джахонгир Орозов допустил ошибку при выносе мяча и поразил собственные ворота (0:1);

Полная игровая практика: 20-летний узбекистанский легионер вышел в стартовом составе и отыграл на поле все 90 минут;

Страсти на поле: Положение «Рубина», уступающего в счете, на 37-й минуте усугубило удаление Ильи Самошникова, получившего красную карточку. В составе гостей на 82-й минуте с поля был удален Рубенс.

Изменения в турнирной таблице

Этот результат привел к серьезным перестановкам в верхней части турнирной таблицы:

«Динамо» поднялось на вершину: Московский клуб, завоевавший ценные 3 очки в Казани, довел количество своих очков до 22 и захватил лидерство в турнирной таблице РПЛ;

«Рубин» остался на 6-м месте: Подопечные Рашида Рахимова, потерпевшие поражение на своем поле, с 12 очками остаются на 6-й строчке турнирной таблицы.

Хотя этот матч оставил у Джахонгира Орозова горькие воспоминания, то, что молодой защитник обретает полное доверие в качестве игрока основы, говорит о его дальнейшем профессиональном росте в следующих турах.