Жахонгир Орозов в Российской Премьер-лиге: новый трансфер и финансовый скачок

Защитник национальной сборной Узбекистана Жахонгир Орозов продолжит карьеру в составе «Рубина».

Самаркандский защитник в России! Какая финансовая и спортивная интрига стоит за трансфером Жахонгира Орозова?

Переход 22-летнего узбекского защитника в «Рубин» стал большим поворотом не только в спортивном, но и в финансовом плане. Главная интрига сделки и условия — в этой статье.

Трансфер и подробности

Жахонгир Орозов успешно прошёл медицинский осмотр в «Рубине».

Казанский клуб и «Динамо» (Самарканд) согласовали все условия.

Орозов присоединился к тренировкам команды и готовится к новому сезону.

Финансовые аспекты

Футболист перешёл на правах платной аренды за 100 тысяч евро.

В контракт включена опция выкупа за 700 тысяч евро (если он примет участие как минимум в 50% матчей сезона).

По новому соглашению зарплата Орозова составит 450 тысяч евро в год.

Это более чем в 4 раза превышает его прежний оклад.

«Узбекский защитник начал новый этап в Российской Премьер-лиге», — пишет Sport24.

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