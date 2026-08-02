Жахонгир Орозов в Российской Премьер-лиге: новый трансфер и финансовый скачок

·85·Спорт
Жахонгир Орозов в Российской Премьер-лиге: новый трансфер и финансовый скачок

Защитник национальной сборной Узбекистана Жахонгир Орозов продолжит карьеру в составе «Рубина».

Самаркандский защитник в России! Какая финансовая и спортивная интрига стоит за трансфером Жахонгира Орозова?

Переход 22-летнего узбекского защитника в «Рубин» стал большим поворотом не только в спортивном, но и в финансовом плане. Главная интрига сделки и условия — в этой статье.

Трансфер и подробности

  • Жахонгир Орозов успешно прошёл медицинский осмотр в «Рубине».

  • Казанский клуб и «Динамо» (Самарканд) согласовали все условия.

  • Орозов присоединился к тренировкам команды и готовится к новому сезону.

Финансовые аспекты

  • Футболист перешёл на правах платной аренды за 100 тысяч евро.

  • В контракт включена опция выкупа за 700 тысяч евро (если он примет участие как минимум в 50% матчей сезона).

  • По новому соглашению зарплата Орозова составит 450 тысяч евро в год.

  • Это более чем в 4 раза превышает его прежний оклад.

«Узбекский защитник начал новый этап в Российской Премьер-лиге», — пишет Sport24.

Что вы думаете о переходе Орозова в Россию? Оставьте комментарий о новом опыте и финансовых достижениях футболиста и поделитесь статьей с близкими в Telegram или других соцсетях!

Жахонгир УрозовРубинДинамоРоссияСамарканд
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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