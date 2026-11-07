Сенсация в Москве: «Рубин» на выезде обыграл «Локомотив»

·71·Спорт
Сенсация в Москве: «Рубин» на выезде обыграл «Локомотив»
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  • В 14-м туре Российской Премьер-лиги команда «Рубин» одержала победу над «Локомотивом» на выезде со счетом 1:0.
  • Единственный гол в матче забил Егор Тесленко на 71-й минуте, обеспечив команде важные три очка.
  • Защитник национальной сборной Узбекистана Джахонгир Уразов вышел на замену на 90-й минуте и помог сохранить победный счет.

В рамках 14-го тура Российской Премьер-лиги противостояние между московским «Локомотивом» и казанским «Рубином» завершилось важной и ценной победой гостей со счетом 1:0.

«Рубин», за который выступает защитник национальной сборной Узбекистана Джахонгир Уразов, благодаря этому успеху значительно улучшил свое положение в турнирной таблице.

Победный гол Тесленко и уверенность в последние минуты

Встреча в Москве прошла в условиях напряженной тактической борьбы:

  • Решающий удар на 71-й минуте: Единственный гол, решивший судьбу матча, был забит на 71-й минуте — Егор Тесленко точно поразил ворота хозяев, принеся казанцам важную победу;

  • Узбекский легионер на поле: Защитник сборной Узбекистана Джахонгир Уразов вышел на замену на 90-й минуте матча вместо Карлоса Сальседо и принял активное участие в сохранении победного счета в последние минуты игры.

Положение в турнирной таблице: «Рубин» поднимается, «Локо» в кризисе

После этой игры положение обеих команд в чемпионате резко различается:

  • «Рубин» — 6-е место (18 очков): Благодаря трем очкам на выезде казанцы довели количество своих очков до 18 и поднялись в шестерку сильнейших в таблице РПЛ;

  • «Локомотив» — 15-е место (11 очков): Московский клуб «железнодорожников», проводящий очень тяжелый сезон, остается на 15-й строчке с 11 очками, в опасной зоне вылета.

Протокол матча:

  • РПЛ. 14-й тур: «Локомотив» – «Рубин» 0:1

  • Гол: Егор Тесленко 71' (0:1);

  • Состав «Рубина»: Ставер, Лобов, Вуячич, Арройо, Тесленко, Самошников, Бабаев (Рожков, 74), Ходжа (Йочич, 63), Иву, Сааведра, Сальседо (Джахонгир Уразов, 90).

Российская Премьер-лигаРубинЛокомотивДжахонгир Уразов
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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