«Rubin» победил «Спартак» в дебютном матче Джахонгир О‘розов
Во втором раунде Кубка России «Rubin» принимал на своём поле «Спартак». В основное время победитель не определился — 1:1. В серии пенальти казанцы победили со счётом 5:3 и вышли в следующий раунд.
Защитник национальной сборной Узбекистана Джахонгир О‘розов вышел в стартовом составе «Rubin» и провёл на поле весь матч.
«Rubin» оказался сильнее в серии пенальти
Основное время встречи завершилось со счётом 1:1. Поэтому для определения победителя была назначена серия пенальти.
В ней футболисты «Rubin» действовали точнее и победили со счётом 5:3.
Этап
Счёт
Основное время
«Rubin» 1:1 «Спартак»
Серия пенальти
5:3
Итоговый победитель
«Rubin»
О‘розов провёл полный матч
Джахонгир О‘розов занял место в центре обороны «Rubin», выйдя в стартовом составе команды.
Футболист сборной Узбекистана провёл на поле матч от начала до конца и внёс вклад в победу своей команды в серии пенальти.
Стартовый состав «Rubin» в матче против «Спартак»:
Нигматуллин;
Роджков;
Джахонгир О‘розов;
Вуячич;
Тесленко;
Арроё;
Иву;
Начо;
Самошников;
Ксодджа;
Сиве.
Важный матч для узбекского защитника
То, что О‘розов провёл все 90 минут на поле в таком важном матче Кубка России, имеет большое значение для его игровой практики в клубе.
«Rubin» благодаря победе в серии пенальти продолжил выступление в турнире.
«Rubin» — «Спартак»: 1:1. В серии пенальти — 5:3.
Теперь казанцы будут готовиться к следующему раунду Кубка России. Для О‘розов полностью проведённый матч против «Спартак» станет возможностью ещё больше увеличить игровую практику в клубе.
Как вы считаете, сможет ли Джахонгир О‘розов регулярно играть в стартовом составе «Rubin»? Оставляйте своё мнение в комментариях и делитесь новостью с футбольными болельщиками в Telegram и социальных сетях.
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