«Rubin» победил «Спартак» в дебютном матче Джахонгир О‘розов

·41·Спорт
«Rubin» победил «Спартак» в дебютном матче Джахонгир О‘розов

Во втором раунде Кубка России «Rubin» принимал на своём поле «Спартак». В основное время победитель не определился — 1:1. В серии пенальти казанцы победили со счётом 5:3 и вышли в следующий раунд.

Защитник национальной сборной Узбекистана Джахонгир О‘розов вышел в стартовом составе «Rubin» и провёл на поле весь матч.

«Rubin» оказался сильнее в серии пенальти

Основное время встречи завершилось со счётом 1:1. Поэтому для определения победителя была назначена серия пенальти.

В ней футболисты «Rubin» действовали точнее и победили со счётом 5:3.

Этап

Счёт

Основное время

«Rubin» 1:1 «Спартак»

Серия пенальти

5:3

Итоговый победитель

«Rubin»

О‘розов провёл полный матч

Джахонгир О‘розов занял место в центре обороны «Rubin», выйдя в стартовом составе команды.

Футболист сборной Узбекистана провёл на поле матч от начала до конца и внёс вклад в победу своей команды в серии пенальти.

Стартовый состав «Rubin» в матче против «Спартак»:

  • Нигматуллин;

  • Роджков;

  • Джахонгир О‘розов;

  • Вуячич;

  • Тесленко;

  • Арроё;

  • Иву;

  • Начо;

  • Самошников;

  • Ксодджа;

  • Сиве.

Важный матч для узбекского защитника

То, что О‘розов провёл все 90 минут на поле в таком важном матче Кубка России, имеет большое значение для его игровой практики в клубе.

«Rubin» благодаря победе в серии пенальти продолжил выступление в турнире.

«Rubin» — «Спартак»: 1:1. В серии пенальти — 5:3.

Теперь казанцы будут готовиться к следующему раунду Кубка России. Для О‘розов полностью проведённый матч против «Спартак» станет возможностью ещё больше увеличить игровую практику в клубе.

Как вы считаете, сможет ли Джахонгир О‘розов регулярно играть в стартовом составе «Rubin»? Оставляйте своё мнение в комментариях и делитесь новостью с футбольными болельщиками в Telegram и социальных сетях.

РубинСпартакДжахонгир УразовУзбекистан
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Сергей Лушан рассказал о тяжёлом кризисе в «Маш’ал» и полугоде без зарплатыСергей Лушан рассказал о тяжёлом кризисе в «Маш’ал» и полугоде без зарплатыСегодня, 06:34Мирджалол Косимов прокомментировал третье подряд поражение ОКМК...Мирджалол Косимов прокомментировал третье подряд поражение ОКМК...Сегодня, 06:27Бенефис Ксолдорксонов: «Андиджон» в гостях обыграл «Маш’ал»Бенефис Ксолдорксонов: «Андиджон» в гостях обыграл «Маш’ал»Сегодня, 06:18Карлес Пуёл: «Реал» может стать ещё сильнее с МуриноКарлес Пуёл: «Реал» может стать ещё сильнее с МуриноСегодня, 06:16Гарри Кейн во второй раз получил европейскую «Золотую бутсу»Гарри Кейн во второй раз получил европейскую «Золотую бутсу»Сегодня, 06:11«Барселона», победив египетского гранда, завоевала Кубок Гампера«Барселона», победив египетского гранда, завоевала Кубок ГампераСегодня, 06:07
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Искренний момент: Абдуқодир Ҳусанов отправил видеообращение легенде Казахстана
Искренний момент: Абдуқодир Ҳусанов отправил видеообращение легенде Казахстана
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
Криштиану Роналду определился с датой завершения карьеры в сборной Португалии
Криштиану Роналду определился с датой завершения карьеры в сборной Португалии
После Абдуқодир Ҳусанов: «Ланс» нацелился еще на одну узбекскую звезду
После Абдуқодир Ҳусанов: «Ланс» нацелился еще на одну узбекскую звезду
Сколько баллов заслужил Абдуқодир Ҳусанов за свой дебютный матч?
Сколько баллов заслужил Абдуқодир Ҳусанов за свой дебютный матч?
ФИФА опубликовала впечатляющие показатели Абдукодира Ҳусанова
ФИФА опубликовала впечатляющие показатели Абдукодира Ҳусанова