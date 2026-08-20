«Rubin» победил «Спартак» в дебютном матче Джахонгир О‘розов

Во втором раунде Кубка России «Rubin» принимал на своём поле «Спартак». В основное время победитель не определился — 1:1. В серии пенальти казанцы победили со счётом 5:3 и вышли в следующий раунд.

Защитник национальной сборной Узбекистана Джахонгир О‘розов вышел в стартовом составе «Rubin» и провёл на поле весь матч.

«Rubin» оказался сильнее в серии пенальти

Основное время встречи завершилось со счётом 1:1. Поэтому для определения победителя была назначена серия пенальти.

В ней футболисты «Rubin» действовали точнее и победили со счётом 5:3.

Этап Счёт Основное время «Rubin» 1:1 «Спартак» Серия пенальти 5:3 Итоговый победитель «Rubin»

О‘розов провёл полный матч

Джахонгир О‘розов занял место в центре обороны «Rubin», выйдя в стартовом составе команды.

Футболист сборной Узбекистана провёл на поле матч от начала до конца и внёс вклад в победу своей команды в серии пенальти.

Стартовый состав «Rubin» в матче против «Спартак»:

Нигматуллин;

Роджков;

Джахонгир О‘розов;

Вуячич;

Тесленко;

Арроё;

Иву;

Начо;

Самошников;

Ксодджа;

Сиве.

Важный матч для узбекского защитника

То, что О‘розов провёл все 90 минут на поле в таком важном матче Кубка России, имеет большое значение для его игровой практики в клубе.

«Rubin» благодаря победе в серии пенальти продолжил выступление в турнире.

«Rubin» — «Спартак»: 1:1. В серии пенальти — 5:3.

Теперь казанцы будут готовиться к следующему раунду Кубка России. Для О‘розов полностью проведённый матч против «Спартак» станет возможностью ещё больше увеличить игровую практику в клубе.

Как вы считаете, сможет ли Джахонгир О‘розов регулярно играть в стартовом составе «Rubin»? Оставляйте своё мнение в комментариях и делитесь новостью с футбольными болельщиками в Telegram и социальных сетях.