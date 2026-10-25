Интер — Фиорентина: составы и текстовая трансляция
Серия A: Интер — Фиорентина. Начало матча: 25 октября, 16:30 (по ташкентскому времени).
После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.
Стартовый состав «Интер»: 49. Проведель И., 25. Аканджи М., 23. Барелла Н., 95. Бастони А., 31. Биссек Я., 20. Чалханоглу Х., 30. Карлос Аугусто, 17. Диуф А., 94. Эспозито Ф., 22. Мхитарян Г., 9. Тюрам М.
Главный тренер «Интер»: Киву К.
Стартовый состав «Фиорентина»: 43. Де Хеа Д. (капитан), 4. Брешианини М., 3. Дрэгушин Р., 44. Фаджоли Н., 20. Хименес А., 30. Мастантуоно Ф., 27. Ндур Ш., 25. Нжи А., 32. Пеллегрино М., 5. Понрачич М., 21. Вальдепеньяс В.
Главный тренер «Фиорентина»: Ваноли П.
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51
Для Марина Понграчича игра окончена. Он сегодня старался изо всех сил. Его заменит Виери («Фиорентина») в качестве свежей силы.
50
Игра пока остановлена, Марин Понграчич (Фиорентина) получил травму, и на поле должны выйти врачи.
49
Опасный момент! Маркус Тюрам («Интер») получил передачу от Карлоса Аугусто и был очень близок к голу, но его удар из пределов штрафной прошел совсем рядом с правой штангой.
46
Маурицио Мариани дал свисток, и начался второй тайм.
45+1
Судья дает свисток, завершая первый тайм, и первые 45 минут игры подошли к концу.
44
Маркус Тюрам (Интер) нашел свободное пространство на углу штрафной и мощно пробил в левый нижний угол ворот, но Давид де Хеа совершил великолепный сейв двумя руками и не позволил забить.
40
Хакан Чалханоглу (Интер) вроде бы хотел разыграть штрафной быстро, но решил сделать передачу партнерам в штрафную.
39
Виктор Вальдепеньяс (Фиорентина) подобрал мяч на линии штрафной после отскока, но его удар заблокировал защитник.
36
Франческо Пио Эспозито («Интер») пробил головой с близкого расстояния в левый нижний угол ворот, но Давид де Хеа совершил великолепный сейв и отразил удар.
35
Хакан Чалханоглу (Интер) подал угловой, но один из защитников сыграл надежно и выбил мяч головой за пределы поля.
35
Маркус Тюрам (Интер) пробил из штрафной площади, мяч прошёл рядом с левой штангой.
34
Марин Понграчич (Фиорентина) завладел мячом и установил его для выполнения штрафного удара.
33
Франческо Пио Эспозито (Интер) пробил из-за пределов штрафной, мяч прошел чуть рядом с правой штангой.
31
Один из игроков «Фиорентины» забежал за линию, и судья дал свисток об офсайде.
29
Алиу Нжие (Фиорентина) изо всех сил старался успеть к мячу с фланга, но передача оказалась слишком сильной, и мяч ушел за пределы поля. От ворот «Интера».
26
Интер, кажется, находит свою игру и контролирует мяч. Они выжидают удобный момент, чтобы создать новые возможности в атаке.
25
55:45 – свежая статистика владения мячом.
23
Генрих Мхитарян (Интер) упустил отличную возможность забить. Отличная подача нашла Мхитаряна в штрафной, он пробил головой, но запустил мяч намного выше перекладины.
21
Прекрасная подача с углового нашла голову Карлоса Аугусто (Интер), но он не смог точно направить мяч в ворота, и тот пролетел значительно правее штанги.
21
Похоже, Хакан Чалханоглу (Интер) будет подавать угловой.
15
Красивая атака, и в завершении Николо Барелла (Интер) пробил из-за пределов штрафной. Но мяч полетел прямо по центру ворот, и Давид де Хеа без труда забрал его.
11
Маркус Тюрам (Интер) пытается идти вперед, но защитник выбивает мяч.
10
Интер не извлек пользы из углового, так как защита соперника сыграла бдительно и отвела угрозу.
6
Янн Биссек (Интер) выполнил передачу в штрафную в поисках партнеров по команде, но защитники сумели выбить мяч.
2
Свисток судьи почти утонул в оглушающей атмосфере этого матча. Франко Мастантуоно («Фиорентина») устанавливает мяч для исполнения штрафного удара со средней дистанции.
1
Сегодняшний матч только начался, наслаждайтесь игрой!
16:32
Игроки наконец-то вышли на поле! Фиорентина разводит с центра.
16:30
Сегодняшний матч будет обслуживать Маурицио Мариани.
16:30
У нас есть стартовые составы. Вы можете найти их в деталях этого матча.
16:30
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