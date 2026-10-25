Интер — Фиорентина: составы и текстовая трансляция

Серия A: Интер — Фиорентина. Начало матча: 25 октября, 16:30 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Интер»: 49. Проведель И., 25. Аканджи М., 23. Барелла Н., 95. Бастони А., 31. Биссек Я., 20. Чалханоглу Х., 30. Карлос Аугусто, 17. Диуф А., 94. Эспозито Ф., 22. Мхитарян Г., 9. Тюрам М.

Главный тренер «Интер»: Киву К.

Стартовый состав «Фиорентина»: 43. Де Хеа Д. (капитан), 4. Брешианини М., 3. Дрэгушин Р., 44. Фаджоли Н., 20. Хименес А., 30. Мастантуоно Ф., 27. Ндур Ш., 25. Нжи А., 32. Пеллегрино М., 5. Понрачич М., 21. Вальдепеньяс В.

Главный тренер «Фиорентина»: Ваноли П.