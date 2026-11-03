Голевой дождь в Серии А: «Фиорентина» забила 4 гола в ворота «Сассуоло» на выезде

В одном из центральных матчей 10-го тура итальянской Серии А болельщики стали свидетелями настоящего атакующего футбола и фестиваля голов. Флорентийская «Фиорентина», гостившая у «Сассуоло», в упорной и напряженной борьбе одержала волевую победу со счетом 4:2.

В этой встрече молодой аргентинский талант Франко Мастантуоно вновь вписал свое имя в протокол матча, внеся весомый вклад в победу флорентийцев.

Хроника игры: дубль Льоренте и мощный ответ флорентийцев

С первых минут поединок развивался в открытом ключе и был полон неожиданных поворотов:

Льоренте открывает счет (25-я минута): Активно проявивший себя в составе хозяев Льоренте на 25-й минуте поразил ворота Давида Де Хеа, выведя «Сассуоло» вперед — 1:0;

Ответ в конце первого тайма (45-я минута): Перед самым перерывом гости усилили давление, и Пеллегрино удалось сравнять счет — 1:1;

Быстрый гол во втором тайме (50-я минута): Начав вторую 45-минутку с острых атак, «Фиорентина» вышла вперед благодаря точному удару Нжие — 1:2;

Дубль Льоренте (65-я минута): На 65-й минуте Льоренте вновь вышел на авансцену, восстановив равновесие и оформив дубль — 2:2;

Точка от Мастантуоно и Вальдепеньяса: В кульминационный момент игры гости полностью перехватили инициативу. На 79-й минуте Франко Мастантуоно забил важный гол, сделав счет 2:3, а на 90-й минуте вышедший на замену Вальдепеньяс забил последний мяч в игре, обеспечив яркую победу со счетом 2:4.

Ситуация в турнирной таблице

После этой победы команда из Флоренции довела количество своих очков до 8 и поднялась на 15-е место в турнирной таблице. «Сассуоло», имеющий в активе те же 8 очков, опустился на 16-ю строчку по разнице мячей.

Официальный протокол матча

Итальянская Серия А. 10-й тур

«Сассуоло» — «Фиорентина» 2:4

Голы: Льоренте 25, 65 — Пеллегрино 45, Нжие 50, Мастантуоно 79, Вальдепеньяс 90.

Состав «Фиорентины»:

Давид Де Хеа, Хименес, Жоау Мариу, Дрэгушин, Виьери, Фаджоли (Ньонто, 63), Брешианини, Ндур, Нжие (Улай, 63), Пеллегрино (Педру Гонсалвеш, 77), Франко Мастантуоно (Вальдепеньяс, 89).