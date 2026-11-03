Голевой дождь в Серии А: «Фиорентина» забила 4 гола в ворота «Сассуоло» на выезде

·68·Спорт
Голевой дождь в Серии А: «Фиорентина» забила 4 гола в ворота «Сассуоло» на выезде
КороткоПодготовлено с помощью ИИПоказать
  • В рамках 10-го тура итальянской Серии А «Фиорентина» одержала победу над «Сассуоло» со счетом 4:2 на выезде.
  • В составе хозяев дубль забил Льоренте, в то время как голы на стороне гостей отметили Пеллегрино, Нжие, Франко Мастантуоно и Вальдепеньяс.
  • После этого результата «Фиорентина» поднялась на 15-е место в турнирной таблице с 8 очками, а «Сассуоло» опустилось на 16-ю строчку.

В одном из центральных матчей 10-го тура итальянской Серии А болельщики стали свидетелями настоящего атакующего футбола и фестиваля голов. Флорентийская «Фиорентина», гостившая у «Сассуоло», в упорной и напряженной борьбе одержала волевую победу со счетом 4:2.

В этой встрече молодой аргентинский талант Франко Мастантуоно вновь вписал свое имя в протокол матча, внеся весомый вклад в победу флорентийцев.

Хроника игры: дубль Льоренте и мощный ответ флорентийцев

С первых минут поединок развивался в открытом ключе и был полон неожиданных поворотов:

  • Льоренте открывает счет (25-я минута): Активно проявивший себя в составе хозяев Льоренте на 25-й минуте поразил ворота Давида Де Хеа, выведя «Сассуоло» вперед — 1:0;

  • Ответ в конце первого тайма (45-я минута): Перед самым перерывом гости усилили давление, и Пеллегрино удалось сравнять счет — 1:1;

  • Быстрый гол во втором тайме (50-я минута): Начав вторую 45-минутку с острых атак, «Фиорентина» вышла вперед благодаря точному удару Нжие — 1:2;

  • Дубль Льоренте (65-я минута): На 65-й минуте Льоренте вновь вышел на авансцену, восстановив равновесие и оформив дубль — 2:2;

  • Точка от Мастантуоно и Вальдепеньяса: В кульминационный момент игры гости полностью перехватили инициативу. На 79-й минуте Франко Мастантуоно забил важный гол, сделав счет 2:3, а на 90-й минуте вышедший на замену Вальдепеньяс забил последний мяч в игре, обеспечив яркую победу со счетом 2:4.

Ситуация в турнирной таблице

После этой победы команда из Флоренции довела количество своих очков до 8 и поднялась на 15-е место в турнирной таблице. «Сассуоло», имеющий в активе те же 8 очков, опустился на 16-ю строчку по разнице мячей.

Официальный протокол матча

  • Итальянская Серия А. 10-й тур

  • «Сассуоло» — «Фиорентина» 2:4

  • Голы: Льоренте 25, 65 — Пеллегрино 45, Нжие 50, Мастантуоно 79, Вальдепеньяс 90.

Состав «Фиорентины»:

Давид Де Хеа, Хименес, Жоау Мариу, Дрэгушин, Виьери, Фаджоли (Ньонто, 63), Брешианини, Ндур, Нжие (Улай, 63), Пеллегрино (Педру Гонсалвеш, 77), Франко Мастантуоно (Вальдепеньяс, 89).

Итальянская Серия АФиорентинаСассуолоФранко Мастантуоно
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Сассуоло — Фиорентина: составы и текстовая трансляцияСассуоло — Фиорентина: составы и текстовая трансляцияВчера 21:34«Лацио» разгромил «Сассуоло» на выезде и возглавил турнирную таблицу«Лацио» разгромил «Сассуоло» на выезде и возглавил турнирную таблицу28 октября 07:03Сассуоло — Лацио: составы и текстовая трансляцияСассуоло — Лацио: составы и текстовая трансляция27 октября 21:34Полузащитник «Реала» Мастантуоно эмоционально прокомментировал прощание Месси со сборнойПолузащитник «Реала» Мастантуоно эмоционально прокомментировал прощание Месси со сборной7 октября 15:48Комо — Сассуоло: составы и текстовая трансляцияКомо — Сассуоло: составы и текстовая трансляция24 октября 17:04Фиорентина — Аталанта: составы и текстовая трансляцияФиорентина — Аталанта: составы и текстовая трансляция29 октября 23:47
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Неожиданное поражение: Диёра Келдиёрова покинула турнир «Большого шлема»
Неожиданное поражение: Диёра Келдиёрова покинула турнир «Большого шлема»
Неожиданный бунт в «Сити»: Рико Льюис решил покинуть команду из-за Хусанова
Неожиданный бунт в «Сити»: Рико Льюис решил покинуть команду из-за Хусанова
«Свадьба будет»: дедушка Синдарова высказался об Асаубаевой
«Свадьба будет»: дедушка Синдарова высказался об Асаубаевой
Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
Почему западные обозреватели не могут переварить стиль Баходира Джалолова?
Почему западные обозреватели не могут переварить стиль Баходира Джалолова?
Эрлинг Холанд решил уйти из «Манчестер Сити» — назван его новый адрес
Эрлинг Холанд решил уйти из «Манчестер Сити» — назван его новый адрес
Объявлены слабейшие футболисты матча «Манчестер Сити» — «ПСЖ»
Объявлены слабейшие футболисты матча «Манчестер Сити» — «ПСЖ»
«Играть постоянно с Узбекистаном роняет наш авторитет» — наставник «Персеполиса»
«Играть постоянно с Узбекистаном роняет наш авторитет» — наставник «Персеполиса»