«Ювентус» дважды отыгрывался и сыграл вничью с «Фиорентиной»

·2·Спорт
«Ювентус» дважды отыгрывался и сыграл вничью с «Фиорентиной»

В центральном матче, завершившем 11-й тур итальянской Серии А, туринский «Ювентус» на выезде встретился с одним из своих принципиальных соперников — «Фиорентиной». Напряженное и бескомпромиссное противостояние на стадионе «Артемио Франки» завершилось боевой ничьей со счетом 2:2.

Подопечные Лучано Спаллетти, несмотря на то что дважды по ходу игры уступали в счете, проявили характер, сумели восстановить равновесие и увезти из Флоренции одно очко.

Быстрые голы, замены и важный удар Бремера

Встреча с первых минут проходила в высоком темпе и была богата на жесткие единоборства:

  • Быстрый гол на 4-й минуте: Хозяева, активно начавшие игру, вышли вперед благодаря точному удару Пеллегрино — 1:0;

  • Ответ Вольтемаде на 32-й минуте: Спустя полчаса игры нападающий «Ювентуса» Ник Вольтемаде реализовал свой шанс и сравнял счет — 1:1;

  • Новый гол Нжие на 54-й минуте: В начале второго тайма флорентийцы вновь усилили давление, и Нжие поразил ворота соперника, сделав счет 2:1;

  • Важный гол защитника на 66-й минуте: После серии замен, проведенных Спаллетти, туринцы эффективно воспользовались стандартом: центральный защитник Бремер стал автором важного гола, установив окончательный счет — 2:2.

Протокол матча и составы

  • Серия А. 11-й тур

    «Фиорентина» — «Ювентус» 2:2

    8 ноября, стадион «Артемио Франки»

    Голы: Пеллегрино (4), Нжие (54) — Вольтемаде (32), Бремер (66).

    Предупреждения: Кабаль (13), Бремер (22), Улаи (50), Коло-Муани (73).

  • «Фиорентина»: Давид Де Хеа, Хименес, Дрэгушин, Виери, Мариу, Н'Дур, Улаи (Фаджоли, 65), Мастантуоно, Поте (Брешианини, 65), Нжие (Ньонто, 86), Пеллегрино (Бету, 86).

  • «Ювентус»: Викарио, Калулу, Бремер, Лукуми (Гатти, 89), Кабаль (Челик, 57), Маккенни (Эхатор, 78), Копмейнерс, Луис, Бога (Алайбегович, 57), Коло-Муани, Вольтемаде (Жегрова, 57).

Ситуация в турнирной таблице

По итогам 11-го тура обе команды, потерявшие очки, расположились в турнирной таблице следующим образом:

  • «Ювентус» — 18 очков: После этой ничьей туринцы довели количество очков до 18 и остаются на 7-м месте, немного отстав от первой четверки;

  • «Фиорентина» — 9 очков: Несмотря на упущенную победу на своем поле, хозяева набрали 9 очков и занимают 15-ю строчку турнирной таблицы.

ЮвентусФиорентинаИтальянская Серия А
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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