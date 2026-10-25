«Интер», забив на 91-й и 97-й минутах, одержал волевую победу над «Фиорентиной»

В рамках 8-го тура итальянской Серии А миланский «Интер» на своем поле принял «Фиорентину» и одержал волевую победу со счетом 2:1 в одном из самых драматичных и эмоциональных матчей сезона.

Миланцы уступали в счете до конца основного времени матча, но забили два мяча подряд в компенсированные главным арбитром минуты, совершив настоящий камбэк.

Неожиданный гол и перелом на 91-й и 97-й минутах

Встреча прошла в упорной борьбе, а главная кульминация наступила в концовке игры:

«Фиорентина» открыла счет (65-я минута): Игрок гостей Алехандро в середине второго тайма поразил ворота «Интера», выведя флорентийцев вперед;

Спасительный гол Тюрама (91-я минута): На первой компенсированной минуте французский нападающий Маркус Тюрам забил важный гол и сравнял счет — 1:1;

Победный пенальти Зелиньски (97-я минута): А на 97-й минуте Пётр Зелиньски хладнокровно реализовал назначенный пенальти, принеся «Интеру» важнейшие 3 очка.

Беспроигрышная серия под руководством Кристиана Киву: 8 матчей, 7 побед

Эта победа еще больше укрепила позиции миланцев в чемпионской гонке:

Беспроигрышная серия: «Интер» не потерпел ни одного поражения в первых 8 турах Серии А, одержав 7 побед и зафиксировав 1 ничью ;

Единственная потеря очков: Единственную ничью в сезоне подопечные Киву записали на свой счет лишь в гостевом матче против «Ромы» (2:2);

Предыдущие результаты: До этого команда добилась ярких побед над «Монцей» (4:1), «Кальяри» (0:1), «Наполи» (3:2), «Удинезе» (5:3), «Пармой» (3:0) и «Болоньей» (1:3).

Боровшиеся до последних секунд миланцы в очередной доказали, что являются одним из главных претендентов на чемпионство.