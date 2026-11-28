Серия A: Интер — Дженоа. Начало матча: 29 ноября, 00:45 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Интер»: 49. Проведель И., 25. Аканджи М., 23. Барелла Н., 31. Биссек Я., 30. Карлос Аугусто, 32. Димарко Ф., 17. Диуф А., 21. Джонс К., 10. Мартинес Л., 8. Сучич П., 9. Тюрам М.

Главный тренер «Интер»: Киву К.

Стартовый состав «Дженоа»: 1. Бейло Я., 3. Эхизибуэ К., 77. Эллертссон М. Э., 10. Жуниор Мессиас, 27. Маркандалли А., 2. Митай М., 18. Осмаич М., 34. Отоа С., 25. Траоре Х. Ж., 22. Васкес Х. (капитан), 71. Виафе С.

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Главный тренер «Дженоа»: Де Росси Д.