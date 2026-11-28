Интер — Дженоа: текстовая трансляция матча (Серия A)
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Серия A: Интер — Дженоа. Начало матча: 29 ноября, 00:45 (по ташкентскому времени).
После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.
Стартовый состав «Интер»: 49. Проведель И., 25. Аканджи М., 23. Барелла Н., 31. Биссек Я., 30. Карлос Аугусто, 32. Димарко Ф., 17. Диуф А., 21. Джонс К., 10. Мартинес Л., 8. Сучич П., 9. Тюрам М.
Главный тренер «Интер»: Киву К.
Стартовый состав «Дженоа»: 1. Бейло Я., 3. Эхизибуэ К., 77. Эллертссон М. Э., 10. Жуниор Мессиас, 27. Маркандалли А., 2. Митай М., 18. Осмаич М., 34. Отоа С., 25. Траоре Х. Ж., 22. Васкес Х. (капитан), 71. Виафе С.
Главный тренер «Дженоа»: Де Росси Д.
Прямая трансляция3-0 LIVE
- 45+4Джованни Айрольди дает свисток на перерыв.
- 45+33-0ГОЛ! Петар Сучич (Интер) блестяще реализует пенальти, низом в правый угол — Джастин Бейло бессилен!
- 45+2Петар Сучич («Интер») направляется к 11-метровой отметке, чтобы исполнить пенальти.
- 45+1Себастьян Отоо (Дженоа) нарушает правила. Джованни Айрольди указывает на точку. Пенальти в ворота Интера! Отличный шанс забить.
- 45+1Добавлена 1 минута.
- 45VARСудья доволен после просмотра VAR и отменяет гол из-за офсайда. Игроки «Интера» в отчаянии.
- 45VARИгроки «Интера» прерывают празднование: Джованни Айрольди сигнализирует о просмотре VAR, вероятно, чтобы проверить эпизод на офсайд.
- 443-0Гол! Лаутаро Мартинес блестяще увидел Федерико Димарко (Интер) и отдал дерзкий пас в штрафную, а тот в касание точно пробил низом по центру. 3:0.
- 43Джованни Айрольди всё видел и зафиксировал фол со стороны Жуниора Мессиаса («Дженоа»).
- 402-0Гол! Маркус Тюрам (Интер) первым оказался на подборе в штрафной и пробил точно в нижний угол. 2:0!
- 38Федерико Димарко (Интер) подает угловой, но мяч попадает в гущу защитников, и один из них уверенно выбивает его.
- 38Карлос Аугусто (Интер) принимает пас с фланга, поднимает голову и бьет с линии штрафной — мяч рикошетит от защитника и уходит на угловой. Интер продолжает атаку.
- 36Сэмюэл Виафе (Дженоа) находит пространство в районе 11-метровой отметки и опасно бьет головой. Защитник блокирует мяч до того, как он доходит до вратаря.
- 31Карлос Аугусто (Интер) получает желтую карточку.
- 291-0Великолепный командный гол! Лаутаро Мартинес (Интер) замыкает идеальный пас и низом отправляет мяч точно в левый угол. У вратаря не было шансов.
- 28Фол Карлоса Аугусто (Интер) заслуживает карточки, и Джованни Айрольди справедливо показывает желтую.
- 28Junior Messias (Genoa) замыкает точную передачу на линии штрафной, но бьет неудачно — мяч улетает выше ворот. Слабый удар!
- 28Кертис Джонс (Интер) делает отличный навес в штрафную, но защитник соперника начеку и блестяще выносит мяч.
- 26Стандарт в исполнении Genoa не принес опасности, защитник легко перехватил мяч.
- 24Genoa подает угловой, но защита уверенно выносит мяч, сводя угрозу на нет.
- 20Федерико Димарко (Интер) делает отличный навес в штрафную, но защитник перехватывает мяч и легко отводит угрозу.
- 17Николо Барелла (Интер) получает желтую карточку.
- 16Федерико Димарко (Интер) подает с углового, но защитники первыми оказываются на мяче и отводят угрозу.
- 16Маркус Тюрам (Интер) делает навес в штрафную, но мяч выбит. Интер зарабатывает угловой.
- 15Микаэль Эгилль Эллертссон (Дженоа) упустил отличный шанс! Он открылся в районе 11-метровой отметки и пробил головой, но удар вышел слабым и неточным. Мяч пролетел высоко над перекладиной!
- 13Карлос Аугусто (Интер) принимает отличный пас на линии штрафной и бьет по воротам, но попадает в левую штангу! Как же ему не повезло.
- 13Подача Федерико Димарко (Интер) в штрафную, мяч выбит.
- 12Федерико Димарко (Интер) подает угловой, но мяч летит прямо в гущу защитников.
- 12Федерико Димарко (Интер) бьет после филигранного паса, но защитник случайно блокирует мяч на линии. Угловой для Интера.
- 10Маркус Тюрам («Интер») попал в офсайд.
- 9Отличный вынос защитника, и угловой для «Дженоа» не принес результата.
- 9У «Дженоа» был шанс забить с углового, но защитник выбил мяч. Судья снова назначает угловой для «Дженоа».
- 8«Дженоа» не удалось извлечь выгоду из углового: защита соперника сыграла внимательно и отвела угрозу. «Дженоа» зарабатывает угловой.
- 8Амед Жуниор Траоре (Дженоа) делает пас из-за пределов штрафной, но защита соперника начеку и прерывает атаку. Дженоа подаст угловой.
- 7Николо Барелла (Интер) выполняет навес, но защита выбивает мяч из штрафной.
- 5Маркус Тюрам («Интер») выскочил за спину защитникам, но судья остановил игру из-за офсайда, зафиксированного лайнсменом.
- 4«Интер» контролирует темп игры, обмениваясь точными короткими передачами.
- 1Поехали, сегодняшний матч начинается прямо сейчас.
- 00:46Игроки наконец вышли на поле! Интер начнет с центра.
- 00:45Джованни Айрольди будет главным арбитром сегодняшнего матча.
- 00:45Стартовые составы обеих команд доступны в деталях матча.
- 00:45Добро пожаловать на нашу текстовую трансляцию! Скоро объявим составы, устраивайтесь поудобнее и готовьтесь к игре.
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