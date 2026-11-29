В рамках 13-го тура итальянской Серии А миланский «Интер» принял на своем поле «Дженоа». Подопечные Кристиана Киву забили четыре безответных мяча в ворота гостей и одержали крупную победу со счетом 4:0.

Дубль Маркуса Тюрама и доминирование в первом тайме

Миланцы практически решили исход встречи еще в первом тайме. На 29-й минуте капитан команды Лаутаро Мартинес открыл счет, а на 40-й минуте Маркус Тюрам увеличил отрыв. В компенсированное к первому тайму время (45+3) Петар Сучич также записал свою фамилию на табло, доведя счет до крупного — 3:0.

Во втором тайме «нерадзурри», не упустившие инициативу, на 54-й минуте благодаря второму голу Маркуса Тюрамапоставили финальную точку в матче — 4:0.

После этой победы «Интер» довел количество своих очков до 32 и поднялся на 2-ю строчку турнирной таблицы. Генуэзский клуб остался с 16 очками на 11-м месте.