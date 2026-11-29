«Интер» разгромил «Дженоа» со счетом 4:0 и поднялся на 2-е место
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- В 13-м туре итальянской Серии А «Интер» одержал победу над «Дженоа» со счетом 4:0 и поднялся на 2-е место с 32 очками.
- В составе подопечных Кристиана Киву Лаутаро Мартинес открыл счет, Маркус Тюрам оформил дубль, а Петар Сучич стал автором одного гола.
- После этого поражения клуб «Дженоа» остался с 16 очками на 11-м месте.
В рамках 13-го тура итальянской Серии А миланский «Интер» принял на своем поле «Дженоа». Подопечные Кристиана Киву забили четыре безответных мяча в ворота гостей и одержали крупную победу со счетом 4:0.
Дубль Маркуса Тюрама и доминирование в первом тайме
Миланцы практически решили исход встречи еще в первом тайме. На 29-й минуте капитан команды Лаутаро Мартинес открыл счет, а на 40-й минуте Маркус Тюрам увеличил отрыв. В компенсированное к первому тайму время (45+3) Петар Сучич также записал свою фамилию на табло, доведя счет до крупного — 3:0.
Во втором тайме «нерадзурри», не упустившие инициативу, на 54-й минуте благодаря второму голу Маркуса Тюрамапоставили финальную точку в матче — 4:0.
После этой победы «Интер» довел количество своих очков до 32 и поднялся на 2-ю строчку турнирной таблицы. Генуэзский клуб остался с 16 очками на 11-м месте.
Протокол матча и основные показатели
Показатели
Официальные данные
Турнир и тур
Итальянская Серия А, 13-й тур
Матч и результат
«Интер» — «Дженоа» 4:0
Голы
Лаутаро Мартинес (29'), Маркус Тюрам (40', 54'), Петар Сучич (45+3')
Положение в турнирной таблице
«Интер» — 32 очка (2-е место); «Дженоа» — 16 очков (11-е место)
Состав «Интера»
Проведель, Биссек, Аканджи, Диуф, Барелла, Сучич, Карлос Аугусто (Стоунз, 59), Джонс, Димарко (Луис Энрике, 83), Тюрам (Лавелли, 83), Лаутаро Мартинес (Эспозито, 59)
Состав «Дженоа»
Бейло, Маркандалли, Отоа, Васкес, Кингсли, Виаф, Траоре (Френдруп, 56), Митай, Эллерстон, Микаэль, Осмаич (Вентурино, 66), Мессиас (Витинья, 57)
Как вы считаете, сможет ли «Интер» под руководством Кристиана Киву стать главным фаворитом в борьбе за Скудетто в этом сезоне?
Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь этой новостью с близкими, которые следят за итальянской Серией А и чемпионской гонкой «Интера»!
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