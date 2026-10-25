Манчестер Юнайтед — Борнмут: составы и текстовая трансляция

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83 61:39 – свежая статистика владения мячом.

79 Замена. Вместо Амада Диалло на поле вышел Шей Лейси (Манчестер Юнайтед).

77 Борнмут сейчас гораздо больше контролирует мяч.

75 Марко Розе решил освежить игру, Райан Кристи («Борнмут») выходит на поле вместо Льюиса Кука.

74 Манчестер Юнайтед не смог извлечь пользу из углового, так как защита соперника сыграла бдительно и отвела угрозу.

72 Замена. Джошуа Зиркзе (Манчестер Юнайтед) выходит на поле вместо Карлоса Балебы.

71 Гол! Грубейшая ошибка в защите соперника позволила Эванилсону (Борнмут) дойти до линии штрафной, и он не промахнулся великолепным ударом. Счет 0:3.

70 Амад Диалло (Манчестер Юнайтед) попытался прорезать оборону пасом, но никого из партнеров не нашел.

69 Жарред Гиллетт остановил игру из-за тактического фола со стороны Лисандро Мартинеса (Манчестер Юнайтед).

68 Манчестер Юнайтед, кажется, находит свою игру и контролирует мяч. Они ждут подходящего момента, чтобы создать новые атакующие возможности.

67 Соперники не могут подойти к Райану («Борнмут»), он наконец-то пробил из штрафной. Мяч летел в створ, но в последний момент разминулся с левой штангой.

66 Амад Диалло (Манчестер Юнайтед) выполнил опасный прострел в штрафную, но Джордже Петрович забрал мяч.

65 Майкл Кэррик решил сделать замену. Лисандро Мартинес (Манчестер Юнайтед) выходит на поле вместо Айдена Хэвена.

65 Бен Бен Гэннон-Доак (Борнмут) обыграл соперников, но защитник сумел выбить мяч за пределы поля.

63 Замена. Джастин Клюйверт покидает поле, вместо него выходит Бен Гэннон-Доак (Борнмут).

63 Манчестер Юнайтед не извлек пользы из углового, Джордже Петрович (Борнмут) в прыжке забрал мяч.

62 Диогу Далот (Манчестер Юнайтед) пытается пройти вперед, но соперник выбивает мяч. Мяч уходит за пределы поля. У Манчестер Юнайтед есть шанс забить после углового.

61 Брайан Мбеумо (Манчестер Юнайтед) создал для себя удобную позицию после точной передачи в штрафной и пробил, но мяч пролетел выше перекладины.

60 Диогу Далот (Манчестер Юнайтед) сделал передачу в центр, но защитник сыграл внимательно и отвел угрозу.

59 Жастин Клюйверт (Борнмут) грубо сыграл, и арбитр зафиксировал фол, дав свисток.

58 Матеус Кунья (Манчестер Юнайтед) упустил отличный момент! Он здорово обработал мяч после прострела и пробил с выгодной позиции. Его неточный удар прошел далеко мимо левой штанги.

56 Матеус Кунья (Манчестер Юнайтед) сыграл грубо против соперника, и Джаред Жиллетт остановил игру, назначив штрафной.

54 После штрафного Джастин Клюйверт (Борнмут) навесил в штрафную, но защитник легко вынес мяч.

51 Брайан Мбеумо (Манчестер Юнайтед) отдал пас вперед, но мяч ушел сильнее, чем нужно.

50 Райан (Борнмут) успел к неточной передаче в штрафной и нанес мощный удар в левый нижний угол. Однако Сенне Ламменс прочитал направление удара и совершил великолепный сейв.

48 Манчестер Юнайтед контролирует мяч и продолжает игру несколькими длинными передачами.

47 Гол! Нет, подождите, гол отменен из-за офсайда. Эванилсон (Борнмут) с этим не согласен, но боковой судья непреклонен.

46 Майкл Каррик решил сделать замену в перерыве. Матеус Кунья («Манчестер Юнайтед») вышел на поле вместо Юри Тилеманса.

46 Второй тайм начался.

45+3 Судья дает свисток, завершая первый тайм, и первые 45 минут игры подходят к концу.

45+3 О чем думал Гарри Магуайр (Манчестер Юнайтед)? Он не останется безнаказанным за этот поступок. Судья показывает ему желтую карточку.

45+3 Карлос Балеба (Манчестер Юнайтед) завладел мячом после отскока за пределами штрафной, и его удар прошел совсем рядом с перекладиной.

45+2 Игра остановлена. Джеймс Хилл (Борнмут) нарушил правила в борьбе за мяч. Он прекрасно понимает свою вину, поэтому не высказывает никаких претензий и жестов.

45 Добавлено 2 минуты к матчу.

45 Амад Диалло (Манчестер Юнайтед) наказан за фол. Джарред Джиллетт видел эпизод отчетливо и дал свисток.

43 Гол! Ужасная ошибка соперника подарила шанс Маркусу Тавернье (Борнмут), и он с близкого расстояния отправил мяч в сетку. 0:2.

41 Мейсон Маунт (Манчестер Юнайтед) выполнил неточную подачу с углового в штрафную.

41 Великолепный сейв! Брайан Мбеумо (Манчестер Юнайтед), получив точную передачу, имел достаточно времени и пространства в штрафной для удара, но его удар в нижний правый угол великолепно парировал Джордже Петрович.

40 Судья легко принял решение. Юри Тилеманс (Манчестер Юнайтед) получил желтую карточку за фол, совершенный чуть ранее.

38 Жастин Клюйверт выполнил штрафной в центр. Райан (Борнмут) завладел мячом и отправил его в левый нижний угол, счет становится 0:1.

37 Айден Хевен (Манчестер Юнайтед) получил желтую карточку за фол на сопернике. Джаред Джиллетт принял решение без колебаний.

36 Джастин Клюйверт (Борнмут) нарушил правила в борьбе за мяч с соперником.

36 Манчестер Юнайтед показывает очень хорошую игру в центре поля с уверенным контролем мяча и точными передачами.

32 Юри Тилеманс (Манчестер Юнайтед) упустил отличную возможность, его пас в штрафную заблокировали защитники.

29 Тайлер Адамс (Борнмут) попытался сделать навес на голову партнера по команде в штрафной, но передача оказалась слишком сильной.

27 Эта желтая карточка абсолютно справедлива. Фолл со стороны Тайлера Адамса (Борнмут) получился довольно грубым, и Джаред Джиллетт без колебаний показал ему «горчичник».

26 Подача углового в исполнении Борнмута была уверенно пресечена Сенне Ламменсом (Манчестер Юнайтед).

26 Игроки Манчестер Юнайтед красиво перепасовываются и ждут удобного момента для начала атаки, но вот ошибка и потеря мяча.

24 Джордже Петрович («Борнмут») попытался найти кого-то из партнёров по команде, но вложил слишком много сил в передачу, и момент был упущен.

22 Джарред Гиллетт показал желтую карточку Андрею Сантосу (Манчестер Юнайтед) за грубую игру.

22 Матч: Манчестер Юнайтед - Борнмут. Счет: 0-0. Комментарий: 1:3 – общая статистика ударов в створ.

20 Мейсон Маунт (Манчестер Юнайтед) сделал передачу в штрафную, решение неплохое, но до цели она не дошла, так как никто из партнеров по команде не успел к мячу.

19 Диогу Далот («Манчестер Юнайтед») получил короткую передачу в штрафной площади и нашел свободное пространство для удара, но его удар прошел выше перекладины, и момент был упущен.

18 Маркус Тавернье («Борнмут») получил передачу у штрафной, прицелился и пробил. Его удар пришелся по центру ворот, но Сенне Ламменс сыграл надежно, и счет остался прежним.

15 Эванилсон (Борнмут) грубо вступил в борьбу за мяч, и Джаред Джилетт дает свисток, фиксируя нарушение.

15 Борнмут сейчас контролирует мяч за счет точных передач между игроками.

11 Райан (Борнмут) попытался обыграть соперника, после чего мяч был выбит. Мяч ушел за пределы поля, и назначен удар от ворот Манчестер Юнайтед.

9 Борнмут не смог извлечь пользу из углового, защитники вынесли мяч подальше от ворот.

9 Райан (Борнмут) попытался выполнить передачу, но она была заблокирована. Главный арбитр и один из его помощников указали на то, что в пользу Борнмута назначен угловой.

8 Диогу Далот (Манчестер Юнайтед) сделал навес в штрафную, но Джордже Петрович сыграл на выходе и забрал мяч.

8 Великолепное движение от Манчестер Юнайтед. Игроки контролируют мяч, в основном отдавая передачи в касание. Они полностью диктуют темп игры.

7 Борнмут бурчак зарбасидан унумли фойдалана олмади, Сенне Ламменс (Манчестер Юнайтед) сакраб тўпни эгаллаб олди.

6 Райан (Борнмут) принял передачу у линии штрафной, но его удар заблокировали.

5 Какая ошибка! Мяч с углового в штрафной принял никем не прикрытый Раян («Борнмут»), воротца были практически пусты, но он ошибся при ударе головой, и мяч прошел рядом с левой штангой.

4 Главный судья и его помощник показали на угловой флажок. У «Борнмута» будет возможность создать опасный момент у ворот соперника.

4 Подача Маркуса Тавернье (Борнмут) заблокирована.

3 Диогу Далот (Манчестер Юнайтед) попытался добраться до мяча, но задел ноги соперника. Джаред Джиллетт дает свисток за нарушение.

1 Джеймс Хилл (Борнмут) попытался создать момент, но передача оказалась слишком сильной.

1 Матч скоро начнётся, идет первый тайм.

19:00 Игроки вышли на поле, и матч вот-вот начнётся. Розыгрыш мяча начнет Борнмут.

19:00 Главным арбитром сегодняшнего матча будет Джаред Джиллете.

19:00 Перед началом матча вы можете ознакомиться со стартовыми составами на сегодняшнюю встречу.