«Манчестер Юнайтед» на своем поле проиграл «Брентфорду» со счетом 0:4
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- В 12-м туре Английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» потерпел крупное поражение в своем счете 0:4 от «Брентфорда».
- В матче, где Каллум Уилсон оформил дубль, свои голы также отметили Кристоффер Айер и Кевин Шаде.
- После этого результата «Манчестер Юнайтед» с 8 очками опустился на 19-е место в турнирной таблице.
- «Брентфорд» набрал 20 очков и поднялся на 5-ю строчку.
В рамках 12-го тура Английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» принял «Брентфорд» на своем поле — стадионе «Олд Траффорд». Встреча прошла при полном преимуществе гостей и завершилась крупным поражением манкунианцев со счетом 0:4.
Дубль Уилсона и голы на последних минутах
Уже в первом тайме нападающий «Брентфорда» Каллум Уилсон оформил дубль, поставив хозяев в тяжелое положение — он поразил ворота «Юнайтед» на 19-й и 32-й минутах.
Во втором тайме гости также эффективно воспользовались своими моментами. На 82-й минуте Кристоффер Айер довел счет до крупного, а на 90+1-й минуте добавленного арбитром времени вышедший на замену Кевин Шаде поставил финальную точку — 0:4.
После этого поражения «Манчестер Юнайтед» с 8 очками занимает 19-е место в турнирной таблице. «Брентфорд» же довел количество своих очков до 20 и поднялся на 5-ю строчку.
Протокол матча и основные показатели
Показатели
Официальные данные
Соревнование и тур
Английская Премьер-лига, 12-й тур
Встреча и результат
«Манчестер Юнайтед» — «Брентфорд» 0:4
Голы
Каллум Уилсон (19', 32'), Кристоффер Айер (82'), Кевин Шаде (90+1')
Предупреждения
Мартинес (35'), Йоро (49'), Магуайр (86')
Положение в турнирной таблице
«Брентфорд» — 20 очков (5-е место); «Манчестер Юнайтед» — 8 очков (19-е место)
Состав «Манчестер Юнайтед»
Ламменс, Далот, Йоро, Магуайр, Мартинес (Шоу, 46), Доргу (Лейси, 70), Майну, Тилеманс (Маунт, 83), Фернандеш, Диалло (Мбемо, 46), Зиркзе (Кунья, 63)
Состав «Брентфорда»
Келлехер, Кайоде, Айер, Ван дер Берг, Льюис-Поттер, Янельт, Уаттара (Карвалью, 87), Дамсгор (Йенсен, 70), Энтони (Диуф, 87), Сангаре, Уилсон (Шаде, 53)
Как вы считаете, что сможет спасти «Манчестер Юнайтед» от этого кризиса после такого крупного поражения на «Олд Траффорд» и падения на 19-е место?
Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь этой новостью со своими близкими, которые следят за самыми громкими результатами Английской Премьер-лиги и мирового футбола!
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