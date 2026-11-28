В рамках 12-го тура Английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» принял «Брентфорд» на своем поле — стадионе «Олд Траффорд». Встреча прошла при полном преимуществе гостей и завершилась крупным поражением манкунианцев со счетом 0:4.

Дубль Уилсона и голы на последних минутах

Уже в первом тайме нападающий «Брентфорда» Каллум Уилсон оформил дубль, поставив хозяев в тяжелое положение — он поразил ворота «Юнайтед» на 19-й и 32-й минутах.

Во втором тайме гости также эффективно воспользовались своими моментами. На 82-й минуте Кристоффер Айер довел счет до крупного, а на 90+1-й минуте добавленного арбитром времени вышедший на замену Кевин Шаде поставил финальную точку — 0:4.

После этого поражения «Манчестер Юнайтед» с 8 очками занимает 19-е место в турнирной таблице. «Брентфорд» же довел количество своих очков до 20 и поднялся на 5-ю строчку.