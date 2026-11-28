Английская Премьер-лига: Манчестер Юнайтед — Брентфорд. Начало матча: 28 ноября, 20:00 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Манчестер Юнайтед»: 1. Ламменс С., 2. Далот Д., 16. Диалло А., 13. Доргу П., 8. Фернандеш Б. (капитан), 5. Магуайр Г., 37. Майну К., 6. Мартинес Л., 18. Тилеманс Ю., 15. Йоро Л., 11. Зиркзее Дж.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед»: Почеттино М.

Стартовый состав «Брентфорд»: 1. Келлехер К., 20. Айер К., 19. Энтони Дж., 24. Дамсгор М., 27. Янельт В. (капитан), 33. Кайоде М., 23. Льюис-Поттер К., 11. Уаттара Д., 18. Сангаре И., 4. ван ден Берг С., 13. Уилсон К.

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Главный тренер «Брентфорд»: Эндрюс К.