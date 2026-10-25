Сенсация в АПЛ: «Манчестер Юнайтед» разгромно проиграл «Борнмут» на своем поле

В 8-туре Английской Премьер-лиги была зафиксирована очередная неожиданная сенсация: принявший на своем поле «Борнмут» «Манчестер Юнайтед» не смог оказать никакого сопротивления сопернику и потерпел крупное поражение со счетом 0:3.

В результате этой неудачи кризис манкунианцев на внутренней арене еще больше углубился, и команда опустилась в опасную нижнюю часть турнирной таблицы.

Хроника поражения на «Олд Траффорд»: 3 удара гостей

«Борнмут» действовал по тщательно продуманному и четкому плану на протяжении всей встречи, эффективно воспользовавшись созданными моментами:

38-я минута (Счет открыт): В результате активной атаки гостей Райан отправил мяч в ворота «МЮ», открыв счет (0:1);

43-я минута (Второй удар): Всего пять минут спустя Маркус Тавернер воспользовался хаосом в обороне и увеличил разрыв в счете (0:2);

71-я минута (Итоговая точка): Во втором тайме хозяева, пытавшиеся спасти игру, вновь ошиблись на контратаке — Эванилсон довел счет до 0:3.

Крах в турнирной таблице: «МЮ» на 16-м месте

Этот матч серьезно изменил положение команд в первенстве:

«Борнмут» поднимается: Благодаря этой победе «вишни» довели количество своих очков до 9 и поднялись на 13-е место в таблице чемпионата;

«Манчестер Юнайтед» в опасной зоне: Имея в своем активе лишь 7 очков, «МЮ» по итогам 8-го тура опустился на 16-ю строчку турнирной таблицы.

Протокол матча:

АПЛ. 8-й тур

«Манчестер Юнайтед» — «Борнмут» 0:3