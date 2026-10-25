Сенсация в АПЛ: «Манчестер Юнайтед» разгромно проиграл «Борнмут» на своем поле
В 8-туре Английской Премьер-лиги была зафиксирована очередная неожиданная сенсация: принявший на своем поле «Борнмут» «Манчестер Юнайтед» не смог оказать никакого сопротивления сопернику и потерпел крупное поражение со счетом 0:3.
В результате этой неудачи кризис манкунианцев на внутренней арене еще больше углубился, и команда опустилась в опасную нижнюю часть турнирной таблицы.
Хроника поражения на «Олд Траффорд»: 3 удара гостей
«Борнмут» действовал по тщательно продуманному и четкому плану на протяжении всей встречи, эффективно воспользовавшись созданными моментами:
38-я минута (Счет открыт): В результате активной атаки гостей Райан отправил мяч в ворота «МЮ», открыв счет (0:1);
43-я минута (Второй удар): Всего пять минут спустя Маркус Тавернер воспользовался хаосом в обороне и увеличил разрыв в счете (0:2);
71-я минута (Итоговая точка): Во втором тайме хозяева, пытавшиеся спасти игру, вновь ошиблись на контратаке — Эванилсон довел счет до 0:3.
Крах в турнирной таблице: «МЮ» на 16-м месте
Этот матч серьезно изменил положение команд в первенстве:
«Борнмут» поднимается: Благодаря этой победе «вишни» довели количество своих очков до 9 и поднялись на 13-е место в таблице чемпионата;
«Манчестер Юнайтед» в опасной зоне: Имея в своем активе лишь 7 очков, «МЮ» по итогам 8-го тура опустился на 16-ю строчку турнирной таблицы.
Протокол матча:
АПЛ. 8-й тур
«Манчестер Юнайтед» — «Борнмут» 0:3
Голы: Райан 38, Тавернер 43, Эванилсон 71.
«Манчестер Юнайтед»: Ламменс, Хейвен (Мартинес, 65), Йоро, Магуайр, Далот, Тилеманс (Кунья, 46), Балеба (Зиркзее, 72), Диалло (Лейси, 78), Андре Сантос, Маунт, Мбемо.
«Борнмут»: Петрович, Антониу Силва, Адам Смит (Крупи, 87), Хилл, Трюффер, Клюйверт (Гэннон-Доук, 63), Льюис Кук (Кристи, 75), Тавернер (Диаките, 87), Адамс, Райан, Эванилсон (Адли, 87).
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