Сенсация в АПЛ: «Манчестер Юнайтед» разгромно проиграл «Борнмут» на своем поле

·55·Спорт
Сенсация в АПЛ: «Манчестер Юнайтед» разгромно проиграл «Борнмут» на своем поле

В 8-туре Английской Премьер-лиги была зафиксирована очередная неожиданная сенсация: принявший на своем поле «Борнмут» «Манчестер Юнайтед» не смог оказать никакого сопротивления сопернику и потерпел крупное поражение со счетом 0:3.

В результате этой неудачи кризис манкунианцев на внутренней арене еще больше углубился, и команда опустилась в опасную нижнюю часть турнирной таблицы.

Хроника поражения на «Олд Траффорд»: 3 удара гостей

«Борнмут» действовал по тщательно продуманному и четкому плану на протяжении всей встречи, эффективно воспользовавшись созданными моментами:

  • 38-я минута (Счет открыт): В результате активной атаки гостей Райан отправил мяч в ворота «МЮ», открыв счет (0:1);

  • 43-я минута (Второй удар): Всего пять минут спустя Маркус Тавернер воспользовался хаосом в обороне и увеличил разрыв в счете (0:2);

  • 71-я минута (Итоговая точка): Во втором тайме хозяева, пытавшиеся спасти игру, вновь ошиблись на контратаке — Эванилсон довел счет до 0:3.

Крах в турнирной таблице: «МЮ» на 16-м месте

Этот матч серьезно изменил положение команд в первенстве:

  • «Борнмут» поднимается: Благодаря этой победе «вишни» довели количество своих очков до 9 и поднялись на 13-е место в таблице чемпионата;

  • «Манчестер Юнайтед» в опасной зоне: Имея в своем активе лишь 7 очков, «МЮ» по итогам 8-го тура опустился на 16-ю строчку турнирной таблицы.

Протокол матча:

АПЛ. 8-й тур

«Манчестер Юнайтед» — «Борнмут» 0:3

  • Голы: Райан 38, Тавернер 43, Эванилсон 71.

  • «Манчестер Юнайтед»: Ламменс, Хейвен (Мартинес, 65), Йоро, Магуайр, Далот, Тилеманс (Кунья, 46), Балеба (Зиркзее, 72), Диалло (Лейси, 78), Андре Сантос, Маунт, Мбемо.

  • «Борнмут»: Петрович, Антониу Силва, Адам Смит (Крупи, 87), Хилл, Трюффер, Клюйверт (Гэннон-Доук, 63), Льюис Кук (Кристи, 75), Тавернер (Диаките, 87), Адамс, Райан, Эванилсон (Адли, 87).

Английская Премьер-лигаМанчестер ЮнайтедБорнмут
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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