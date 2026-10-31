Борнмут — Лидс: составы и текстовая трансляция
Английская Премьер-лига: Борнмут — Лидс. Начало матча: 31 октября, 20:00 (по ташкентскому времени).
После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.
Стартовый состав «Борнмут»: 1. Петрович Д., 12. Адамс Т., 10. Кристи Р., 9. Эванилсон, 5. Хилл Дж., 19. Клюйверт Дж., 37. Раян, 14. Силва А., 15. Смит А. (капитан), 16. Тавернье М., 3. Трюффер А.
Запасные «Борнмут»: 21. Адли А., 7. Брукс Д., 4. Кук Л., 18. Диаките Б., 20. Ди Грегорио М., 11. Гэннон-Доак Б., 22. Крупи Э. Ж., 30. Родригес А., 6. Солер Х.
Главный тренер «Борнмут»: Роуз М.
Стартовый состав «Лидс»: 1. Траффорд Дж., 4. Ампаду И., 2. Богл Дж., 9. Калверт-Льюин Д., 30. Эльведи Н., 3. Гудмундссон Г., 7. Джеймс Д., 24. Джастин Дж., 5. Мухаремович Т., 22. Танака А., 10. Уилсон Г.
Запасные «Лидс»: 11. Ааронсон Б., 23. Бахоя Ж., 26. Бард М., 15. Бийол Я., 44. Груев И., 8. Лонгстафф Ш., 14. Нмеча Л., 18. Штах А., 16. Цеттерер М.
Главный тренер «Лидс»: Фарке Д.
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