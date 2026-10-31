Борнмут — Лидс: составы и текстовая трансляция

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31 Гол! Ошибка в защите подарила шанс Эванилсону («Борнмут»), и он хладнокровно реализовал момент с близкого расстояния. 1:0.

30 Дэниел Джеймс (Лидс) совершил мелкий фол, срывая атаку, и получил устное предупреждение от арбитра.

30 Гарри Уилсон (Лидс) навесил со штрафного в штрафную площадь, но защитники легко отбились.

29 Джеймс Хилл (Борнмут) совершил фол, Майкл Солсбери дал свисток и зафиксировал нарушение. Лидс исполнит штрафной удар.

27 Проникающая передача в штрафную, Эванилсон (Борнмут) был близок к мячу, но Джеймс Траффорд вовремя вышел из ворот и забрал его.

25 Гарри Уилсон (Лидс) подал угловой, но мяч попал в голову игрока соперника.

25 Гарри Уилсон (Лидс) выполнил дальнюю передачу, но мяч не дошел до партнеров и был перехвачен защитником. Лидс подаст угловой.

21 Итан Ампаду (Лидс) наказан штрафным за задержку соперника. Майкл Солсбери назначил стандарт.

18 Маркус Тавернье (Борнмут) подал угловой в штрафную, но мяч улетел за пределы поля. От ворот, Лидс введет мяч в игру.

17 Райан Кристи (Борнмут) нанес мощнейший удар. Приняв мяч, он прицелился и пробил из-за пределов штрафной. Удар мог стать опасным, но рикошет от защитника спас ситуацию. Судья указывает на угловой. Угловой в пользу Борнмута.

15 Харри Уилсон (Лидс) прорвался по центру к линии штрафной и мощно пробил, мяч прошел рядом с правой штангой.

15 Решение ВАР принято. Гол «Лидса» отменен из-за игры рукой в начале атаки.

13 Игроки «Лидса» прервали празднование, так как судья Майкл Солсбери сигнализировал о просмотре ВАР, вероятно, чтобы проверить игру рукой в начале атаки.

11 Доминик Калверт-Льюин (Лидс) получил отличный пас в штрафной и пробил мимо вратаря. Какой великолепный удар!

11 Борнмут - Лидс. Счет: 0-0. Лидс показывает отличную командную игру. Они красиво перепасовываются. Великолепная командная работа.

7 Пас Даниэла Джеймса (Лидс) никого не нашел, и атака захлебнулась.

5 Тайлер Адамс (Борнмут) неосторожно пошел в подкат, ему повезло избежать наказания. Майкл Солсбери зафиксировал фол, но карточку не показал.

3 Передача Дэниела Джеймса (Лидс) не дошла до штрафной, защитники выбили мяч в безопасную зону.

1 Габриэль Гудмундссон (Лидс) выполнил опасный прострел в штрафную, но Джордже Петрович забрал мяч.

1 Игра только что началась.

20:00 Игроки вышли на поле, матч вот-вот начнется. Лидс разыграет мяч с центра.

20:00 Сегодняшний матч обслужит Майкл Солсбери.

20:00 Перед началом матча вы можете ознакомиться со стартовыми составами на сегодняшнюю игру.