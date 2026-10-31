Борнмут — Лидс: составы и текстовая трансляция

·40·Спорт
Борнмут — Лидс: составы и текстовая трансляция

Английская Премьер-лига: Борнмут — Лидс. Начало матча: 31 октября, 20:00 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Борнмут»: 1. Петрович Д., 12. Адамс Т., 10. Кристи Р., 9. Эванилсон, 5. Хилл Дж., 19. Клюйверт Дж., 37. Раян, 14. Силва А., 15. Смит А. (капитан), 16. Тавернье М., 3. Трюффер А.

Запасные «Борнмут»: 21. Адли А., 7. Брукс Д., 4. Кук Л., 18. Диаките Б., 20. Ди Грегорио М., 11. Гэннон-Доак Б., 22. Крупи Э. Ж., 30. Родригес А., 6. Солер Х.

Главный тренер «Борнмут»: Роуз М.

Стартовый состав «Лидс»: 1. Траффорд Дж., 4. Ампаду И., 2. Богл Дж., 9. Калверт-Льюин Д., 30. Эльведи Н., 3. Гудмундссон Г., 7. Джеймс Д., 24. Джастин Дж., 5. Мухаремович Т., 22. Танака А., 10. Уилсон Г.

Запасные «Лидс»: 11. Ааронсон Б., 23. Бахоя Ж., 26. Бард М., 15. Бийол Я., 44. Груев И., 8. Лонгстафф Ш., 14. Нмеча Л., 18. Штах А., 16. Цеттерер М.

Главный тренер «Лидс»: Фарке Д.

Прямая трансляция1-0 LIVE
311-0
Гол! Ошибка в защите подарила шанс Эванилсону («Борнмут»), и он хладнокровно реализовал момент с близкого расстояния. 1:0.
30
Дэниел Джеймс (Лидс) совершил мелкий фол, срывая атаку, и получил устное предупреждение от арбитра.
30
Гарри Уилсон (Лидс) навесил со штрафного в штрафную площадь, но защитники легко отбились.
29
Джеймс Хилл (Борнмут) совершил фол, Майкл Солсбери дал свисток и зафиксировал нарушение. Лидс исполнит штрафной удар.
27
Проникающая передача в штрафную, Эванилсон (Борнмут) был близок к мячу, но Джеймс Траффорд вовремя вышел из ворот и забрал его.
25
Гарри Уилсон (Лидс) подал угловой, но мяч попал в голову игрока соперника.
25
Гарри Уилсон (Лидс) выполнил дальнюю передачу, но мяч не дошел до партнеров и был перехвачен защитником. Лидс подаст угловой.
21
Итан Ампаду (Лидс) наказан штрафным за задержку соперника. Майкл Солсбери назначил стандарт.
18
Маркус Тавернье (Борнмут) подал угловой в штрафную, но мяч улетел за пределы поля. От ворот, Лидс введет мяч в игру.
17
Райан Кристи (Борнмут) нанес мощнейший удар. Приняв мяч, он прицелился и пробил из-за пределов штрафной. Удар мог стать опасным, но рикошет от защитника спас ситуацию. Судья указывает на угловой. Угловой в пользу Борнмута.
15
Харри Уилсон (Лидс) прорвался по центру к линии штрафной и мощно пробил, мяч прошел рядом с правой штангой.
15VAR
Решение ВАР принято. Гол «Лидса» отменен из-за игры рукой в начале атаки.
13VAR
Игроки «Лидса» прервали празднование, так как судья Майкл Солсбери сигнализировал о просмотре ВАР, вероятно, чтобы проверить игру рукой в начале атаки.
110-1
Доминик Калверт-Льюин (Лидс) получил отличный пас в штрафной и пробил мимо вратаря. Какой великолепный удар!
11
Борнмут - Лидс. Счет: 0-0. Лидс показывает отличную командную игру. Они красиво перепасовываются. Великолепная командная работа.
7
Пас Даниэла Джеймса (Лидс) никого не нашел, и атака захлебнулась.
5
Тайлер Адамс (Борнмут) неосторожно пошел в подкат, ему повезло избежать наказания. Майкл Солсбери зафиксировал фол, но карточку не показал.
3
Передача Дэниела Джеймса (Лидс) не дошла до штрафной, защитники выбили мяч в безопасную зону.
1
Габриэль Гудмундссон (Лидс) выполнил опасный прострел в штрафную, но Джордже Петрович забрал мяч.
1
Игра только что началась.
20:00
Игроки вышли на поле, матч вот-вот начнется. Лидс разыграет мяч с центра.
20:00
Сегодняшний матч обслужит Майкл Солсбери.
20:00
Перед началом матча вы можете ознакомиться со стартовыми составами на сегодняшнюю игру.
20:00
Добрый день, дамы и господа! Добро пожаловать в нашу текстовую онлайн-трансляцию, где мы будем оперативно сообщать вам обо всех событиях матча.
БорнмутЛидсАнглийская Премьер-лига
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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