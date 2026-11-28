«Я всегда говорю правду, это самое главное. Вместе с моими помощниками мы видим, что все сотрудники «Олд Траффорд» искренне стремятся к успеху и развитию. Нас очень тепло встретили.

Наша задача — в кратчайшие сроки укрепить взаимное доверие с игроками. Мы должны четко определить нашу игровую стратегию и внедрить идеи, которые хотим реализовать на поле.

Если вы спросите, все ли хорошо после восьми дней работы здесь, мой ответ — да. Речь идет лишь о времени, необходимом для развития», — сказал Маурисио Почеттино.