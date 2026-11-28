Маурисио Почеттино оценил свои первые дни в «Манчестер Юнайтед»
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- Маурисио Почеттино, возглавивший «Манчестер Юнайтед»
- 13 ноября, поделился положительными впечатлениями о первых днях работы с командой и атмосфере на «Олд Траффорд».
- Аргентинский специалист подчеркнул, что для укрепления доверия с игроками и внедрения своей стратегии потребуется время.
- Под его руководством команда потерпела поражение от «Ливерпула» со счетом 0:4 и сыграла вничью со «Спортингом» со счетом 2:2.
«Манчестер Юнайтед» главный тренер Маурисио Почеттино поделился своими мыслями о первых днях работы с командой и атмосфере на «Олд Траффорд». Аргентинский специалист официально возглавил манкунианцев 13 ноября.
«Нас очень тепло встретили, теперь нужно укрепить доверие с игроками»
В интервью официальному сайту клуба Почеттино отметил рабочую атмосферу на «Олд Траффорд» и подчеркнул, что потребуется определенное время, чтобы привить команде свои идеи:
«Я всегда говорю правду, это самое главное. Вместе с моими помощниками мы видим, что все сотрудники «Олд Траффорд» искренне стремятся к успеху и развитию. Нас очень тепло встретили.
Наша задача — в кратчайшие сроки укрепить взаимное доверие с игроками. Мы должны четко определить нашу игровую стратегию и внедрить идеи, которые хотим реализовать на поле.
Если вы спросите, все ли хорошо после восьми дней работы здесь, мой ответ — да. Речь идет лишь о времени, необходимом для развития», — сказал Маурисио Почеттино.
Первые результаты под руководством Почеттино
Под руководством аргентинского специалиста «красные дьяволы» успели провести два официальных матча:
Турнир
Матч и результат
Краткие подробности
Английская Премьер-лига
«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» 4:0
Манкунианцы крупно уступили
Лига чемпионов УЕФА
«Манчестер Юнайтед» — «Спортинг» 2:2
Встреча завершилась боевой ничьей
Как вы считаете, сможет ли Маурисио Почеттино вывести «Манчестер Юнайтед» из кризиса и вернуть команду в чемпионскую гонку?
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