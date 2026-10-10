Объявлены стартовые составы «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхем»

В рамках 6-го тура Английской Премьер-лиги два именитых клуба, оказавшихся в тяжелом положении в турнирной таблице — «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхем», сойдутся между собой в Манчестере. Перед этим драматичным противостоянием, которое начнется в 21:30 по ташкентскому узбекскому времени, официально объявлены стартовые составы обеих команд.

Для обоих грандов, неудачно начавших сезон, этот матч стал вопросом жизни и смерти не только ради очередных 3 очков, но и чтобы избавиться от психологического давления и восстановить свои позиции в лиге.

Тревожная ситуация в турнирной таблице

Текущее положение команд вызывает серьезную тревогу у болельщиков и экспертов:

«Манчестер Юнайтед» (12-е место): Манкунианцы набрали всего 5 очков в стартовых турах и идут во второй половине таблицы — на 12-й строчке. Травмы в составе и отсутствие стабильности дорого обходятся команде;

«Тоттенхем» (Последнее место): Несмотря на дорогие летние трансферы, лондонцы набрали лишь 2 очка в 5 матчах и опустились на самую последнюю строчку таблицы Премьер-лиги. Победа в сегодняшней игре для «шпор» — единственный путь выхода из кризиса.

Атакующий состав и защитная тройка «Юнайтед»

Главный тренер хозяев выпустил на поле следующий состав:

Вратарь: Ламменс;

Линия обороны: В центре будут действовать тройка Магуайр, Мартинес и молодая звезда Йоро, а на флангах помогать в защите и нападении будут Амад Диалло и Люк Шоу;

Опорная полузащита: Юри Тилеманс и Кобби Майну станут связующим звеном в центре, а капитан команды Бруну Фернандеш отвечает за организацию атак;

Атакующий дуэт: На передней линии атаки ворота соперника будут угрожать новые силы — Матеус Кунья и Брайан Мбеумо.

Ответный удар «Тоттенхем»: Тонали, Савио и Соланке

Стартовая 11-ка гостей также показывает их готовность к яростной борьбе:

Оборона и ворота: Ворота защищает Кински, а в защите действуют Сенеси, ван Хекке и Удоджи;

Насыщенный центр полузащиты: Квартет в составе Конора Галлахера, Арчи Грэя, Лукаса Бергвалла и Сандро Тонали постарается взять под контроль центр «Олд Траффорд»;

Нападающие: Быстрые фланговые нападающие Савио и Мохамед Кудус вместе с центральным нападающим Домиником Соланке попытаются взломать оборону хозяев.

Заявка на матч и составы

АПЛ. 6-й тур «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхем» Время начала: 21:30 (по ташкентскому времени)

«Манчестер Юнайтед»: Ламменс, Магуайр, Мартинес, Йоро, Амад, Шоу, Тилеманс, Майну, Фернандеш, Кунья, Мбеумо.

«Тоттенхем»: Кински, Сенеси, ван Хекке, Удоджи, Галлахер, Грэй, Бергвалл, Тонали, Савио, Соланке, Кудус.

Вскоре прояснится, какой из клубов сможет положить конец своему кризису и выбраться из тяжелого положения в этом бескомпромиссном бою на трибунах «Олд Траффорд».