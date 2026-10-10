Объявлены стартовые составы «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхем»

·29·Спорт
Объявлены стартовые составы «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхем»

В рамках 6-го тура Английской Премьер-лиги два именитых клуба, оказавшихся в тяжелом положении в турнирной таблице — «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхем», сойдутся между собой в Манчестере. Перед этим драматичным противостоянием, которое начнется в 21:30 по ташкентскому узбекскому времени, официально объявлены стартовые составы обеих команд.

Для обоих грандов, неудачно начавших сезон, этот матч стал вопросом жизни и смерти не только ради очередных 3 очков, но и чтобы избавиться от психологического давления и восстановить свои позиции в лиге.

Тревожная ситуация в турнирной таблице

Текущее положение команд вызывает серьезную тревогу у болельщиков и экспертов:

  • «Манчестер Юнайтед» (12-е место): Манкунианцы набрали всего 5 очков в стартовых турах и идут во второй половине таблицы — на 12-й строчке. Травмы в составе и отсутствие стабильности дорого обходятся команде;

  • «Тоттенхем» (Последнее место): Несмотря на дорогие летние трансферы, лондонцы набрали лишь 2 очка в 5 матчах и опустились на самую последнюю строчку таблицы Премьер-лиги. Победа в сегодняшней игре для «шпор» — единственный путь выхода из кризиса.

Атакующий состав и защитная тройка «Юнайтед»

Главный тренер хозяев выпустил на поле следующий состав:

  • Вратарь: Ламменс;

    • Линия обороны: В центре будут действовать тройка Магуайр, Мартинес и молодая звезда Йоро, а на флангах помогать в защите и нападении будут Амад Диалло и Люк Шоу;

    • Опорная полузащита: Юри Тилеманс и Кобби Майну станут связующим звеном в центре, а капитан команды Бруну Фернандеш отвечает за организацию атак;

    • Атакующий дуэт: На передней линии атаки ворота соперника будут угрожать новые силы — Матеус Кунья и Брайан Мбеумо.

    Ответный удар «Тоттенхем»: Тонали, Савио и Соланке

    Стартовая 11-ка гостей также показывает их готовность к яростной борьбе:

    • Оборона и ворота: Ворота защищает Кински, а в защите действуют Сенеси, ван Хекке и Удоджи;

    • Насыщенный центр полузащиты: Квартет в составе Конора Галлахера, Арчи Грэя, Лукаса Бергвалла и Сандро Тонали постарается взять под контроль центр «Олд Траффорд»;

    • Нападающие: Быстрые фланговые нападающие Савио и Мохамед Кудус вместе с центральным нападающим Домиником Соланке попытаются взломать оборону хозяев.

    Заявка на матч и составы

    • АПЛ. 6-й тур

      «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхем»

      Время начала: 21:30 (по ташкентскому времени)

    • «Манчестер Юнайтед»: Ламменс, Магуайр, Мартинес, Йоро, Амад, Шоу, Тилеманс, Майну, Фернандеш, Кунья, Мбеумо.

    • «Тоттенхем»: Кински, Сенеси, ван Хекке, Удоджи, Галлахер, Грэй, Бергвалл, Тонали, Савио, Соланке, Кудус.

    Вскоре прояснится, какой из клубов сможет положить конец своему кризису и выбраться из тяжелого положения в этом бескомпромиссном бою на трибунах «Олд Траффорд».

    Манчестер ЮнайтедТоттенхэмПремьер-лигаОлд Траффорд
    Поделиться:
    Telegram-каналСледить в Google
    Shuhrat Razzakov
    «ZAMIN.UZ» редактор

    Комментарии 0

    Похожие новости

    «Манчестер Сити» покорил «Олд Траффорд»: «Манчестер Юнайтед» повержен!«Манчестер Сити» покорил «Олд Траффорд»: «Манчестер Юнайтед» повержен!13 сентября 22:41Рахмоналиев вышел на поле против «МЮ» — сенсационные голы в 1-м туре ЛЧРахмоналиев вышел на поле против «МЮ» — сенсационные голы в 1-м туре ЛЧ11 сентября 06:57Сенсация на старте ЛЧ для «МЮ»? Узбекский легионер против английского гранда!Сенсация на старте ЛЧ для «МЮ»? Узбекский легионер против английского гранда!9 сентября 07:04«Манчестер Юнайтед» примет «Ливерпуль» на своем поле«Манчестер Юнайтед» примет «Ливерпуль» на своем поле3 мая 07:32Опубликованы данные о трансляциях матчей «Манчестер Юнайтед»Опубликованы данные о трансляциях матчей «Манчестер Юнайтед»28 апреля 13:14Манчестер Юнайтед официально объявил место строительства нового стадионаМанчестер Юнайтед официально объявил место строительства нового стадиона9 июля 15:18
    ОбъявленияДля сотрудничества
    Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
    Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
    8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
    8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
    Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
    Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
    Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
    Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
    Как выбрать карту для ежедневных расходов?
    Как выбрать карту для ежедневных расходов?
    Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
    Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
    Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
    Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
    Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
    Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
    Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
    Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

    Популярное Спорт новости

    Накамура отреагировал на вознаграждение узбекских шахматистов в размере 200 тысяч долларов
    Накамура отреагировал на вознаграждение узбекских шахматистов в размере 200 тысяч долларов
    «Манчестер Юнайтед» раскрыл громкий секрет о бывшем скауте по поводу Абдукодира Ҳусанова
    «Манчестер Юнайтед» раскрыл громкий секрет о бывшем скауте по поводу Абдукодира Ҳусанова
    Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
    Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
    Криштиану Роналду потерпел крупнейшее поражение в Саудовской Аравии
    Криштиану Роналду потерпел крупнейшее поражение в Саудовской Аравии
    «Манчестер Сити» официально прокомментировал победу Узбекистана над Ираном
    «Манчестер Сити» официально прокомментировал победу Узбекистана над Ираном
    Иранская пресса в шоке: настоящий тактический урок от Каннаваро и 7-матчевая позорная серия
    Иранская пресса в шоке: настоящий тактический урок от Каннаваро и 7-матчевая позорная серия
    «Мы жили в одном доме»: казахстанский нападающий рассказал всю правду об Абдукодире Ҳусанове
    «Мы жили в одном доме»: казахстанский нападающий рассказал всю правду об Абдукодире Ҳусанове
    Абдуқодир Ҳусанов покинул поле под овации болельщиков «Манчестер Сити»
    Абдуқодир Ҳусанов покинул поле под овации болельщиков «Манчестер Сити»