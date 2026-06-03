В пустыне Бухары образовалось большое озеро

·139·Узбекистан
В пустыне Бухары образовалось большое озеро
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К северу от посёлка Газли в Пешкунском районе Бухарской области за последние полгода выпало в три раза больше осадков, чем обычно, в результате чего образовался крупный водоём. Об этом сообщила Экологическая партия.

Отмечается, что данное озеро сформировалось на территории ранее безводной местности «Шурбулок». В настоящее время его общая площадь составляет около 80 квадратных километров. Этот показатель привлекает внимание тем, что он значительно превышает размеры города Бухары и объём Чарвакского водохранилища.

По мнению специалистов, на накопление воды повлияли не только обильные осадки, но и работы, проведённые Министерством водного хозяйства. В частности, для развития рыбоводства грунтовые воды из окрестностей были направлены в этот район через вырытые небольшие каналы. Вода поступает по коллекторному каналу общей протяжённостью 126 километров.

Для справки: в Узбекистане насчитывается более 500 озёр. Большинство из них являются сезонными или относительно небольшими. На сегодняшний день крупнейшей водной системой страны является система озёр Айдар-Арнасай, расположенная на территории Джизакской и Навоийской областей, общая площадь которой составляет примерно 3500–4000 квадратных километров.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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