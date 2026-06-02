По решению Президента молодежи будут выдаваться льготные кредиты до 100 млн сумов

·137·Узбекистан
По решению Президента молодежи будут выдаваться льготные кредиты до 100 млн сумов
Аудиоверсия

В целях поддержки молодежи будут выделяться льготные кредиты до 100 миллионов сумов. В связи с этим принято постановление Президента № ПП–210.

Согласно постановлению, «Алокабанк» в рамках программы «Молодежный бизнес» будет выдавать кредиты гражданам до 31 года сроком до 7 лет. Предусмотрен льготный период до 1 года по основной сумме долга и до 3 месяцев по процентным платежам.

Льготные микрозаймы предоставляются на основе страхового полиса или поручительства третьего лица. На изучение иностранных языков, цифровых технологий и современных профессий может быть выделено до 20 миллионов сумов.

Также выделяются кредиты до 50 миллионов сумов на проекты в сфере маркетинга в социальных сетях, мобилографии, фриланса, онлайн-магазинов и самозанятости.

Предусмотрено выделение до 50 миллионов сумов на проекты по швейному делу, надомному труду, переработке и производству продукции. На направления пекарни, изготовления и продажи сладостей выделяются льготные микрозаймы до 100 миллионов сумов.

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Численность трудоспособного населения в странеСегодня, 12:43Узбекистан резко увеличил импорт бензинаСегодня, 10:334 июня в Ташкенте ожидается дождьСегодня, 09:40На апрель утверждено 143,6 млрд сумов кешбэкаСегодня, 08:14В пустыне Бухары образовалось большое озероСегодня, 07:25Узбекистан поставил в Афганистан сельскохозяйственные семенаСегодня, 04:54
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Узбекистан новости

Узбекистан установил рекорд: приготовлено более 12 тысяч самс (видео)
Центральный банк прокомментировал сообщения о банкноте в 500 тысяч сумов
Кыргызстан вернул 21 тонну арбузов, ввезенных из Узбекистана
Стали известны важные изменения, вступающие в силу с 1 июня
Жаркую погоду в Узбекистане сменят сильные дожди и прохлада
Тарифы на электроэнергию вырастут, изменится чек за 500 кВт
Изменен порядок выплаты пособия при рождении ребенка в Узбекистане
В Узбекистане официально объявлена дата празднования Курбан хайита