По решению Президента молодежи будут выдаваться льготные кредиты до 100 млн сумов

В целях поддержки молодежи будут выделяться льготные кредиты до 100 миллионов сумов. В связи с этим принято постановление Президента № ПП–210.

Согласно постановлению, «Алокабанк» в рамках программы «Молодежный бизнес» будет выдавать кредиты гражданам до 31 года сроком до 7 лет. Предусмотрен льготный период до 1 года по основной сумме долга и до 3 месяцев по процентным платежам.

Льготные микрозаймы предоставляются на основе страхового полиса или поручительства третьего лица. На изучение иностранных языков, цифровых технологий и современных профессий может быть выделено до 20 миллионов сумов.

Также выделяются кредиты до 50 миллионов сумов на проекты в сфере маркетинга в социальных сетях, мобилографии, фриланса, онлайн-магазинов и самозанятости.

Предусмотрено выделение до 50 миллионов сумов на проекты по швейному делу, надомному труду, переработке и производству продукции. На направления пекарни, изготовления и продажи сладостей выделяются льготные микрозаймы до 100 миллионов сумов.