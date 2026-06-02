Большое внимание авторам «хитовых» песен: объявлены новые льготы

·86·Узбекистан
Большое внимание авторам «хитовых» песен: объявлены новые льготы
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Президент Шавкат Мирзиёев на встрече с представителями сферы культуры и искусства объявил о новых инициативах, направленных на поддержку поэтов, писателей и драматургов, чьи стихи стали популярными песнями.

Отмечается, что теперь такие творческие деятели будут регулярно поощряться государством. В частности, им будет выплачиваться ежемесячный гонорар в размере 5 миллионов сумов в течение года. Это послужит обеспечению стабильной деятельности творцов.

Кроме того, им предоставляется право бесплатного пользования самолетами, поездами и общественным транспортом по всему Узбекистану. Расходы на лечение в специализированных медицинских центрах будут полностью покрываться за счет государственного бюджета.

Также для этих авторов будут организованы специальные школы мастерства и творческие дома, что расширит возможности для передачи их опыта молодому поколению.

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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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