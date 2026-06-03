Узбекистан поставил в Афганистан сельскохозяйственные семена
Узы добрососедства и взаимопомощи всегда были ярким примером внешней политики нашей страны. Узбекистан вновь протянул руку дружбы и надежды афганскому народу. С целью активной поддержки фермеров и аграрных организаций Афганистана наша страна безвозмездно передала лучшие и высококачественные семена сельскохозяйственных культур. Ожидается, что этот гуманитарный шаг сыграет важную роль в укреплении продовольственной безопасности соседней страны и выводе местного земледелия на новый уровень.
Эта благородная инициатива была успешно реализована Центром развития семеноводства при Министерстве сельского хозяйства Узбекистана, и семенные запасы были торжественно переданы афганской стороне.
Тонны элитных семян, устойчивых к климату
Предоставленная безвозмездная помощь — это не просто продукция, а элитные семена, полностью адаптированные к местным климатическим условиям, прошедшие испытания и имеющие специальные сертификаты.
Вид культуры
Объем и качество
Назначение
Семена хлопка
20 тонн
Устойчивы к капризам климата
Семена риса
20 тонн
Высокоурожайные и сертифицированные
Овощные и бахчевые культуры
500 килограммов
Элитные семена высших сортов
По словам экспертов отрасли, этот практический дар послужит насыщению внутреннего рынка Афганистана качественной продукцией, обеспечению постоянными рабочими местами сельского населения и внедрению современных инновационных технологий в аграрный сектор.
Региональная стабильность и образцовое соседство
Кроме того, этот благородный шаг направлен на построение связей в сфере сельского хозяйства между Узбекистаном и Афганистаном на новом, более прочном фундаменте. Двустороннее аграрное сотрудничество положительно влияет не только на экономический рост, но и на мир, спокойствие и экономическое развитие во всем Центральноазиатском регионе.
По мнению международных экспертов и политических обозревателей, нынешняя практическая помощь Узбекистана является одним из ярчайших примеров принципов добрососедства и искренних отношений, служащих интересам двух народов.
Желаем благополучия в посевном сезоне соседней стране и следите вместе с нами за развитием самых важных и интересных событий региона на страницах Замин!
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