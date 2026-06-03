Узбекистан поставил в Афганистан сельскохозяйственные семена

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Узбекистан поставил в Афганистан сельскохозяйственные семена
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Узы добрососедства и взаимопомощи всегда были ярким примером внешней политики нашей страны. Узбекистан вновь протянул руку дружбы и надежды афганскому народу. С целью активной поддержки фермеров и аграрных организаций Афганистана наша страна безвозмездно передала лучшие и высококачественные семена сельскохозяйственных культур. Ожидается, что этот гуманитарный шаг сыграет важную роль в укреплении продовольственной безопасности соседней страны и выводе местного земледелия на новый уровень.

Эта благородная инициатива была успешно реализована Центром развития семеноводства при Министерстве сельского хозяйства Узбекистана, и семенные запасы были торжественно переданы афганской стороне.

Тонны элитных семян, устойчивых к климату

Предоставленная безвозмездная помощь — это не просто продукция, а элитные семена, полностью адаптированные к местным климатическим условиям, прошедшие испытания и имеющие специальные сертификаты.

Вид культуры

Объем и качество

Назначение

Семена хлопка

20 тонн

Устойчивы к капризам климата

Семена риса

20 тонн

Высокоурожайные и сертифицированные

Овощные и бахчевые культуры

500 килограммов

Элитные семена высших сортов

По словам экспертов отрасли, этот практический дар послужит насыщению внутреннего рынка Афганистана качественной продукцией, обеспечению постоянными рабочими местами сельского населения и внедрению современных инновационных технологий в аграрный сектор.

Региональная стабильность и образцовое соседство

Кроме того, этот благородный шаг направлен на построение связей в сфере сельского хозяйства между Узбекистаном и Афганистаном на новом, более прочном фундаменте. Двустороннее аграрное сотрудничество положительно влияет не только на экономический рост, но и на мир, спокойствие и экономическое развитие во всем Центральноазиатском регионе.

По мнению международных экспертов и политических обозревателей, нынешняя практическая помощь Узбекистана является одним из ярчайших примеров принципов добрососедства и искренних отношений, служащих интересам двух народов.

Желаем благополучия в посевном сезоне соседней стране и следите вместе с нами за развитием самых важных и интересных событий региона на страницах Замин!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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